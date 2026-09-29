Politická šikana: Jaká budoucnost čeká Babiše? Jeho kritiky to nijak nepotěší

V nejnovějším díle podcastu Politická šikana diskutují Vratislav Dostál a Radek Bartoníček hlavně o tom, zda se nějak změní postavení Andreje Babiše a jeho ANO po právě probíhajícím jednání o vyslovení nedůvěry Babišově vládě a také po komunálních a senátních volbách. Podle jejich názoru zůstane Babiš s ANO nadále silný a dovládne s SPD a Motoristy až do roku 2029. A možná bude pokračovat i dál.
V Politické šikaně nastala v tomto díle jedna viditelná změna. Za stolem chyběla výjimečně ekonomická reportérka Aktuálně.cz Petra Jaroměřská, která je na dovolené, takže spolu diskutovali jen dva „sirotci“ – Vratislav Dostál a Radek Bartoníček.
A protože kvůli pondělnímu státnímu svátku, kdy obvykle podcast natáčejí i publikují, tentokrát natáčeli v úterý, mohli reagovat na nejaktuálnější dění. Tedy na dnešní zahájení mimořádné schůze, kde se opozice pokouší vyslovit nedůvěru vládě Andreje Babiše.
Oba se shodují v tom, že vláda vydrží a Andrej Babiš se může soustředit na senátní a komunální volby, které proběhnou za necelých čtrnáct dní. Jak upozorňuje Bartoníček, opoziční lídři dávají na celostátní úrovni najevo, jak se ANO straní, ale na komunální úrovni opoziční strany s ANO ve velkém vládnou. „Z 50 největších měst ANO vládne, nebo je součástí vedení, ve více než 30 městech,“ uvedl Bartoníček. Dostál dodává, že je docela možné, že ANO bude ve vedení i třech největších měst, Prahy, Brna a Ostravy.
Takto posilněný Babiš se bude moci následně zase soustředit na vládnutí, ve kterém rozhoduje z velké většiny on sám. Tento styl podle spoluautorů Politické šikany vyhovuje i předsedovi SPD Tomio Okamurovi a předsedovi Motoristů Petru Macinkovi, protože se mohou držet u moci.
Podle Dostála je docela možné, že v příštích parlamentních volbách plánovaných na rok 2029 může Babiš vzít hlasy jak voličům SPD, tak Motoristům. „A díky tomu bude moci vládnout i po roce 2029. Je to jen hypotéza, ale dovedu si představit, že to tak bude,“ míní Vratislav Dostál. Na připomínku, že v případě absence SPD a Motoristů bude potřebovat někoho jiného do vládního „týmu“, Dostál reaguje přesvědčením, že se určitě ještě někdo najde, kdo se po příštích parlamentních volbách bude hlásit o spolupráci s Babišem.
Hlavní části epizody
Začátek–00:02:18 Hlasování o nedůvěře vládě: Mělo smysl, aby opozice znovu vyvolávala hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše? Získá tím něco, nebo jde spíše o součást předvolební kampaně a pokus o mobilizaci voličů?
00:02:45–00:07:02 Jan Grolich a jeho potenciál: Jak se předseda lidovců Jan Grolich pohybuje v terénu a jak na něj reagují lidé? Může se stát politikem, který by v budoucnu dokázal porazit Andreje Babiše, a jak důležitý je pro to osobní kontakt s voliči?
00:08:59–00:11:06 Andrej Babiš a jeho vládní strategie: Jak si Andrej Babiš poradí s požadavky koaličních partnerů a výzvami opozice? Působí jeho vláda stabilně, nebo čelí vnitřním problémům, které by mohly ovlivnit blížící se volby?
00:11:08–00:30:10 Komunální volby v Brně a Praze: Jaká je dynamika komunální politiky v Brně a Praze, zejména s ohledem na transparentnost a místní kauzy? Mohou tyto volby přinést zásadní změny v místním vedení, například v podobě propadu ODS nebo vzniku nových koalic s hnutím ANO?
00:35:05–Obtíže opozice při mobilizaci voličů: Čelí opozice obtížím při mobilizaci voličů a kritice Andreje Babiše? A jakou roli hraje komunikace Babišovy vlády a její „asociální“ rysy ve veřejném vnímání?