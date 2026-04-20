Politická šikana: Motoristé nepředvedli nic, jen kopou. Macinka brečí o pozornost

Napětí mezi Hradem a vládou znovu rozvířila kauza neodvysílaného rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem, na kterou upozornil reportér Aktuálně.cz Ondřej Stratilík. Upoutávka na rozhovor lákala na velký exkluzivní obsah, nakonec do toho ale ministerstvo obrany „hodilo vidle“. Video po kritice zveřejnil Petr Macinka. Bez ministra zahraničí se totiž v poslední době neobejde žádná kauza.
„Macinka ukazuje hlavně Hradu, ale i veřejnosti, že má všechno pod kontrolou,“ říká Michaela Nováčková. Zatímco část politické scény označila postup za problematický, jiní jej vnímají spíše jako součást širší komunikační strategie.
„Já bych fakt Petra Macinku nebral moc vážně… myslím, že používá tenhle styl trolení, protože ho to baví,“ připomíná Radek Bartoníček s tím, že podobný přístup může cílit na specifickou skupinu voličů. Kritičtější pohled Vratislava Dostála ale upozorňuje na absenci reálné agendy: „V danou chvíli vlastně nic nemají, tak řeší prezidenta,“ upozorňuje.
Návrh na změnu financování televize a rozhlasu je paskvil
Podobná dynamika se promítá i do sporu o veřejnoprávní média. Návrh změn v jejich financování, který představili zástupci Motoristů, vyvolal ostrou kritiku i pochybnosti o kvalitě přípravy. „Ten zákon má spoustu nedodělků a spoustu chyb… pouští se do boje, který prostě nebude snadný vyhrát,“ hodnotí Dostál a připomíná, že celý proces působí zbytečně uspěchaně a konfrontačně.
Spor o média zároveň otevírá širší otázku motivací vládních aktérů. Kritici mluví o ideologickém střetu: „Motoristé ve vládě se ideologicky mstí těm, které považují za svoje protivníky, ať už to jsou veřejnoprávní média, nebo ekologické organizace.“ Bartoníček ale upozorňuje, že část společnosti změny vítá a že politická realita se bude ještě vyvíjet podle reakcí voličů i veřejného mínění.
Do politického konfliktu se navíc promítají i další témata, například environmentální protesty. I zde se ukazuje propast mezi politickou reprezentací a částí veřejnosti. „Vyrůstá generace, která tímto žije,“ říká Bartoníček k rostoucímu zájmu mladých o klimatickou problematiku, zatímco jiní politici reagují spíše zdrženlivě nebo vůbec. Celkový obraz tak nepůsobí příliš optimisticky: „Mám pocit, že všechny instituce jsou de facto v rozkladu,“ dodává Dostál s tím, že současná politická situace vyvolává spíše obavy než důvěru.
Společně s 46. epizodou podcastu Politická šikana se loučí i její spoluzakladatelka Michaela Nováčková, která se v ní objevila naposledy.
