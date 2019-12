Radost a pokoj. Vánoční i novoroční přání

"K tomu, abyste byli zklamáni, musíte být nejprve plní iluzí," napsal kdysi americký historik Paul Fussell. Do nového roku proto přejeme čtenářům Aktuálně.cz radost, pokoj i realismus, který není závislý na přehnaných očekáváních.

Vážení čtenáři,

chci vám na konci roku 2019 osobně poděkovat za přízeň, kterou jste nám věnovali. Právě díky ní - a tvrdé práci celého našeho týmu - jsme letos dosáhli rekordních výsledků čtenosti (například více než 4 milionů reálných uživatelů (RU) v měsíci říjnu), mohli spustit kompletní redesign našeho webu, potvrdit spolupráci s projektem DVTV a nabídnout vám řadu unikátních textů i projektů. Například ty o vlivu komunistické Číny v Česku, kulatém výročí sametové revoluce i přistání člověka na Měsíci, sebevraždách mladých Čechů, Zatracené generaci Z či problémech českého školství. Těší mě, že náš obsah je pestrý a vy - čtenáři - si máte z čeho vybírat.

S koncem roku přichází na řadu bilancování. My v Aktuálně.cz se za datem 2019 ohlížíme s vděčností i závazkem udržet kvalitu také v následujícím období. Žijeme v turbulentní době plné výkřiků a negativních emocí, které mají moc strhávat do depresí a probouzet strach z toho, co se na nás "valí".

Americký kulturní historik Paul Fussell napsal v roce 1982 kouzelnou větu, v anglickém originále navíc s hezkou slovní hříčkou: "K tomu, abyste byli zklamáni, musíte být nejprve plní iluzí" (To become disillusioned you must earlier have been illusioned). Mluvil v ní hlavně o dospívání a jeho slova měla možná trochu jiný kontext. My z nich ale čerpáme hlavně klid, střízlivost a realismus v momentech, kdy věci nedopadnou přesně podle očekávání.

Buddha v jedné ze svých moudrých vět údajně pronesl, že nás "utvářejí naše myšlenky, stáváme se tím, o čem přemýšlíme". Přeji vám tedy, ať dáváte v roce 2020 prostor událostem a myšlenkám pozitivním, realistickým. Takovým, díky nimž se dokážete obrnit proti negativním emocím a dramatickým zklamáním. Pak budou mít radost a pokoj šanci vstoupit do našich životů.

