Přízrak krvavé války Severoiry paradoxně spojil. Svůj hněv obrací jinam

Ty záběry šokovaly Británii. Azylant ze Súdánu klečí v Belfastu na zhruba čtyřicetiletém muži a bodá ho kuchyňským nožem do hlavy. Oběť zachrání až pohotový zásah kolemjdoucích, zůstává ale v kritickém stavu. Stovky násilníků následně začnou drancovat azylové domy a zapalovat automobily. Jako kdyby se Severní Irsko vrátilo o desítky let zpět. Jen s tím rozdílem, že nyní jsou nepřítelem azylanti.
Reportér magazínu Unherd přinesl z Belfastu mrazivé svědectví o organizovaných skupinách maskovaných mladíků, kteří pod nenápadným dohledem bossů protestantských militantních skupin řádí v ulicích. O nedůvěře vůči komukoliv cizímu („Nechceme tu novináře. Žádné fotografie, žádné rozhovory!“ řekli mu neznámí muži poté, co ho donutili smazat fotografie), ale také o překvapivé společné řeči severoirských protestantů a katolíků, kteří proti sobě po desítky let vedli krvavou občanskou válku.
„Je to o obou stranách, chápeš… zelení i oranžoví dohromady“, řekl mu postarší katolík v narážce na tradiční barvy obou skupin. A zhruba šedesátiletá protestantka o několik ulic dál to potvrdila: „Bojujeme s katolíky, co se pamatuju. Ale když jde o nebezpečí zvenku, musíme se spojit.“
Vládnoucí severoirské strany vyzvaly ke klidu s tím, že šlo o individuální provinění. Ministryně spravedlnosti Naomi Longová vzkázala: „Došlo k incidentu, za který je odpovědná jedna konkrétní osoba. V Severním Irsku máme hodně nebezpečných lidí, kteří tu žijí a narodili se tu.“ „Jako kdyby existence nebezpečných lidí znamenala, že si máme přivézt další nebezpečné lidi,“ podivoval se pak David Shipley v britském Spectatoru.
Na ulici ale zní jiné hlasy. V katolických čtvrtích v Belfastu vlivná irská Republikánská socialistická strana, navázaná na ilegální Irskou národní osvobozovací armádu (INLA), vyjádřila podporu protestujícím proti umístění azylového zařízení pro migranty na Glen Roadu v západním Belfastu a varovala před umlčováním „oprávněných obav pracující třídy kvůli migraci“ v rámci „komunit, které bez jakékoli konzultace nikdy v životě nezažily tak výrazné demografické změny“.
Severní Irsko je stále etnicky poměrně homogenní, ale počet cizinců začal dramaticky narůstat v posledních letech a koncentruje se právě v Belfastu. V městě, kde se přesně ví, kde žijí katolíci a kde protestanti, a jejich čtvrti dosud rozdělují zdi, způsobí nastěhování několika set žadatelů (v celém Severním Irsku něco přes dva a půl tisíce, z toho většina v Belfastu) o azyl do azylových domů v několika ulicích narušení křehké rovnováhy. V chudých čtvrtích působí negativně i fakt, že azylanti jsou ubytováni na státní náklady a pobírají podporu.
Jde navíc o záležitost několika posledních let. Historicky stálo Severní Irsko mimo migrační vlny. Teď se stalo obětí takzvané „mezery v systému“ přes Společný cestovní prostor (Common Travel Area) mezi Irskou republikou a Severním Irskem, kudy migranti proudí bez hraničních kontrol z jihu na sever do Severního Irska, které je součástí Velké Británie.
Vraždící azylant byl navíc ze Súdánu, kam je extrémně složité někoho deportovat. Své o tom vědí ve Francii, kde došlo k řadě násilných sexuálních útoků spáchaných súdánskými muži. Většina obětí byly ženy, ale v lednu tohoto roku byl súdánský muž odsouzen za znásilnění bezdomovce. Už dříve byl za znásilnění vězněn, ale nebyl deportován, protože v Súdánu je homosexualita považována za trestný čin.
Navíc tam od roku 2023 zuří občanská válka. Když chtěl v prosinci 2023 deportovat francouzský soud súdánského muže obviněného z krádeže, zastavil to odpor levicových politiků a organizací na ochranu lidských práv. V dubnu 2024 deník Le Monde zveřejnil dopis předních lidskoprávních aktivistů (včetně prezidentů Amnesty International a Lékařů bez hranic) s názvem „Všichni súdánští žadatelé o azyl musí být chráněni bez výjimky“.
V dubnu 2020 ve městě Romans-sur-Isère v jihovýchodní Francii pobodal 33letý súdánský uprchlík dvě osoby a zranil dalších pět, ve stejném roce policie v Glasgow zastřelila dalšího súdánského žadatele o azyl poté, co pobodal šest lidí. V září 2022 byla v centru města Nantes na ulici napadena a následně hromadně znásilněna třemi Súdánci čtyřicetiletá žena. V červnu 2023 dvaatřicetiletý súdánský uprchlík na útěku (měl propustku z vězení, kde si odpykával trest za dřívější násilnou činnost) zavraždil v regionu Angers dva lidi a další ženu vážně zranil.
Francouzská média v posledních letech také pravidelně informovala o vlnách násilí, včetně sexuálního, v provizorních táborech v okolí Calais, odkud se migranti snaží dostat do Velké Británie.
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