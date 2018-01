Máme známky s prezidentem, pro jistotu všech devět. Jak se vám líbí?

před 7 hodinami

Poštovní známky připomínají: Nepodceňujte estetický rozměr prezidentských voleb! Na výsledek se budete dívat.

Česká republika je jednou z mála zemí světa, která své úřadující prezidenty nechává tisknout na poštovní známky. V Evropě to dělají ještě bratři Slováci a Estonsko. Ze vzdálenějších zemí pak autoritářské nebo rovnou diktátorské režimy - Kazachstán, Sýrie. (A monarchie: brunejský sultán, jordánský král, Alžběta II.)

Je fakt, že hlava státu se v takovém případě obvykle vyskytuje také na bankovkách. To u nás nemáme, zatím.

Obtisknout státníkovu tvář na platidlo je samozřejmě účinnější: jednak s penězi - doufáme - přicházíte do kontaktu častěji, jednak je málokdo může odmítat, tak jako někteří cimprlich občané poštovní známky s prezidentem České republiky. Takže Zemana na stovku? Ne, to by bylo asi příliš. I na Rusnoka.

Známky s úřadujícím prezidentem jsou podle našeho názoru přežitek, který se do moderní republikánské demokracie nehodí. Ale obáváme se, že tradice bude silnější a z dopisů, pohlednic, filatelistických suvenýrů a poštovních přepážek na nás opět bude shlížet nově zvolená líbezná tvář. Na výběr je jen - bohužel - z devíti mužů. Jeden má vousy, tři mají brýle, a zbytek posuďte sami.

