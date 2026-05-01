Přání úspěchu Babišovi s Havlíčkem. Pokárání Juchelky, uznání prezidentovi. A obdiv k lékařce

Ve svém pravidelném pořadu se redaktor Radek Bartoníček s nadhledem ohlíží za událostmi české politiky z uplynulého týdne. Zároveň se ale snaží být i pozitivní a ukazuje události a lidi, kteří si zaslouží obdiv. Tentokrát komentuje krátká videa, na kterých jsou politici jako premiér Andrej Babiš, prezident Petr Pavel či ministr Aleš Juchelka, ale také nepolitici, třeba lékařka ze záchranky.
Přehled za uplynulé dny začíná videoukázkami premiéra Andreje Babiše z atraktivní a důležité cesty po Ázerbájdžánu, Kazachstánu a Uzbekistánu, kde se jemu, vicepremiérovi Karlu Havlíčkovi i dalším členům české delegace dostalo opravdu velkolepého přijetí. Oba byli nadšení a z cest avizovali, že věří v byznysový úspěch mnoha jednání.
„Když reprezentuje někdo naši zemi v zahraničí, a snaží se to dělat co nejlépe, držím mu palce. Takže jsem je držel i v tomto případě,“ říká reportér Radek Bartoníček, který upozorňuje, že až samotné výsledky ukáží, jak efektivní a úspěšná cesta byla. Každopádně premiér Babiš musel mít dobrou náladu už proto, že se dozvěděl o úspěchu „jeho“ Agrofertu, který nemusí vracet dotace. Podle Seznam Zpráv například právní firma, která ještě před časem tvrdila, že je vracet bude muset, najednou otočila.
Další videoukázka patří „narozeninové párty“ dvojice ministrů Aleše Juchelky a Aleny Schillerové, kteří před vypuknutím oslav 50 let Juchelky odvysílali speciální podcast, na kterém měla paní ministryně na hlavě tykadla a její kolega korunu. Bartoníček k tomu připomíná, že oslavy na půdě ctihodné sněmovny bývaly problematickou věcí, kterou se poslanci a poslankyně nijak zvlášť nechlubili, nebo se přímo místu vyhýbali. Ale doba se mění a ministr Juchelka se tím dokonce chlubí.
Možná i tento lidový styl zábavy, zdaleka ne první a nejenom od těchto členů vlády, přispívá k tomu, že popularita vlády klesá stále níž a je už menší než u vlády Petra Fialy. Jaký to rozdíl ve srovnání s prezidentem Petrem Pavlem, který se těší podle průzkumu největší důvěře veřejnosti. Ostatně na jednom z videí ho uvidíte i v této TEČCE RB, kde se pohybuje mezi studenty i seniorkami. „Snaží se setkávat s různými generacemi, styl jeho vystupování je klidný, slušný a vstřícný,“ míní Bartoníček.
Protože se snaží také o to, aby diváky svého videopořadu optimisticky naladil a ukázal jim, že život v Česku není zdaleka tak špatný, jak to někdy vypadá, můžete také vidět čtyři „dobrácká“ videa. Na jednom mluví starostka Brna-Vinohrad Jitka Ivičičová o péči o starší lidi, na dalším lékařka pražské záchranné služby Milana Pokorná, na třetí ukázce je cestovatel Tomáš Vaňourek a na čtvrtém pohled na Moravský ples v Praze. „Mě ta práce bavila do posledního dnešního výjezdu,“ svěřila se paní Pokorná. Obdivuhodné!
Závěrem dovolte pozvání na akci Aktuálně.cz do Knihovny Václava Havla, kde proběhne v pondělí 4. května od 19. hodin beseda s názvem „Zasáhne východní křídlo NATO válka aneb proč Putin nezaútočí na Pobaltí“. Moderátorem bude redaktor našeho webu Jaroslav Synčák, kterého můžete také vidět na videu v této TEČCE RB. Přijďte do knihovny, kromě Jardy vás čeká několik dalších zajímavých hostů.