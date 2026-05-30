Paralelní zpravodajské služby. Mezinárodní krizi může odhalit i objednávka pizzy

Nedávno se na internetu začala šířit zvláštní webová stránka. Její premisa zní jako satira: pokud se blíží apokalypsa, bohatí o ní budou vědět jako první. A pokud to vědí jako první, odletí pryč jako první. Ideálně soukromým tryskáčem.
Projekt s názvem Apocalypse Early Warning System vytvořil losangeleský umělec a programátor Kyle McDonald. Systém monitoruje více než 11 tisíc soukromých letadel pomocí veřejně dostupných ADS-B signálů a porovnává aktuální provoz s historickými průměry.
Výsledkem je jednoduchý „stupeň pohotovosti“ od jedné do pěti. Náhlý nárůst odletů privátních tryskáčů může podle systému naznačovat, že se v zákulisí odehrává něco neobvyklého – geopolitická krize, finanční šok nebo bezpečnostní hrozba.
Projekt je částečně konceptuálním uměním a částečně společenskou diagnózou. Jeho popularita ale odhaluje něco hlubšího: důvěra v oficiální narativy slábne, zatímco důvěra v behaviorální data roste. Stále více lidí věří, že důležitější než to, co vlády a instituce říkají, je, co fyzicky dělají.
Internet tak vytvořil nový druh zpravodajství – něco, co by šlo nazvat shadow data intelligence: systémy, které neodvozují realitu z oficiálních prohlášení, ale z vedlejších stop civilizace.
Pizza odhalí mnohé
Logika tohoto přístupu je přitom starší, než se zdá. Už během studené války amatérští pozorovatelé sledovali zvýšený provoz pizzerií v okolí Pentagonu jako neformální indikátor mezinárodních krizí. Takzvaný Pentagon Pizza Index přežívá dodnes. Náhlý nárůst nočních objednávek v okolí amerického ministerstva obrany bývá interpretován jako znamení, že úředníci řeší mimořádnou událost.
Jiné projekty aplikují stejný princip v globálním měřítku. OECD i logistické firmy dnes využívají AIS systémy pro sledování lodní dopravy v reálném čase. Zácpy v přístavech Singapuru nebo Rotterdamu často odhalí problémy v dodavatelských řetězcích týdny předtím, než se objeví v oficiálních statistikách.
Během pandemie i krize v Rudém moři se odchylky v trasách nákladních lodí staly jedním z nejrychlejších indikátorů ekonomického napětí.
Podobnou proměnou prošlo i sledování epidemií. Platformy jako HealthMap analyzují lokální média, sociální sítě nebo data z čističek odpadních vod, aby odhalily neobvyklou aktivitu ještě před oficiálním varováním vlád.
Během epidemií eboly i covidu některé systémy zaznamenaly anomálie o několik dní dříve než státní zdravotnické agentury. Epidemiologie se v propojeném světě stále více podobá datové analytice v reálném čase.
Světlem k prosperitě
Satelitní snímky se mezitím staly ekonomickým nástrojem. Investiční firmy analyzují fotografie parkovišť supermarketů, emise z továren nebo objem ropy v zásobnících, aby odhadly spotřebitelskou poptávku a průmyslovou výrobu.
V některých rozvojových ekonomikách jsou noční satelitní snímky měst a spotřeby elektřiny přesnějším ukazatelem ekonomické aktivity než oficiální statistiky HDP.
Komunity zaměřené na open source intelligence mezitím posunuly sledování leteckého provozu do geopolitické roviny. Platformy jako ADS-B Exchange – na rozdíl od komerčních služeb – nezakrývají většinu letadel na žádost vlád nebo majitelů.
Mohlo by vás zajímat: „V našem scénáři má Rusko dvě zásadní výhody.“ NATO simulovalo v metru válku s Putinem.
Analytici tak sledují pohyb vojenských tankerů, diplomatických speciálů i oligarchů. Před několika významnými geopolitickými událostmi se neobvyklé vzorce vládních letů objevily online dávno před oficiálními oznámeními.
