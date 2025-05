Patnáct lekcí, které jsme se naučili během pandemie

Pandemie byla pro vědce jedinečným sociálním experimentem. V běžném životě je nemožné sledovat, co se stane, když například zmizí fanoušci z tribun, děti přestanou chodit do školy nebo když ženy přestanou nosit podpatky.

Díky pandemii ale vznikly podmínky, které umožnily získat vhled do lidského chování. Některé výsledky překvapily, jiné potvrdily to, co jsme už dávno tušili. New York Times přinesl shrnutí 15 lekcí.

1. Chřipková sezona nemusí být tak strašná

Během pandemie chřipka téměř zmizela. Důvod? Lidé nosili roušky, myli si ruce a nechodili ven, když byli nemocní. Stačí pár jednoduchých opatření a nemocnost dramaticky klesne. Přesto, jakmile se svět vrátil do normálu, chřipka se opět vrátila - zdá se, že většina lidí nemá zájem tyto lekce uplatňovat v běžném životě.

2. Domácí hřiště skutečně dává výhodu - hlavně díky fanouškům

Bez diváků hráli sportovci hůř. Studie ukázaly, že podpora publika zlepšuje výkony domácích týmů. Navíc se ukázalo, že týmy, které nemusely cestovat, měly lepší výsledky - což potvrzuje, že jet lag ovlivňuje výkony sportovců více, než se čekalo.

3. Teenagerům se nedaří vstávat brzy - a školy jim nepomáhají

Během pandemie, když neexistoval pevný školní režim, spali teenageři přirozeně déle - a bylo jim lépe. Vědci dlouhodobě doporučují pozdější začátky školního dne, protože by to vedlo k lepším výsledkům i duševní pohodě studentů. Bohužel, většina škol se po pandemii vrátila k původnímu režimu.

4. Vysoké podpatky jsou nejen nepohodlné, ale i nebezpečné

S menším množstvím společenských událostí prudce klesl počet zranění spojených s vysokými podpatky - o více než polovinu. Možná jsme na prahu nového trendu, kdy se ženy vzdají bolesti ve prospěch pohodlí.

5. Pacienti nepotřebují vidět doktora osobně - a někdy ho nepotřebují vůbec

Telemedicína se rozšířila a ukázala se jako efektivní. Některé zdravotní problémy, například mírné záněty slepého střeva, se často vyřešily samy, aniž by bylo nutné jít k lékaři. To otevírá otázku, zda v budoucnu budeme více spoléhat na online zdravotní péči.

6. Ženy jsou lepší pacientky než muži

Během pandemie ženy častěji nosily roušky, očkovaly se a dodržovaly opatření. Tento trend odpovídá i dalším zdravotním statistikám - ženy obecně více dbají na prevenci a mají delší životnost než muži.

7. Ani pandemie nepřiměla muže dělat více domácích prací

Přestože byli muži i ženy během lockdownu zavření doma, domácí práce stále zůstaly hlavně na ženách. Matky byly pod větším stresem, měly vyšší spotřebu antidepresiv a častěji musely omezit práci. Pokud pandemie něco ukázala, tak to, že genderové role v domácnosti jsou "lepivé" a těžko se mění.

8. Omezení alkoholu může zachraňovat životy

V zemích, kde se omezil prodej alkoholu (například v Jižní Africe nebo Indii), poklesly úrazy i úmrtí. Na druhou stranu, v některých částech světa se během pandemie alkoholismus zvýšil, což vedlo k růstu domácího násilí.

9. Kancelářské práce mohou být flexibilnější

Práce z domova funguje. Výhody? Menší dojíždění, lepší soustředění a možnost lépe sladit práci s rodinným životem. Přesto existují i nevýhody - chybějící sociální kontakt, menší inovace a úpadek podniků závislých na kancelářských čtvrtích.

10. Počítače nemohou nahradit školní třídy

Výsledky jsou jasné: distanční výuka nestačila. Testové výsledky žáků v matematice i čtení klesly a mnoho dětí se stále nevrátilo na úroveň před pandemií. Fyzická přítomnost ve škole je nenahraditelná.

11. Přímé finanční dávky účinně snižují chudobu

Když americká vláda posílala rodinám peníze, dětská chudoba výrazně klesla. Jakmile program skončil, chudoba se okamžitě zdvojnásobila. Zřejmě není problém v nedostatku peněz, ale v politické vůli.

12. Péče o těhotné ženy může zabránit předčasným porodům

Během pandemie se výrazně snížil počet předčasných porodů. Možná proto, že těhotné ženy více odpočívaly, méně se stresovaly a nebyly vystaveny tolika infekcím.

13. Příroda si od nás odpočinula, ale ne vždy k lepšímu

Méně lidí venku znamenalo, že některá zvířata měla lepší podmínky - například delfíni více komunikovali. Ale jinde pandemie narušila ekosystémy, například se objevili noví predátoři nebo invazní druhy.

14. Stromy a zeleň dělají lidi šťastnějšími

Lidé během lockdownu vyhledávali přírodu a věda potvrdila, že to mělo pozitivní dopad na jejich psychiku. Dokonce i výhled na zeleň z okna zlepšoval náladu.

15. Nic nenahradí lidský kontakt

Lidé potřebují společnost. Izolace během pandemie vedla ke zhoršení duševního zdraví, a to zejména u mladých a starých lidí. Sociální sítě tento problém nevyřešily - naopak ho často ještě zhoršily.

Autor je hlavní ekonom České spořitelny