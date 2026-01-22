Masové lajky pro Rajchla ukazují slabiny sociálních sítí, říká prezident

Sociální sítě jsou v současné podobě podle prezidenta Petra Pavla snadno zneužitelné k manipulaci veřejného mínění, snížit toto riziko by mohla registrace uživatelů pod jejich skutečnou identitou. Snížilo by to míru vulgarity v diskuzích i množství falešných profilů, které nyní mohou ovlivňovat popularitu některých politiků.
Pavel to ve čtvrtek řekl při debatě s občany v Hranicích na Přerovsku. Jako příklad zmínil poslance Jindřicha Rajchla (SPD/PRO), jehož účty podle něj v krátkém čase dostávají mnohem více souhlasných reakcí než světové hvězdy šoubyznysu či sportu.
Sociální sítě se podle Pavla v posledních letech stávají kolbištěm, na kterém se odehrávají líté názorové souboje. "V naprosté většině se tak děje pod rouškou anonymity a také s množstvím uměle vytvořených účtů, za kterými nejsou reální lidé. Možná bych zmínil příklad, který je trochu úsměvný, že takový Jindřich Rajchl je (na sociálních sítích) populárnější než (zpěvačka) Shakira a (fotbalista Lionel) Messi dohromady, protože počet lajků, které dostává za své příspěvky v krátké době, výrazně převyšuje popularitu těchto lidi," uvedl Pavel.
Odborníci na sociální sítě mají podle prezidenta pro rychlý a masivní přiliv pozitivních reakcí k příspěvkům jednoznačné vysvětleni, že jde o kupování hlasů prostřednictvím umělých účtů. "Šíření strojově generovaných lajků, které mají za úkol vytvořit dojem spontánního a velice širokého názorového souhlasu, může vest ke zkreslení veřejného míněni, jako se to stalo například v Rumunsku při posledních volbách, kdy takovýmto způsobem zneužili sociální sítě aktéři, kteří byli prokazatelně vystopováni do Ruska. Měli snahu ovlivnit prezidentské volby a málem se jim to podařilo," řekl prezident.
Bezbřehá svoboda na sociálních sítích může podle prezidenta vést k destabilizaci demokratického systému. Snížit toto riziko by mohlo postupné zaváděni pravidel běžných ve fyzickém světě, kde nikdo nemůže veřejně vystupovat pod falešnou identitou. "Ve virtuálním světě je to naprosto běžně. Nevím, proč bychom měli zaměňovat svobodu slova za svobodu lhát, urážet, překrucovat, negativně ovlivňovat a možná i šířit nenávist, které může vést i k násilí," uvedl Pavel.
Podle prezidenta by mohlo situaci zlepšit, kdyby lidé na sociálních sítích museli vystupovat pod svojí skutečnou identitou. "Někteří provozovatelé platforem už touto cestou jdou. Člověk se tam musí registrovat pod svým jménem a pod svojí tváří. Myslím, že by výrazně ubylo agresivity na sociálních sítích, protože anonymních hrdinů je tam spousta," podotkl prezident. Lidé by si pak rozmysleli, zda mají ve vulgárním stylu komunikace pokračovat i při odkryté identitě. "Asi by nechtěli, aby jejich okolí, které je možná vnímá jako slušné lidi, si najednou uvědomilo, že jsou něco jako doktor Jekyll a pan Hyde," dodal.
Prezident dění na sociálních sítích komentoval krátce poté, co policisté zadrželi osmapadesátiletého muže podezřelého z nebezpečného vyhrožování v souvislosti s jeho návštěvou v Olomouckém kraji. Důvodem byl jeho komentář na sociální síti. Podle prezidenta jde zřejmě o frustrovaného člověka, který měl potřebu dát prostor svým emocím.
Rozpusťte přechodnou prezidentskou radu, vyhrožuje Rubio Haiti
Americký ministr zahraničí Marco Rubio dnes uvedl, že Haiti musí do 7. února rozpustit takzvanou přechodnou prezidentskou radu a v telefonátu zároveň podpořil premiéra Alixe Didiera Filse-Aimého. Uvedl to dnes mluvčí amerického ministerstva zahraničí Tommy Pigott.
Neznámý útočník poškodil sekyrou Bartošovu kancelář v Kutné Hoře, nechal mu výhrůžný vzkaz
Neznámý pachatel poškodil sekyrou výlohu kutnohorské kanceláře opozičního pirátského poslance Ivana Bartoše. V kanceláři už nikdo nebyl. Na místě zůstal i vzkaz, uvedl Bartoš na síti X. Policie případ vyšetřuje, řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
Učitel v Praze ohlásil střelbu ve škole, chtěl vyzkoušet reakci policie
Pražská policie v pátek prověřovala oznámení, že na střední škole v Roháčově ulici na Žižkově byla slyšet střelba. Uvedla to na sociální síti X. Na místo vyjely desítky policistů. Informace o střelbě se ale nepotvrdila, oznámila brzy poté. Policisté na místě zadrželi muže podezřelého ze šíření poplašné zprávy. Policie napsala, že střelbu ohlásil učitel školy, který chtěl vyzkoušet její reakci.
Strach a obavy mezi státními úředníky. S Babišem přichází něco, co mnohé nepotěší
Vláda neztrácí čas a mnozí státní úředníci jsou v pozoru. Nebo přesněji řečeno ve velkých obavách z toho, co pro ně kabinet Andreje Babiše připravuje. Na změnách navíc pracuje velmi rychle, už na příští týden svolal Poslaneckou sněmovnu, kterou chce novelu zákona o služebním zákoně rychle „prohnat“.
"Zbavte se ho." Američané chtějí vyhodit novináře, který se ptá tenistů na Trumpa
Vzbudilo to pořádný poprask. Jeden z novinářů na probíhajícím Australian Open pokládá americkým tenistům otázku, jak jsou spokojeni s vládou aktuálního prezidenta USA Donalda Trumpa. Mezi některými Američany to zarezonovalo natolik, že žádají, aby pořadatelé odebrali žurnalistovi akreditaci.