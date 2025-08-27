Názory

27. 8. 2025 8:18

Proč ČSSD ztrácí půdu pod nohama

Připomeňme si nejprve historii. Sociálně demokratická strana byla u nás založena roku 1878 a navázala na dělnické hnutí. To tenkrát v celé Evropě bojovalo za vznik sociálně spravedlivých států.
Tisková konferece pražské lídryně Stačilo! Jany Maláčové (ČSSD)
Tisková konferece pražské lídryně Stačilo! Jany Maláčové (ČSSD) | Foto: Michaela Říhová

Voličská podpora Sociálně demokratické strany začala stoupat na přelomu 19. a 20. století a v roce 1920 byla u nás nejsilnější stranou. Po odtržení leninistických radikálů, kteří roku 1921 založili komunistickou stranu, zaujímala druhé místo po  Republikánské straně zemědělského a malorolnického lidu, které se říkalo Agrární strana. Po roce 1948 zanikla sloučením s komunisty.

Sociální demokraté původně argumentovali velice jednoduše a používali vyhrocenou rétoriku, kterou bychom dnes označili za populistickou. Jenže tenkrát nebyla jiná možnost. Sociální poměry dělníků v době, kdy bylo vzdělání této sociální skupiny obyvatelstva velice nízké, nepřipouštěly jinou účinnou formu artikulace. A to se opakovalo i po roce 1989, kdy byla tato strana v Česku obnovena. Za předsednictví Miloše Zemana se stala hlavní představitelkou demokratické levice s jednoduchou rétorikou plnou zapamatovatelných bonmotů. V letech 1998 až 2006 byla hlavní vládní stranou. Od druhé poloviny první dekády 21. století začala ztrácet vliv a podobně se to dělo a děje skoro v celé Evropě: jen s hesly o sociální politice nelze budovat žádný stát, zvlášť když vzdělávací systém a sociální stát byl do značné míry již vybudován a jeho další rozvoj slibují i všechny relevantní politické strany. Jenže od doby, kdy toto sociální demokraté pochopili a přizpůsobili se komplexnějšímu způsobu politiky, jejich voliči tento krok považují za zradu dělnické třídy a stranu opouštějí. S touto situací se dodnes sociální demokraté nedokázali vypořádat.

To dokazuje volání i našich mladých sociálních demokratů po návratu do minulosti, které předvádí v Respektu Alžběta Kálalová, pro níž je klíčový sociální program, tedy zvýšení mezd, nižší nájemné atd., kvůli němuž vstoupili do společné kandidátky pod nálepkou Stačilo s komunisty a dezinformátory. Tím krokem se míjí s tím, co skutečně v nejbližší budoucnosti změní zcela zásadně sociální poměry ve světě.

Podle posledních průzkumů firmy Siemens, do dvou let přijde díky umělé inteligenci 80 procent ajťáků, kteří jsou dnes zvyklí na velké výdělky, o práci. Služby, kde dnes pracuje v naší civilizaci nejvíce lidí, převezme umělá inteligence a v továrnách, jak již můžeme vidět v automobilkách v Číně, nenajdete žádného dělníka.

Asi nejpřesněji popsal situaci nový předseda sociálních demokratů v Německu Lars Klingbeil, když řekl:" To, co nám chybí, je odvaha přijít s novou vizí, která by reagovala na pravicovou revoluci."

Proto český projekt Stačilo, který má být pro sociální demokracii výtahem k moci a spoléhá na to, jak říká Kálalová, že jestli je dobrý, nebo ne, ukáže čas, se zcela rozchází s realitou. Sociální demokraté připomínají ptáka s očima vzadu.

Napsáno pro ČRo Plus.

 
