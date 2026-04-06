Politická šikana: Totalitní ministr kultury Klempíř? Brnká na velmi nechutnou strunu

Ministr kultury Oto Klempíř chce mít právo veta při rozdělování dotací v kultuře. Jen trochu zapomněl na to, že jako ministr tady není od toho, aby určoval, co je a co není umění, a zda je hodno finanční podpory. Škoda. Od umělce a bývalého frontmana kapely J.A.R., která byla symbolicky založena 17. listopadu 1989, by člověk trochu svobody čekal.
Ministr kultury se v posledních týdnech dostává pod tlak. A oprávněně. Největší pozornost budí úvahy o větším vlivu ministerstva na přerozdělování peněz v kultuře. Podle Vratislava Dostála může jít o promyšlenou strategii: „Všechny ty kroky dělá proto, aby odstínil pozornost někam jinam a zapůsobil na své voliče.“
Myšlenka, že by ministr mohl zasahovat do rozhodování o konkrétních projektech, naráží na ostrý nesouhlas. „Aby ministr měl právo veta rozhodovat o projektech takového charakteru, je úplně nesmysl,“ říká Dostál s tím, že současný systém stojí na odborných komisích a transparentním procesu. Zatím ale naštěstí zůstává vše spíše na úrovni mediálních výroků než reálné politiky.
Útoky na queer komunitu
Debata o kultuře se přitom rychle propojuje s širšími spory ve společnosti. Vláda a především právě Motoristé často otevírají témata, která společnost rozdělují, místo aby řešili zásadnější otázky. „Vybírají si kulturní války, které ženou naši společnost do hádek a sporů,“ vysvětluje Radek Bartoníček. To se týká i způsobu, jakým se mluví o menšinách - především queer komunitě.
Do pozadí tak ustupují i další důležité kauzy, včetně sporů kolem Rady České televize. Ty ukazují, jak funguje politická moc v praxi. „Tohle je jenom jeden z mnoha střípků, který ukazuje, jak ta vládní většina prostě skutečně válcuje opozici a jak si prosazuje prakticky cokoliv, co chce,“ říká Dostál. Zároveň ale platí, že samotná volba radních je vždy politická. „Je to politická volba a rozhoduje o ní většina v poslanecké sněmovně,“ připomíná.
