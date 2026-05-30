Přeskočit na obsah
Benative
30. 5. Ferdinand
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Názory

Paralelní zpravodajské služby. Mezinárodní krizi může odhalit i objednávka pizzy

Pevl Čurda/HN

Nedávno se na internetu začala šířit zvláštní webová stránka. Její premisa zní jako satira: pokud se blíží apokalypsa, bohatí o ní budou vědět jako první. A pokud to vědí jako první, odletí pryč jako první. Ideálně soukromým tryskáčem.

Projekt s názvem Apocalypse Early Warning System monitoruje více než 11 tisíc soukromých letadel.
Projekt s názvem Apocalypse Early Warning System monitoruje více než 11 tisíc soukromých letadel. Foto: Freepik
Reklama

Projekt s názvem Apocalypse Early Warning System  vytvořil losangeleský umělec a programátor Kyle McDonald. Systém monitoruje více než 11 tisíc soukromých letadel pomocí veřejně dostupných ADS-B signálů a porovnává aktuální provoz s historickými průměry.

Výsledkem je jednoduchý „stupeň pohotovosti“ od jedné do pěti. Náhlý nárůst odletů privátních tryskáčů může podle systému naznačovat, že se v zákulisí odehrává něco neobvyklého – geopolitická krize, finanční šok nebo bezpečnostní hrozba.

Související

Projekt je částečně konceptuálním uměním a částečně společenskou diagnózou. Jeho popularita ale odhaluje něco hlubšího: důvěra v oficiální narativy slábne, zatímco důvěra v behaviorální data roste. Stále více lidí věří, že důležitější než to, co vlády a instituce říkají, je, co fyzicky dělají.

Internet tak vytvořil nový druh zpravodajství – něco, co by šlo nazvat shadow data intelligence: systémy, které neodvozují realitu z oficiálních prohlášení, ale z vedlejších stop civilizace.

Reklama
Reklama

Pizza odhalí mnohé

Logika tohoto přístupu je přitom starší, než se zdá. Už během studené války amatérští pozorovatelé sledovali zvýšený provoz pizzerií v okolí Pentagonu jako neformální indikátor mezinárodních krizí. Takzvaný Pentagon Pizza Index přežívá dodnes. Náhlý nárůst nočních objednávek v okolí amerického ministerstva obrany bývá interpretován jako znamení, že úředníci řeší mimořádnou událost.

Jiné projekty aplikují stejný princip v globálním měřítku. OECD i logistické firmy dnes využívají AIS systémy pro sledování lodní dopravy v reálném čase. Zácpy v přístavech Singapuru nebo Rotterdamu často odhalí problémy v dodavatelských řetězcích týdny předtím, než se objeví v oficiálních statistikách.

Související

Během pandemie i krize v Rudém moři se odchylky v trasách nákladních lodí staly jedním z nejrychlejších indikátorů ekonomického napětí.

Podobnou proměnou prošlo i sledování epidemií. Platformy jako HealthMap analyzují lokální média, sociální sítě nebo data z čističek odpadních vod, aby odhalily neobvyklou aktivitu ještě před oficiálním varováním vlád.

Reklama
Reklama

Během epidemií eboly i covidu některé systémy zaznamenaly anomálie o několik dní dříve než státní zdravotnické agentury. Epidemiologie se v propojeném světě stále více podobá datové analytice v reálném čase.

Světlem k prosperitě

Satelitní snímky se mezitím staly ekonomickým nástrojem. Investiční firmy analyzují fotografie parkovišť supermarketů, emise z továren nebo objem ropy v zásobnících, aby odhadly spotřebitelskou poptávku a průmyslovou výrobu.

V některých rozvojových ekonomikách jsou noční satelitní snímky měst a spotřeby elektřiny přesnějším ukazatelem ekonomické aktivity než oficiální statistiky HDP.

