Babišova kádrovácká hra s novináři. Kdo povolí jako první?

Premiér Andrej Babiš (ANO) stupňuje svou kritiku novinářů. Během pravidelné tiskové konference po jednání vlády minulé pondělí už po několikáté věnoval poměrně dlouhou dobu osočování některých žurnalistů ze lži a manipulace. A neváhal zmínit i konkrétní jména.
„Já jsem tam byl, a dokonce jsem seděl v druhé řadě, takže jsem k němu byl úplně nejblíž ze všech novinářů,“ popisuje Radek Bartoníček v podcastu Politická šikana svou zkušenost z minulého týdne.
„A přiznám se, že já jsem potom navečer seděl s Andrejem Babišem hodinu bez diktafonu u kafe a řekl jsem mu to: Pane premiére, tohle fakt jako není dobrá cesta. Prostě nemá smysl. Tohle nevede k dobrým koncům,“ pokračuje Bartoníček. A popsal i Babišův pohled.
Podle Babiše je většina podcastů i publikovaných textů k činnosti vlády založena na kritice. „Nikde není nic z toho, co dělám pozitivního,“ namítal Babiš podle Bartoníčka.
„To je prostě součást strategie, jak ty novináře delegitimizovat, jak je zařadit do nějakého chumlu jako nepřátel,“ míní Vratislav Dostál. „Andrej Babiš by si měl uvědomit, že je v politice. Prostě v politice, ve veřejném prostoru, každá vláda je kritizovatelná,“ připomíná.
Právě Babišovy motivy útoků na konkrétní novináře rozebírá aktuální vydání podcastu Politická šikana. Dopadají totiž dopad nejen na ty, kdo se žurnalistice věnují, ale i na všechny ostatní, kteří výstupy novinářů sledují a čerpají z nich informace.
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Předchozí díl Politické šikany z 1. června 2026