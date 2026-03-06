Prezident Pavel se dočkal „odplaty“ za vstřícnost. A Babiš ochrany za lynčování justice

Tečka je kombinací krátkých videoukázek a stručných komentářů Radka Bartoníčka s přihlédnutím k uplynulému týdnu především v české politice. Tentokrát se můžete seznámit s premiérem Andrejem Babišem (ANO) coby „leteckým dispečerem“ a zároveň mužem, který „lynčuje“ soudkyni své kauzy Čapí hnízdo. Uslyšíte i ukázku z projevu prezidenta a reakci jednoho z poslanců ANO. Prostor mají i diváci pořadu.
„Tečka cézet, vy už to máte stejně dopředu napsané!“ volal na mě premiér a šéf ANO Andrej Babiš, když přišel ve čtvrtek jako vůbec první do jednacího sálu sněmovny a viděl mě sedět na galerii novinářů. Ve skutečnosti jsem ještě žádný článek napsaný neměl.
To sám Babiš věděl nejlépe, co bude následovat. Tedy, že za pár hodin ho jeho poslanci ANO a poslanci SPD nevydají spravedlnosti. A následně na oplátku „schovají“ před spravedlností i šéfa hnutí SPD a sněmovny Tomia Okamuru.
Právě hlasování o jejich imunitě patřilo k nejdůležitějším událostem uplynulého týdne, ve kterém premiér Babiš tvrdě útočil na soudkyni svého případu a dokonce tvrdil, že se stal obětí politického procesu. Opoziční poslanci ho upozorňovali, že připomínat dobu procesů, kdy tehdy vládnoucí komunistická strana posílala v inscenovaných procesech nevinné lidi na řadu let do vězení a dokonce i na šibenici, je nevkusné. Ale Babiš si stejně jel svou.
Podobně jako když trval na tom, že je správné, když je mikro manažerem, který osobně domlouvá repatriační lety českých občanů z rizikových zemí.
Ve sněmovně v uplynulém týdnu promluvil také prezident Petr Pavel, který se snažil zvolit co nejvstřícnější slovník. Byť zejména vládní poslance upozorňoval na důležitost peněz na obranu Česka, stejně jako se u nich nepřímo přimlouval za podporu veřejnoprávních médií či neziskových organizací, se zlou se u některých nakonec potázal.
Už když domluvil, řadě vládních poslanců nestála jeho slova ani za symbolický krátký potlesk. Někteří se hned odebrali natáčet videa na své sociální sítě. Třeba jako jeden ze zástupců vládního hnutí ANO, který se pokusil o „humor“ vůči hlavě státu. (Video uvidíte v samotném pořadu).
V Tečce Radka Bartoníčka se ale také můžete podívat díky jednomu z diváků tohoto videopořadu i na zmínku o důležité historické události ve Frenštátu pod Radhoštěm. Divák Aleš Norský upozornil na to, jak se jeho otec Dalibor a další místní lidé postarali o to, že 26. únor 1990 byl datem, kdy z města začali odjíždět sovětští vojáci. Šlo o vůbec první odjezd okupantů z Československa!
Mnozí lidé měli radost a těšili se z toho, že naše země je zase svobodná a demokratická. Koho by tehdy napadlo, že po tolika letech bude mít země v čele vlády člověka, který mluví o politických procesech. A nejen, že mluví o tomto, ale přímo zpochybňuje nezávislost justice jako jednoho z pilířů, na nichž Česko stojí.
Mimochodem, pokud chcete také poslat do pořadu nějaké zajímavé informace podobně jako pan Aleš, napište na mail [email protected]. Stejně tak můžete poslat jakékoliv tipy na reportáže nebo se na cokoliv z politiky zeptat. Odpověď můžete slyšet už v další Tečce v pátek 13. března 2026.