Proč si prezident Pavel zaslouží cenu Slušný člověk. A proč Babiš není (zatím) Ficem

Tečka Radka Bartoníčka přináší pátek co pátek několik nových videoukázek, s pomocí kterých se snaží mapovat dění uplynulých dní především v české politice – ale nejen v ní. Tentokrát si mohou zájemci kromě krátkých autorových glos pustit například premiéra Andreje Babiše, prezidenta Petra Pavla, ale také bývalého slovenského premiéra nebo zástupce hned několika církví.
Tečka Radka Bartoníčka z minulého týdne končila výzvou premiéra Andreje Babiše, který zval autora tohoto videopořadu na pondělní tiskovou konferenci, na které slíbil odpovědět na všechny novinářské dotazy. Autor tedy na zmiňovanou tiskovou konferenci zašel, ale… Výsledek uvidíte na první videoukázce.
Na druhé jsou hlavními řečníky dva slovenští politici, z nichž jedním je bývalý premiér Eduard Heger, který popisuje, jak v minulosti záviděl České republice její veřejnoprávní média.
V souvislosti s tím, že chce česká vláda změnit způsob jejich financování a ubrat i peněz, Heger varuje před tím, co se stalo na Slovensku – tamní premiér vytvořil státní televizi a rozhlas. „Povím vám upřímně, že asi vás čekají ne dobré roky,“ prorokuje druhý slovenský politik, předseda strany Demokrati Jaroslav Naď, který přišel s Hegerem. A upozornil, že prý bude Babiš podobný Ficovi.
Autor videopořadu Radek Bartoníček následně na třech videoukázkách ukazuje, jak musí na jedné straně čelit stále obtížnější situaci zástupci neziskových organizací i experti například na lidská práva, a na druhé straně zůstává předsedou sněmovny Tomio Okamura, jehož strana SPD byla v tomto týdnu odsouzena zatím nepravomocně za podněcování nenávisti.
Přesto si Bartoníček myslí, že minimálně prozatím není Babiš Ficem, což dokumentuje jak aktivitami českého premiéra, tak některými rozdíly mezi oběma politiky.
Babiš se určitě nechová prorusky jako Fico, Babiš sice útočí na média, ale dál novinářům odpovídá na otázky a nechystá se zestátnit Českou televizi a Český rozhlas. Byť kritikou zejména televize a změnou financování může ohrozit jejích nezávislost.
Prezidentova cesta po Česku
Oproti tomu prezident Petr Pavel pokračuje v cestách po Čechách a Moravě, kde si díky vstřícnému a trpělivému chování získává celou řadu příznivců. I tentokrát měl v doprovodu své manželky nabitý program, v rámci něhož debatoval s veřejností i studenty střední školy. Zájem byl jako obvykle velký.
Radek Bartoníček ale přináší i videoukázku z okamžiků, kdy Pavel získal společně se slovenskou exprezidentkou Zuzanou Čaputovou ocenění s názvem Slušný člověk mezi námi. Autor Tečky přitom polemizuje s kritiky prezidenta, kteří na sociálních sítích tvrdili, že si takové ocenění nezaslouží hlavně proto, že byl před rokem 1989 v komunistické straně a chystal se na službu v Československé lidové armádě.
„Jestliže ale následně prezident sloužil a slouží velmi dobře své zemi, jestliže kromě jiného má výrazný podíl na záchraně životů francouzských vojáků, tak si nezaslouží takové ocenění? Zaslouží,“ odpovídá si Bartoníček, který také zmiňuje velkou Pavlovu činorodost a nekonfliktní jednání v roli prezidenta.
Jak už je zvykem, Tečka RB se snaží propichovat různé sociální bubliny, vyzývá k pochopení odlišných názorů a stavění „mostů“. Tomu odpovídá poslední videoukázka, která je z queer festivalu
V barvách duhy, kde sloužili mši zástupci hned několika náboženství. „Je potřeba bořit další hradby, bariéry a vězení, do kterých se vnitřně uzavíráme. Což se týká našeho vztahu k lidem, které považujeme za jiné, odlišné a kterým nerozumíme,“ říká farář Církve československé husitské David Frýdl.