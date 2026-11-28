Kdysi mi v Číně někdo vysvětloval, jak opatrně musí jeho podnikatelská rodina balancovat při plánování rozvoje vlastní firmy.
S typickou čínskou květnatostí přirovnával jejich rodinnou společnost k zahradě, která nesmí být příliš velká a už vůbec ne příliš krásná. V opačném případě by totiž hrozilo, že na ní spočine oko státu, který se v rámci péče o „všechny lidi“ rozhodne, že si takovou firmu musí vzít. Jeho rodina by pak mohla ve vedení společnosti nadále pracovat, ale vlastnit by ji už nemohla.
Byl to takový hezký příklad, na němž lze pochopit fungování autoritářského státu a lidí sdružených v politické straně, která ho ovládá.
Základní princip je však ještě obecnější. Člověk ani jeho aktivity, včetně těch podnikatelských, by neměli být příliš vidět. Musí si prostě dávat dobrý pozor, aby nevyčníval, protože by se mu to mohlo vymstít.
Pokud se na tento princip zaměříme v čistě ekonomickém smyslu, pak ho velmi hezky ilustrují výroky našich vládních představitelů o nově zvažovaných daních. V popředí debaty totiž nestojí skutečnost, že si žijeme nad poměry, že populističtí politici před volbami naslibovali tolik, že na to stát v dohledné době rozhodně nebude mít, ani naše dlouhodobá neschopnost snižovat výdaje a šetřit.
Nikoliv, nové paradigma je jiné. Naslibujeme, zbyrokratizovaný a často zcela nefunkční stát necháme dále kynout (s jistou nadsázkou snad i vyhnívat) a chybějící peníze si prostě vypůjčíme. Jestliže nebude stačit ani to, vymyslíme nové daně, které nasměrujeme naprosto selektivně tam, kde podnikání právě funguje. A aby to lidé lépe pochopili, ještě zmíníme, že ten či onen si tak velké zisky ze svého podnikání nezaslouží, protože toho pro jejich dosažení neudělal dost.
Tento způsob nestřídmého vládnutí, do něhož se pozvolna vkrádá princip rozsáhlého přerozdělování ve jménu kýmsi subjektivně určované spravedlnosti, je cestou do pekla. Nejprve se mají mimořádně zdanit rafinerie, poté možná zbrojaři, banky, pojišťovny, digitální společnosti, telekomunikační operátoři či energetici. Vedle toho se diskutuje o vyšším zdanění hazardu, kratomu, nikotinových výrobků, investičních bytů a kdoví čeho dalšího.
A proto bychom si měli připomenout závazek této vlády explicitně obsažený v jejím programovém prohlášení. Ten zní: „Zavazujeme se nezvyšovat žádné daně.“ V poslední době je sice z úst vládních představitelů modifikován tvrzeními, že vláda nezavede daně, které by měly negativní dopad na hospodářský růst (Karel Havlíček), nebo že nebude zvyšovat daně českým občanům (Tomio Okamura). Jenže nelze než zopakovat, že programové prohlášení vlády obsahuje jasný závazek, že se nebudou zvyšovat daně žádné.
Jistě by to nebylo poprvé ani naposledy, co nějaká vláda poruší své sliby. Tento je však poměrně zásadní a jeho možné porušení je navíc ideologicky zdůvodňováno konceptem „nepřiměřeného zisku“. Na takový zisk lze snadno poukazovat a vyvolávat přitom v lidech pocity závisti a nespravedlnosti. Mnohem obtížnější je však objektivně stanovit, jaký by byl ještě přiměřený a jaký už nikoliv.
A pokud by se někdo o takovou definici pokusil, možná by se dostal opět na začátek tohoto textu, tedy k opatrnému čínskému podnikání provázenému strachem, aby vám při přílišném úspěchu stát všechno nevzal.
Mohlo by vás zajímat: Premiér Andrej Babiš reaguje na dotaz Aktuálně.cz ohledně toho, zda je ve střetu zájmů ve zdravotnictví
Mohlo by vás zajímat: Premiér Andrej Babiš reaguje na dotaz Aktuálně.cz, zda je ve střetu zájmů ve zdravotnictví
Newslettery
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Rýsuje se bezpečnostní plán Evropy po válce? Ve hře je pět scénářů
Washington dal opakovaně najevo, že je otevřený jednání o změně evropské bezpečnostní architektury, která by mohla snížit napětí s Ruskem. V listopadu takový postup naznačil americký prezident Donald Trump a jeho vyjednavači Jared Kushner a Steve Witkoff následně požádali i Moskvu, aby předložila vlastní návrh budoucí bezpečnostní dohody s Evropou. Jak by změna evropské bezpečnosti mohla vypadat?
Mapa: O migraci se v Evropě stále vede ostrý spor. Nová čísla ale ukazují jiný obrázek
Migrační situace v Evropské unii se dlouhodobě zlepšuje, společný evropský přístup přináší první výsledky. V listopadu to uvedla Evropská komise, podle které se už druhý rok v řadě v celé EU výrazně snižuje počet nelegálních překračování hranic, žádostí o mezinárodní ochranu i neoprávněných sekundárních pohybů státních příslušníků třetích zemí.
„Nemám křišťálovou kouli.“ Berdych těžko hledal slova, za svým rozhodnutím si stál
Kapitán českých tenistů Tomáš Berdych hledal po vyřazení v semifinále Davisova poháru s Itálií těžko slova. Jeho svěřenci podlehli v pátek vítězům posledních tří ročníků 1:2 na zápasy, rozhodla závěrečná čtyřhra v níž Jiří Lehečka a Tomáš Macháč prohráli s Lorenzem Musettim a Andreou Vavassorim po dramatickém průběhu 6:3, 1:6, 6:7.
Lidé zaplatí za cukroví o pět až deset procent víc, zdražily suroviny i energie
Cukroví letos podle Svazu pekařů a cukrářů zdraží v průměru o pět až deset procent. Důvodem jsou rostoucí náklady na základní suroviny na pečení, ale i na energie, pohonné hmoty či mzdy. V sobotu to sdělil výkonný ředitel svazu Bohumil Hlavatý.
Konflikt kolem Součka po explozi vzteku ve vysílání. Čech prý může utéct z Londýna
West Ham United zatím ve druhé nejvyšší soutěži propadá a ambice o rychlém návratu do Premier League dostávají vážné trhliny. Fanoušci londýnského klubu jsou plní vzteku a frustrace, což příhodně ilustroval emotivní výlev jednoho z nich přímo ve vysílání stanice Talksport.