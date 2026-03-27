Proč Rajchl zaslouží podporu. A jak je třeba pomoci lidem, kteří mají závažné nemoci

Tečka Radka Bartoníčka z 27. března 2026 nabízí několik krátkých videoukázek nejen s politiky, ale například i s jednou obětavou lékařkou či pacientem.
Ve svém pravidelném pátečním pořadu se redaktor Aktuálně.cz Radek Bartoníček s nadhledem ohlíží za událostmi české politiky z uplynulého týdne. Podívejte se na osm krátkých videoukázek a glosy k nim. Tentokrát si můžete pustit premiéra Andreje Babiše, poslance Jindřicha Rajchla, Marka Nováka a Janu Bačíkovou i zdánlivě neznámé lidi. Ovšem tím, co dělají, velmi cenné - lékařku a pacienta.
Ohlédnutí za tímto týdnem začíná videoukázkou s rozčileným „mikromanažerem“ Andrejem Babišem, od něhož mohou očekávat telefon šéfové společností Orlen a MOL - podobně jako si nedávno volal s majiteli některých leteckých společností a cestovních kanceláří. Tehdy ho naštvalo, že nebyly podle něj dost vstřícné ke svým zákazníkům, teď ho naštvaly vysoké ceny nafty a benzínu.
Babiš, který oslavil tento týden 100 dní vládnutí s Motoristy sobě a SPD, přitom se svými poslanci tvrdě tepal minulou vládu Petra Fialy, když ceny pohonných hmot povyskočily po zahájení války Ruska proti Ukrajině. Teď jsou ale ještě podstatně vyšší.
V Poslanecké sněmovně byli tento týden hodně slyšet někteří zástupci SPD, Aktuálně.cz například psalo o předsedovi Tomiu Okamurovi, který mluvil tak moc ohledně změny placení České televize a Českého rozhlasu, že se za to nakonec musel Babišovi omlouvat. Poslanec SPD a předseda PRO Jindřich Rajchl si pro změnu stěžoval na to, že on a jeho rodina jsou terčem útoků, a žádal novináře, aby takové útoky odsoudili.
„Pevně doufám, že vy jako média velmi často kritizujete jakékoliv hrubá vyjádření, velmi často jste se zabývali výhružnými dopisy kolegyni Richterové a Decroix, které já samozřejmě také odsuzuji, tak že stejným metrem budete postupovat u útoků vůči mně a mé rodině,“ uvedl poslanec.
Takové útoky vůči němu a jeho rodině jsou skutečně nepřijatelné. Zároveň ale v Tečce RB uvidíte jedno z jeho mnoha a mnoha vyjádření, kdy on slovně útočí například na novinářky, které jsou poté terčem velmi ostrých vyjádření jeho příznivců. V některých případech dokonce zveřejňuje jejich fotky.
Demonstrace Milionu chvilek na Letné přitom ukázala, jak moc voliči touží po slušnosti v politice, což dokumentuje další video, které můžete vidět. Mluví na něm jeden z účastníků této akce, který přijel ze Vsetína, kvůli svým 12 vnoučatům.
Na dalších videích uvidíte a uslyšíte další zajímavé lidi, například lékařku z Fakultní nemocnice v Brně, která na semináři ve sněmovně mluvila o tom, jak obětavě pracují v nelehkých podmínkách ve prospěch pacientů s vážnými genetickými nemocemi. A jednoho takového, nesmírně obětavého pacienta, si můžete rovněž pustit.
Konec pořadu patří političce, která mluví o už blížících se velikonočních svátcích a jedné tradici - šlehání, mrskání dívek. Co říká ona a co Radek Bartoníček? Nechte se překvapit.