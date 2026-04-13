Politická šikana: Zákaz potratů u nás není téma. Zlomí Babišovi vaz to, co Orbánovi?

Zatímco ulicemi Prahy prošel pochod organizovaný Hnutím pro život a protiakce feministických skupin, které řeší především náš reportér Radek Bartoníček, ve střední Evropě došlo k výraznému politickému zvratu: po letech končí u moci maďarský premiér Viktor Orbán. A to teď řeší téměř úplně všichni.
Poslechněte si nejnovější epizodu podcastu Politická šikana již nyní na YouTube i ve všech podcastových aplikacích.
Debata o umělém přerušení těhotenství zůstává v Česku spíše symbolická než politicky rozhodující. „Zákaz interrupcí v Česku není téma. Žádný politický dopad to nemá,“ říká Michaela Nováčková. Přesto nelze přehlížet, že s příchodem nových lidí do vlády se znovu otevírá otázka, jak stát k problematice přistupuje – nikoli nutně zákazem, ale například způsobem, jakým pracuje se ženami v obtížné situaci.
Radek Bartoníček připomněl, že ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) spolupracuje s Janem Gregorem z Aliance pro rodinu. Gregor je šéfem jeho poradců.
Vedle hodnotových sporů se do popředí dostávají i strukturální problémy české společnosti, zejména postavení žen a rodin. Ekonomická realita podle některých hlasů zásadně ovlivňuje rozhodování o rodičovství. K tomu se přidává i problém návratu žen na pracovní trh nebo dlouhodobě neefektivní rodinná politika. Politici sice toto téma rádi otevírají, ale jejich reálný vliv je podle odborníků omezený a změny přicházejí jen velmi pomalu.
Spor o summit NATO a OSN
Zahraniční události mezitím nabízejí paralely i varování pro českou politiku. Volební porážka Viktora Orbána ukazuje, že ani dlouhodobě dominantní lídr není neporazitelný. „Každý, kdo sleduje politiku, se musí dopracovat ke dvěma závěrům… dřív nebo později musí přijít konec,“ připomíná Vratislav Dostál. Zároveň se otevírá otázka, jaké poučení si z toho vezmou čeští politici – zejména Andrej Babiš (ANO) a jeho okolí.
Domácí politickou scénu navíc dál formují osobní konflikty a mocenské spory, které často přehlušují věcnou debatu. Typickým příkladem je spor o účast na summitu NATO, který nemá primárně ústavní, ale osobní povahu. „Jediné, co zatím je, je prostě msta,“ má jasno Dostál.
V kombinaci s blížícími se volbami, stagnující opozicí a relativně stabilní podporou vlády tak česká politika zůstává v paradoxní situaci. Silná témata existují, ale jejich skutečný dopad na voliče i rozhodování politiků je zatím omezený.
Celou epizodu podcastu Politická šikana najdete ve všech podcastových aplikacích i na YouTube.