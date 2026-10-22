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Názory

Plameny v Budapešti, jaro v Praze. Od krvavého maďarského povstání uplynulo 70 let

Gábor Andor Csitári-Rákóczy
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V říjnu 2026 si v Maďarsku připomínáme 70. výročí revoluce z roku 1956. Tehdy se maďarský lid chopil zbraní, aby si vydobyl ztracenou svobodu, získal zpět svou důstojnost a obhájil své místo mezi evropskými národy. Během demonstrací a bojů položily život tisíce lidí, desetitisíce dalších byly zatčeny a přibližně 200 tisíc lidí ze země uprchlo.

23. října 1956 vypuklo maďarské povstání proti komunistické diktatuře a sovětské nadvládě.
23. října 1956 vypuklo maďarské povstání proti komunistické diktatuře a sovětské nadvládě.Foto: EST&OST – Jenö Kiss
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Maďarské povstání bylo jedno z nejkrvavějších vzepření se Sovětům, jaké po druhé světové válce region střední a východní Evropy zažil.
Vypuklo 23. října a bylo brutálně potlačené sovětskou armádou ve dnech 10.-11. listopadu.
Když se Moskva po určitém váhání rozhodla maďarské povstání potlačIt, zodpovídal za rozdrcení povstání ve funkci nejvyššího velitele vojenských sil Varšavské smlouvy maršál Ivan Koněv.
Povstání začalo pokojně - 23. října 1956 se v hlavním městě Budapešti konala nenásilná demonstrace asi 200 tisíc lidí, kteří nesouhlasili s tvrdým potlačením dělnické vzpoury v polské Poznani.
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Z pohledu Maďarska a maďarského lidu nese odkaz roku 1956 stejné poselství jako pražské jaro roku 1968 pro Česko a český národ: svoboda není samozřejmostí a ne všude je automatickým právem. Nezávislost je nejdůležitějším základním kamenem národního sebeurčení, za který naše národy musely tvrdě bojovat.

Je zajímavé sledovat, jak moc se utlačovatelé vždy bojí svobody. V reakci na události v Budapešti z 23. října 1956 komunistické vedení Československa okamžitě přešlo do režimu paniky.

Drastickými opatřeními zpřísnilo život vlastních občanů: armádu uvedlo do plné bojové pohotovosti, k hlavním pražským veřejným institucím vyslalo tanky a tvrdě zakročilo proti každému, kdo projevil byť sebemenší známku sympatie s Maďarskem.

Maďarské povstání z roku 1956
Maďarské povstání z roku 1956Foto: EST&OST – Jenö Kiss

Československé stranické vedení dokonce dvakrát nabídlo Moskvě, že pomůže maďarské povstání potlačit vojenskou silou.

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Tajemník strany a maďarský premiér János Kádár, sovětskými tanky dosazený k moci v roce 1956, pak nezůstal svým soudruhům nic dlužen a v roce 1968 vyslal v rámci Varšavské smlouvy více než 11 tisíc vojáků, aby potlačili Pražské jaro.

Povstání bylo krvavě potlačeno

Maďaři chtěli získat zpět své sebeurčení se zbraní v ruce, Češi prostřednictvím reforem a vyjednávání. Sovětský svaz však ani v jednom případě ze svého sevření nepovolil a obě povstání potlačil.

Po krvavém potlačení maďarského povstání a pražského jara však lživá maska socialismu definitivně padla. Po celém světě začalo být stále většímu počtu lidí jasné, že vše, co se pod touto ideologií hlásá, má daleko k tomu, co se v jejím jménu koná.

Maďarské povstání z roku 1956
Maďarské povstání z roku 1956Foto: EST&OST – Jenö Kiss

Vždyť jak je možné poslat tanky proti pokojným demonstrantům ve jménu ideje, která hlásá sociální spravedlnost, rovnost mezi národy, jednotu a mír, jakož i osvobození od útlaku?

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Jak je možné tisíce lidí uvěznit, vyhnat z vlasti nebo je donutit k mlčení a autocenzuře jen kvůli jejich názorům? Jak je možné vydírat lidi, aby donášeli státní bezpečnosti na své rodinné příslušníky a přátele?

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Systém začal ochabovat

Následně se středoevropský socialismus vydal na cestu ochabování. Ztratil svou společenskou legitimitu poté, co se jedinou odpovědí moci na touhu po národním sebeurčení staly represe.

Lidé v Československu i v Maďarsku pohlíželi na státostranu a její politiky cynicky; považovali je za pokrytce a nevěřili jim. Do úplného rozpadu systému zbývalo ještě mnoho let, ale proces již v té době nebylo možné zastavit.

V roce 1989 pak nastalo nevyhnutelné, začal kolaps východního bloku. Středoevropské národy získávaly jeden po druhém zpět svou svobodu.

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Pouhé získání nezávislosti však nestačilo. Byli jsme si vědomi toho, že naše svoboda se stane stabilní a nezpochybnitelnou pouze tehdy, pokud budeme hledat cestu k Západu, k němuž jsme kulturně i duchovně vždy patřili.

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Nechtěli jsme se integrovat jako pouzí příjemci výhod nebo podřízení, nýbrž jako rovnocenní partneři: se záměrem, aby Evropa sílila s námi a my sílili s Evropou.

Cílem nebylo nic menšího než jako členové Evropské unie konečně sjednotit uměle rozdělený kontinent, institucionálně se ukotvit v západním kulturním okruhu a společně budovat takové demokratické obranné a hospodářské spojenectví, které zaručí, že se tragédie minulosti nebudou nikdy opakovat a naši svobodu již nikdo nezpochybní.

Společná cesta

Maďarsko a Česko kráčely po této cestě společně, pomáhaly si a podporovaly se, v případě potřeby se navzájem radily, jak se na čestné sousedy sluší.

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Historie nám v minulosti zasadila mnoho ran, dokonce jsme se dostali i do vzájemných konfrontací. Během této cesty jsme se však naučili mluvit o svých historických bolestech a vynést na povrch hluboko zakořeněná citlivá místa minulosti.

Rozpoznali jsme, že upřímný dialog mezi národy je jediným lékem na staré křivdy, a přijali jsme, že ne každý uzel, svazující nitě našeho osudu, lze rozplést najednou, ale k sobě se musíme obracet s porozuměním.

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Dnes, kdy jako občané svobodného a suverénního Maďarska a České republiky můžeme žít v míru a bezpečí, fakticky naplňujeme poslední vůli mučedníků a hrdinů let 1956 a 1968.

Tato současnost však není pouhým dědictvím, nýbrž zároveň nepromlčitelnou povinností. Nesmíme zapomínat: udržet svobodu a bránit ji den co den je historickou odpovědností, kterou zde
ve střední Evropě sdílíme společně.

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Autor je chargé d’affaires a.i., zástupce velvyslance na Velvyslanectví Maďarska v Praze.

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