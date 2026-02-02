Politická šikana: Macinka ponížil sebe i Okamuru, Babiš mezitím zásadně mění Česko

Prezident mluví o vydírání, ministr zahraničí se hájí „běžnou politickou komunikací“ a premiér Babiš zůstal stranou. Zveřejněné SMS Petra Macinky, v nichž tlačil na Hrad, neotevřely jen otázku hranic politického nátlaku, ale i to, komu celá věc prospívá. „Čím víc se řeší Macinka a Hrad, tím míň se mluví o tom, co vláda reálně dělá,“ říká Radek Bartoníček v nejnovější epizodě Politické šikany.
Poslechněte si celou epizodu ve vaší oblíbené podcastové aplikaci již nyní.
Kauzu odstartovaly zprávy, které prezident Petr Pavel zveřejnil s tím, že jejich obsah považuje za nepřijatelný. Macinka v nich podle zveřejněných screenshotů tlačil na jmenování Filipa Turka ministrem, pracoval s hrozbou zablokování vojenské pomoci Ukrajině a zaštiťoval se podporou premiéra. „Ten problém není jen obsah těch zpráv, ale především jejich tón a představa, že s prezidentem lze jednat tímhle způsobem,“ říká Vratislav Dostál.
Babiš jako mediátor
Zatímco Hrad reagoval ostře, premiér Andrej Babiš zvolil opačnou taktiku. Konflikt se snaží tlumit, mluví o potřebě dialogu a nabízí se jako prostředník. „Babiš dnes může působit jako moderátor chaosu, který způsobili jiní. Zatímco se řeší SMS a emoce, vláda dál hladce prosazuje své zákony,“ vysvětluje Bartoníček.
Otázka, zda Babiš na celé kauze neprofituje, se tak nabízí sama. Zatímco pozornost veřejnosti míří k osobním střetům, vláda bez většího odporu rozjíždí personální i legislativní změny.
Okamura jako loutka
Výmluvná je i pasáž SMS týkající se Tomia Okamury. Macinka v nich naznačuje, že předsedu SPD lze přesvědčit zákulisním tlakem. „Nejdřív jej ponížil Babiš na tiskovce, když řekl, že Ursula von der Leyenová určitě neví, kdo je Okamura, a teď znova Macinka, když vlastně o něm píše, že do Tomia stačí nějakou dobu hučet a přikývne,“ říká Michaela Nováčková.
Celá kauza zároveň mění i postavení prezidenta. Petr Pavel se z role nadstranického arbitra dostal přímo do středu politického boje. „Zveřejněním SMS šel do otevřeného střetu a ztrácí roli sjednotitele,“ konstatuje Michaela Nováčková. Otázkou zůstává, zda se Macinka nestal součástí začínající kampaně prezidentských voleb.
Celou epizodu podcastu Politická šikana už nyní najdete ve všech podcastových aplikacích i na YouTube.