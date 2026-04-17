Proč může být prezident klidný. Poprask a zděšení kvůli ČT i armádní „cenzuře“

V pravidelném pátečním pořadu TEČKA Radka Bartoníčka se redaktor Aktuálně.cz s nadhledem i humorem ohlíží za událostmi nejen české politiky z uplynulého týdne.
Uplynulé dny byly pořádně hektické v ulicích i v Poslanecké sněmovně a celkově v politice. Prahou kráčel Pochod pro život, kterému se snažili postavit někteří účastníci „konkurenční“ akce Praha feministická.
Zatímco první dávali najevo, že jsou proti umělému přerušení těhotenství, druzí prosazovali názor, že o svém těle, a tedy i o potratu mají rozhodovat samotné ženy. Na prvních dvou videích tak můžete vidět rozhořčené protestující s transparenty i okamžik, kdy narazí na policejní těžkooděnce, kteří pochod chránili.
Zmiňované protesty vyvolaly spoustu emocí podobně jako oznámení ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) a dalších politiků vládní koalice, kteří oznamovali úmysl změnit systém financování České televize a Českého rozhlasu. Na videu uvidíte mimo jiné ujišťování ministra, který tvrdil, že prý bude zajištěna nezávislost těchto médií a argumentoval i tím, že je má rád. Řada politiků vládní koalice ovšem veřejnoprávním médiím nefandí, což je často slyšet i v politických kuloárech.
Vzájemnými fanoušky nejsou ani prezident Petr Pavel a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). A nejde jen o tyto dva, proti prezidentovi se snaží vystupovat i SPD, jejíž ministr obrany Jaromír Zůna má „pod palcem“ armádu. A vy se můžete podívat na ukázku z rozhovoru prezidenta Pavla pro armádní web, který původně nesměl být zveřejněný. Nakonec jej ovšem zveřejnil ministr Macinka, a to společně s ostrým vyjádřením na adresu Pavla i médií.
Na jednom z dalších videí uvidíte a uslyšíte podnikatelku a filantropku Ivanu Tykač, o níž se spekuluje, že by mohla možná kandidovat na prezidentku právě jako soupeřka Petra Pavla. Aktuálně.cz se jí zeptalo, zda o něčem takovém skutečně uvažuje. Její odpověď nebyla sice úplně jasná, ale spíš to vypadá, že prezident Pavel může být klidný.
Tedy minimálně v jejím případě, protože Tykač se do souboje o Hrad nejspíš nepustí.
Cílem TEČKY Radka Bartoníčka je pokaždé nabídnout alespoň jeden pozitivní příspěvek, který může druhým dodat optimismus a dobrou náladu a ukázat, že na tom jako Česko nejsme vůbec tak špatně, jak by se snad mohlo zdát. O čemž se budete moci přesvědčit, když se podíváte na poslední videoukázku.