Politická šikana: Babiš vládne tak, aby nikoho nenaštval. Do velkých reforem se pouštět nebude

Hlavním tématem podcastu Politická šikana z pondělí 4. května je premiér Andrej Babiš, který si vesměs pochvaluje vládnutí s Motoristy a SPD, aniž by musel mít obavu, že by ho opozice svrhla. Spoluautoři podcastu Politická šikana upozorňují, že Babiš vládne tak, aby své voliče nijak výrazněji nenaštval. Nelze tedy od něj ani čekat reformy, které Česko nutně potřebuje.
S prvními letními teplotami působí premiér Andrej Babiš značně spokojeně. Během velikonočních svátků si odpočinul na dovolené v zahraničí, tento týden se chystá po čase opět vyrazit za voliči a předpokládané hádky a spory v Poslanecké sněmovně nechává na své poslance.
„Babiš se teď chystá především na senátní volby, protože by v nich rád uspěl a za dva roky v dalším kole obměny změnil poměr sil v Senátu,“ upozorňuje Radek Bartoníček v souvislosti s horní parlamentní komorou, která je v rukou opozice a komplikuje Babišovi snahu, aby měl ještě více moci.
„Ve srovnání s Motoristy je výborný“
Určité starosti mu dělají i některé výroky politiků z Motoristů sobě a SPD, ale jak sám řekl, nic se nechystá ve vládnutí s nimi měnit. „Dokonce jsem narazil na voliče, kteří ho teď začali oceňovat víc než dříve, protože tvrdí, že ve srovnání s Motoristy a SPD je výborný,“ podotýká Bartoníček.
Vratislav Dostál je ale přesvědčený, že největší bitvy teprve Babiše čekají – například ve snaze zrušit poplatky České televizi a Českému rozhlasu. Zároveň mu ale prorokuje dlouhé vládnutí. „Dovolil bych si tvrdit, že pokud nepřijde nějaká věc, o které nevíme, jako byl například covid, tak Andrej Babiš bude premiérem osm let,“ avizuje Dostál, podle nějž Babišovi coby předsedovi vlády nahrává zejména slabost opozice.
Reformy nečekejte
Od Babiše přitom nelze podle Dostála ani Bartoníčka čekat, že by se pouštěl do jakýchkoli reforem, kterými Česko nutně potřebuje projít. Už proto, že v zemi bude stále více a více narůstat počet seniorů a dalších lidí vyžadujících péči.
„Je to naprosto tristní. Když se podíváte na demografická data, tak zjistíte, že za patnáct až dvacet let půjdou do důchodu silné ročníky, narozené v 70. letech. Z toho jednoduše vychází, že stát se na to musí připravit, musí mít dostatek sociálních pracovníků, domovů důchodců a podobných zařízení. Nikdo se tím ale nezabývá. Oni nedělají politiku, oni dělají cirkus pro lidi,“ kritizuje vládu Vratislav Dostál.
Podobně to vidí Petra Jaroměřská, která se věnuje v redakci Aktuálně.cz především ekonomickým tématům. „Ten problém doutná, ale projeví se například až za dvě volební období, což hraje Babišovi do karet. Až přijde někdo po něm, tak bude muset zvyšovat daně a řešit průšvihy,“ uvedla a poukázala na to, že stát nebyl schopný se dopředu připravit například na množství dětí, které zaplňovaly školky a školy.
Že se Babiš změnil k lepšímu? Nesmysl
Spoluautoři podcastu se bavili také o tom, do jaké míry se změnil či nezměnil Babiš. On sám se totiž v pořadu Za pět minut dvanáct na televizi Nova v pátek chlubil, že se od ledna 2025 „totálně změnil“ a vystupuje mnohem klidněji. Nikdo z redaktorů Aktuálně.cz ve studiu ale žádnou takovou změnu nezaregistroval.
„Určitě se nezměnil. Přemýšlel jsem nad tím, jestli je o něčem takovém přesvědčený, nebo jenom blufuje. V Poslanecké sněmovně jel naprostý ‚brutál‘, on i Tomio Okamura. Stejně tak tvrdil, že prý po prohraných volbách na podzim roku 2021 zalezl a nechal vládnout kabinet Petra Fialy. Lze dokázat, že on naopak rozjel proti Fialově vládě drsnou opoziční kampaň,“ sdělil Bartoníček.
Dostál s ním souhlasí, Babiše označil za politika, který je schopný říkat něco jiného i v rozmezí jediného dne. „Jeho výroky souvisí spíš s tím, do jaké role se zrovna chce stylizovat. Motoristé jsou jak urvaní ze řetězu, jsou agresivní, SPD je naopak neviditelná a Andrej Babiš se stylizuje do role jakéhosi státníka, který říká: ‚Kluci, klídek, neblázněte‘,“ míní Dostál s tím, že Babiš by se chtěl vidět jako někdo, kdo se změnil, byť je stejný.
Mohlo by Vás zajímat: Motoristé? To není relevantní strana, na sněmu jim tleská kompars, říká Drobil z ODS