Komunity zaměřené na open source intelligence mezitím posunuly sledování leteckého provozu do geopolitické roviny. Platformy jako ADS-B Exchange – na rozdíl od komerčních služeb – nezakrývají většinu letadel na žádost vlád nebo majitelů.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás zajímat: „V našem scénáři má Rusko dvě zásadní výhody.“ NATO simulovalo v metru válku s Putinem.

V opuštěné londýnské stanici metra Charing Cross nacvičuje NATO scénář ruského útoku na Pobaltí. | Video: Reuters

Analytici tak sledují pohyb vojenských tankerů, diplomatických speciálů i oligarchů. Před několika významnými geopolitickými událostmi se neobvyklé vzorce vládních letů objevily online dávno před oficiálními oznámeními.

To, co tyto projekty spojuje, není jen technologie, ale i nový filozofický pohled na svět. Vyhledávače zachycují kolektivní úzkost v reálném čase. Moderní civilizace neustále uniká sama sobě. Mobilní telefony odhalují pohyb davů. Letadla prozrazují mobilitu elit. Nákladní lodě mapují globální obchod. Fitness aplikace nechtěně odhalují vojenské základny.

Ve velkých městech zvýšený pohyb nevypadá nijak zvláštně – mapa jen kopíruje hustotu populace. Jenže v odlehlých oblastech Afghánistánu, Sýrie nebo Iráku je to zvláštní.

Reklama
Reklama

O nerovnosti

Projekt Kylea McDonalda stojí na pomezí satiry, třídní úzkosti a open source zpravodajství. Jeho základní premisa není ani tak o jaderné válce, jako spíše o nerovnosti: v době bunkrů, soukromých ostrovů a survivalismu miliardářů roste přesvědčení, že bohatí nemají jen více zdrojů, ale i lepší varovné systémy. Web tak funguje současně jako vtip, protest i crowdsourcovaná paranoia.

Význam shadow data intelligence však sahá mnohem dál než k internetové kultuře. Zpravodajství bývalo doménou států a tajných služeb. Dnes veřejně dostupná behaviorální data umožňují novinářům, analytikům i amatérským pozorovatelům budovat paralelní systémy sledování světa. Ještě před jednou generací sledovaly vlády populaci. Dnes stále častěji populace sleduje vlády – i sama sebe.

Civilizace se zkrátka stala pozorovatelnou zvenčí. Nejdůležitější signály 21. století možná už nepřicházejí z tiskových konferencí a oficiálních komuniké. Objevují se spíše ve stínech dat, která po sobě zanechávají systémy příliš velké, rychlé a propojené na to, aby dokázaly skrýt vlastní pohyb.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
U Zemana po volbách
U Zemana po volbách
U Zemana po volbách

První volby v historii České republiky před 30 lety přinesly velkou změnu, ovládl je Zeman

První parlamentní volby v historii samostatné České republiky skončily velkou změnou na politické scéně. Díky intenzivní kampani vedené Milošem Zemanem v hlasování, které začalo před 30 roky, 31. května 1996, výrazně uspěla do té doby spíše okrajová sociální demokracie a vládní strany, tedy ODS, ODA a KDU-ČSL, přišly o většinu v Poslanecké sněmovně.

Reklama
IIHF World Championships - Quarter Final - Switzerland v Sweden
IIHF World Championships - Quarter Final - Switzerland v Sweden
IIHF World Championships - Quarter Final - Switzerland v Sweden

Švýcaři brutálně ztrestali švédskou provokaci, podceňovaný Midas vrhl zemi do transu

Poslední dva zápasy dělí Švýcarsko do historického triumfu na mistrovství světa. Po třech stříbrných zklamáních se parta kolem Romana Josiho žene za vytouženým zlatem jako hladová smečka, hecovaná úžasnou domácí atmosférou. Její výkony budí když ne strach, tak respekt určitě. A pokud by měli Švýcaři v dnešním semifinále vypadnout s outsiderem z Norska (15.20), bylo by to obrovské překvapení.

Reklama
Reklama
Reklama