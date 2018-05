Aktuálně.cz získalo v poslední době několik dalších novinářských ocenění. Je to pro nás velký závazek do budoucna. Chceme se zlepšovat, ale potřebujeme k tomu vaši zpětnou vazbu.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři!

Dovolte mi, abych vás touto cestou pozdravil. Jmenuji se Josef Pazderka, od dubna jsem novým šéfredaktorem Aktuálně.cz, pár vět o mně najdete v tiráži našeho webu.

Nemám rád vzletná slova, za novináře má mluvit jejich práce. Potěšilo mě proto, že náš web letos znovu získal několik prestižních novinářských ocenění.

Kolega Jakub Zelenka získal ve čtvrtek v rámci udělování Novinářských cen Karla Havlíčka Borovského ocenění Novinářská křepelka pro mladé žurnalisty do 33 let. Po Lukáši Prchalovi, který v této kategorii zvítězil loni, je to už druhý mladý novinář z naší redakce. Velmi si toho vážíme.

Jakub Zelenka i Lukáš Prchal nedávno uspěli i v rámci Novinářských cen, udělovaných odbornými porotami při české pobočce Open Society Fund (OSF). Společně s redakčním kolegou Nikitou Poljakovem a grafikem Jiřím Kropáčkem zvítězili v kategorii inovativní online žurnalistiky s velkým seriálem k dezinformacím.

Strávili na něm měsíce práce. O to víc nás těší, že má tato věc výborný ohlas mezi odborníky i vámi čtenáři.

Doporučuji i skvělé komentáře našich kolegů Martina Fendrycha a Jana Lipolda, které letos v rámci Novinářských cen získaly nominaci za nejlepší komentář.

A taky unikátní reportáže o Češích a Slovácích bojujících ilegálně na východní Ukrajině od našeho slovenského spolupracovníka, reportéra Tomáše Forró. Ty uspěly s nominací v kategorii nejlepší psaná reportáž.

K dalším oceněním v rámci Novinářských cen gratulujeme kolegům z Hospodářských novin, Respektu, DVTV i dalších vydavatelských domů. Laťka je vysoko, pokusíme se ji v příštích letech minimálně udržet nebo posunout výše.

K tomu ale potřebujeme i vás, a proto vás prosíme o zpětnou vazbu. Váš názor na to, o čem píšeme, co děláme dobře a co naopak špatně, je pro nás velmi důležitý. Připravili jsme pro vás krátký dotazník a prosíme, abyste mu věnovali trochu času. Vaše informace využijeme výhradně ke zlepšení servisu, který vám doposud poskytujeme.

Díky za vaši přízeň i podporu! #bezvastonedame #obsahrozhoduje