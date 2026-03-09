Politická šikana s Půrem: Prezident je neporazitelný, tuším ale, kdo se mu postaví

Debata o příští prezidentské volbě, síle premiéra Andreje Babiše, roli státu v médiích a budoucnosti médií jako takových se stala jedním z hlavních témat podcastu Politická šikana. Hostem byl hybridní novinář a moderátor Michal Půr.
Ten v rozhovoru mimo jiné naznačil, že současný prezident Petr Pavel by mohl mít v případné obhajobě mandátu velmi silnou pozici. „Pokud bude kandidovat Petr Pavel, tak si myslím, že to nebude nikdo silný, protože Petr Pavel bude neporazitelný, pravděpodobně,“ uvedl Půr. Jako jednoho z možných kandidátů zmínil muže, o kterém se dozvíte více, když si podcast pustíte.
Významnou roli v budoucím politickém vývoji podle něj nadále hraje Andrej Babiš. Půr připomněl, že lídr hnutí ANO se rozhoduje velmi autonomně a ani jeho nejbližší spolupracovníci často nevědí, jaké rozhodnutí nakonec udělá.
Až příliš autonomní Babiš?
„On není žádná loutka. On takovej není, on se vždycky rozhoduje sám, ani ty lidi neví, jaký je ten jeho názor a jak se rozhodne,“ řekl Půr. Pokud by se Babiš rozhodl kandidovat na prezidenta, podle něj by se proti němu jen obtížně hledal silný soupeř. „Pokud bude kandidovat, tak neuvidíme žádného silného koně v dostihu,“ soudí.
Rozhovor se stočil také k otázce vlivu byznysu na politiku. Podle Půra je představa, že podnikatelé řídí českou politiku z pozadí, přehnaná. „Podnikatel je ve výsledku nula, protože vždycky rozhoduje ten politik. Vždycky ten politik má tu moc, ne ten podnikatel,“ citoval slova podnikatele Daniela Křetínského.
Podle něj může byznys politiku ovlivňovat, ale konečné rozhodnutí zůstává vždy na politicích. V této souvislosti odmítl i představu, že by někdo z podnikatelské sféry mohl zásadně řídit Andreje Babiše: „Neexistuje podle mě nikdo, kdo by ovlivňoval Andreje Babiše, žádný podnikatel.“
Dotace pro nikoho
Sporným tématem se staly také dotace pro kulturní a oborová média. Půr dlouhodobě kritizuje, že některé časopisy získávají veřejné peníze. „Já taky nechodím pro dotace na vládu nebo na ministerstvo kultury, takže nevidím důvod, proč by moje konkurence měla mít konkurenční výhodu v tom, že dostává dotace,“ uvedl.
Peníze daňových poplatníků by podle něj neměly financovat ideologicky vyhraněné projekty. Radek Bartoníček s tím ale polemizoval a upozornil, že některé kulturní projekty by bez podpory státu nepřežily, přestože mají pro společnost hodnotu. „Jsem přesvědčený, že to má právo na život a že je důležité, aby i tenhle myšlenkový proud v naší společnosti byl,“ řekl Bartoníček.