To, co tyto projekty spojuje, není jen technologie, ale i nový filozofický pohled na svět. Vyhledávače zachycují kolektivní úzkost v reálném čase. Moderní civilizace neustále uniká sama sobě. Mobilní telefony odhalují pohyb davů. Letadla prozrazují mobilitu elit. Nákladní lodě mapují globální obchod. Fitness aplikace nechtěně odhalují vojenské základny.
Ve velkých městech zvýšený pohyb nevypadá nijak zvláštně – mapa jen kopíruje hustotu populace. Jenže v odlehlých oblastech Afghánistánu, Sýrie nebo Iráku je to zvláštní.
O nerovnosti
Projekt Kylea McDonalda stojí na pomezí satiry, třídní úzkosti a open source zpravodajství. Jeho základní premisa není ani tak o jaderné válce, jako spíše o nerovnosti: v době bunkrů, soukromých ostrovů a survivalismu miliardářů roste přesvědčení, že bohatí nemají jen více zdrojů, ale i lepší varovné systémy. Web tak funguje současně jako vtip, protest i crowdsourcovaná paranoia.
Význam shadow data intelligence však sahá mnohem dál než k internetové kultuře. Zpravodajství bývalo doménou států a tajných služeb. Dnes veřejně dostupná behaviorální data umožňují novinářům, analytikům i amatérským pozorovatelům budovat paralelní systémy sledování světa. Ještě před jednou generací sledovaly vlády populaci. Dnes stále častěji populace sleduje vlády – i sama sebe.
Civilizace se zkrátka stala pozorovatelnou zvenčí. Nejdůležitější signály 21. století možná už nepřicházejí z tiskových konferencí a oficiálních komuniké. Objevují se spíše ve stínech dat, která po sobě zanechávají systémy příliš velké, rychlé a propojené na to, aby dokázaly skrýt vlastní pohyb.
Z trhu zmizí čtyři miliony termosek. Víčko může samo vystřelit, varuje výrobce
Americká společnost Thermos stahuje z čínského trhu čtyři miliony vakuových nádob na potraviny. Důvodem jsou uzávěry, které se kvůli dlouho neotevřeným nádobám mohou vymrštit a zranit člověka, uvedla s odvoláním na úřady agentura Reuters.
Trump zveřejnil zdravotní zprávu. Je ve výborné kondici, lékař mu doporučil zhubnout
Zdravotní stav amerického prezidenta Donald Trump je stále výborný a je plně způsobilý vykonávat svoji funkci. Uvedl to Bílý dům ve zprávě, ve které cituje výsledky lékařské prohlídky. Tu 79letý Trump podstoupil v úterý ve vojenské nemocnici Waltera Reeda. Lékař mu ale doporučil zhubnout, uvedla agentura AP.
První volby v historii České republiky před 30 lety přinesly velkou změnu, ovládl je Zeman
První parlamentní volby v historii samostatné České republiky skončily velkou změnou na politické scéně. Díky intenzivní kampani vedené Milošem Zemanem v hlasování, které začalo před 30 roky, 31. května 1996, výrazně uspěla do té doby spíše okrajová sociální demokracie a vládní strany, tedy ODS, ODA a KDU-ČSL, přišly o většinu v Poslanecké sněmovně.
Nový šéf Janáčkova festivalu plánuje větší propojení s Ostravou a Evropou
Příští týden začne v Ostravě Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Letos poprvé bude pod vedením Jana Žemly, který nahradil dlouholetého ředitele Jaromíra Javůrka. Žemla zároveň vede Janáčkovu filharmonii Ostrava. Jeho cílem je orchestr a festival více propojit.
Švýcaři brutálně ztrestali švédskou provokaci, podceňovaný Midas vrhl zemi do transu
Poslední dva zápasy dělí Švýcarsko do historického triumfu na mistrovství světa. Po třech stříbrných zklamáních se parta kolem Romana Josiho žene za vytouženým zlatem jako hladová smečka, hecovaná úžasnou domácí atmosférou. Její výkony budí když ne strach, tak respekt určitě. A pokud by měli Švýcaři v dnešním semifinále vypadnout s outsiderem z Norska (15.20), bylo by to obrovské překvapení.