Babiš domluvil s Ficem společné jednání vlád. To je cesta na východ, oponuje Fiala

ČTK

Česká republika a Slovensko obnoví mezivládní konzultace. Novinářům to po společné schůzce v Bratislavě oznámili český premiér Andrej Babiš a jeho slovenský protějšek Robert Fico. Bývalý premiér Petr Fiala (ODS) ve čtvrtek uvedl, že obnovení mezivládních konzultací se Slovenskem potvrzuje obavy, že Andrej Babiš (ANO) posouvá zahraniční politiku České republiky směrem na východ.

Slovakia's Prime Minister Robert Fico meets his Czech counterpart Andrej Babis, in Bratislava
Český premiér Andrej Babiš a jeho slovenský protějšek Robert Fico.Foto: REUTERS
Podle Babiše by nejbližší společné jednání vlád obou zemí mělo být 31. března. Fico uvedl, že jednání kabinetu bude v Česku. Babiš na tiskové konferenci slíbil Slovensku pomoc se zajištěním dodávek zemního plynu v souvislosti s rozhodnutím EU postupně ukončit dovoz ruského plynu.

Mezivládní konzultace s Bratislavou předloni přerušil tehdejší kabinet českého premiéra Petra Fialy, který krok zdůvodnil rozdílnými pohledy obou zemí na klíčová zahraniční témata.

Fiala uvedl, že proti dialogu se sousedy nic nemá, pokud slouží zájmům ČR. Má ale obavy ze spojenectví Babiše, Fica a maďarského premiéra Viktora Orbána. "Byl bych nerad, aby se Česko zařadilo po bok států, které podlézají Rusku a oslabují demokratickou Evropu," řekl.

Předsedové české a slovenské vlády se shodli, že na úrovni Evropské unie je potřeba řešit vysoké ceny energií. Fico za jednu z možností označil dočasné neuplatňování emisních povolenek, které podle něj zdražují energie.

Fico také řekl, že v souvislosti s ukončením dodávek ruského plynu do EU bude Česko důležitou tranzitní zemí při dodávkách této suroviny na Slovensko. "Jsme připraveni a pomůžeme rádi," dodal v této záležitosti Babiš, který na svou první oficiální zahraniční cestu po prosincovém jmenování premiérem přijel podle tradice právě na Slovensko.

Předseda venezuelského parlamentu oznámil propuštění zahraničních vězňů

Předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez ve čtvrtek pozdě odpoledne SEČ oznámil, že vládní úřady propouštějí významný počet venezuelských a zahraničních vězňů. Označil to jednostranné mírové gesto, napsal deník El País. Mezi vězněnými zahraničními občany ve Venezuele je i Čech Jan Darmovzal.

