Postřelení Roberta Fica na Slovensku ukazuje, kam až může vést probouzení nenávisti

Ozbrojený útok na slovenského premiéra pravděpodobně ke zklidnění situace na Slovensku nepovede. Spíš k pravému opaku.

Na Slovensku se stala tragédie, jež bude mít neblahé důsledky pro celou společnost. Po jednání tamní vlády v Handlové u Banské Bystrice byl ve středu postřelen slovenský premiér Robert Fico, předseda strany Směr - sociální demokracie. Zasažen byl podle dostupných zpráv do oblasti břicha, vrtulník zraněného politika přepravil do nemocnice.

Slovenský úřad vlády poté sdělil, že je premiér v ohrožení života. Muže, který je považován za útočníka a který měl údajně legálně drženou zbraň, policisté přímo na místě zadrželi. Podle zdrojů televize Markíza útok spáchal 71letý spisovatel z Levic. Takový útok na špičkového politika se na Slovensku odehrál poprvé.

Zdrcující většina lidí na Slovensku jistě chápe, že snaha zabít předsedu vlády je naprosto nepřijatelná. Zdrcující většina lidí jistě ohavný čin, útok především na člověka, odsuzuje. Mimořádně důležité nyní je, co se bude na Slovensku dít, co bude po atentátu následovat.

Společnost u našich sousedů je tvrdě rozdělená, volby to jasně ukázaly. Zatímco vražda investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho dívky Martiny Kušnírové, spáchaná v únoru 2018 v západoslovenské obci Veľká Mača nedaleko Trnavy, Slováky otřásla a na chvíli je možná snad i spojila, útok na premiéra Fica skoro jistě ke zmírnění situace, zmírnění útoků mezi vládními stranami a opozicí, nepovede.

Prezidentka Zuzana Čaputová útok jasně odsoudila, označila ho za "brutální a bezohledný" a řekla "Robertu Ficovi přeji v této kritické chvíli mnoho sil, aby se z útoku zotavil". Stejně jasně reagoval předseda opozičního Progresivního Slovenska Michal Šimečka: "Jakékoli násilí jednoznačně a ostře odsuzuji. Věříme, že premiér Fico bude v pořádku a že tento hrozný čin bude co nejdříve objasněn."

Jinou, očekávanou a velmi nebezpečnou reakci předvedl Ficův koaliční partner, předseda Slovenské národní strany Andrej Danko, který mimochodem již dříve slovenský Denník N označil za "hnusná prasata". Po atentátu na Fica za viníky činu rovnou a bez váhání označil novináře. Deník Sme napsal, že více poslanců Ficova Směru situaci ihned zneužilo k útokům na opozici a na novináře. "Toto je vaše práce," sdělil opozici místopředseda parlamentu i Směru Ľuboš Blaha, který v tu chvíli vedl schůzi.

Některé opoziční poslance Blahova slova okamžitě pobouřila, křičeli, obviňovali jedni druhé. "Toto je vaše nenávist. Toto je vaše zlo, styďte se," znělo v sále Slovenské národní rady.

Už před útokem panovaly na Slovensku velmi napjaté vztahy mezi značnou částí novinářů a vládními politiky. Ti se jim vyhýbali, odmítali jim odpovídat na otázky, používali především sobě nakloněná média. Je vysoce pravděpodobné, že se to po útoku na Roberta Fica ještě zhorší, nezávislá média budou tvrdě bojkotována, obcházena a především obviňována. Směr si viníka zřejmě už našel.

Uklidnění se čekat nedá

Bohužel se nedá čekat, že by si Slováci nějak masivně uvědomili, do jak katastrofální situace se dostali. Po brutálním, násilném činu se nedá čekat nějaké rozumné uklidnění situace, její zmírnění. Mnohem spíš se dá očekávat pravý opak, nové vyhrocení, ještě hlubší propast mezi vládními politiky a opozicí. A to pak najde obdobnou odezvu mezi slovenskými občany. Někteří analytici mají dokonce obavy z dalšího násilí, které by tentokrát mohlo směřovat proti opozici, proti nezávislým novinářům.

Není pochyb, že na Slovensku hrají velkou roli dezinformace ruské provenience. Pro jejich zdroje bude útok na prorusky orientovaného premiéra dobře využitelný, budou jistě ze všech sil přitápět pod kotlem.

V nejbližších dnech bude velmi záležet na tom, jestli a jak se premiér Fico po útoku zotaví. A taky na tom, jak on sám coby oběť útoku zareaguje. Jestli si uvědomí, že rozeštvávání společnosti, štvaní proti soupeřům, jak to na mítincích předváděl třeba vůči prezidentce Čaputové, vede k nenávisti. A nenávist se nakonec může přetavit i ve fyzické útoky, v pokusy o likvidaci.

Dalším důležitým momentem bude vyšetřování útoku, vyšetřování motivů zadrženého útočníka. Z dostupných informací se zdá, že se snad nejedná o organizovaný, objednaný útok, ale spíš o čin "vyšinutého" jednotlivce. Pak by bylo postřelení premiéra Fica jiné než vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Policie a prokuratura musí být velmi otevřená a situace nezneužívat.

Slovenská společnost se zjevně potřebuje léčit, potřebuje se zbavovat nenávisti, která tam bují zřejmě ještě o dost víc než u nás. Ale kdo ji vyléčí, když se političtí soupeři obviňují hned po atentátu na Fica? Kde se tam najde rozumný, uklidňující hlas?

Čeští politici by měli dění u sousedů bedlivě pozorovat, měli by si uvědomit, jak riskantní je probouzení nenávisti. Měli by hodně ubrat. Předseda ANO a jeho lidé s jejich nenávistnými útoky na vládu, koalice Spolu třeba zase s malováním ruských vlajek na tváře svých soupeřů.