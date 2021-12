Zkusme se na chvíli soustředit jen na přítomnost. A dát světlu šanci

Zda je, či není vše ztraceno, záleží hlavně na nás samotných, napsal kdysi z vězení, v časech hluboké krize, Václav Havel. Přemýšlet o sobě může každý prakticky kdykoli, vánoční svátky ale svým charakterem nabízejí speciální příležitost. Byla by škoda ji nevyužít.

Milé čtenářky, milí čtenáři!

Buddhističtí mniši tvrdí, že jen minimum pozornosti dokážeme věnovat přítomnosti. "Většinu času trávíme lapeni ve vzpomínkách na minulost nebo přemýšlením o budoucnosti, zahlcení obavami a plány," píše Henepola Gunaratana v knize o meditaci.

Cesta z bodu A do bodu B jako by nás neustále nutila nořit se do minulosti nebo s obavami vyhlížet, co přinese zítřek. Čas koronaviru to bohužel jen posiluje. Mnohokrát ohlášený konec pandemie se pořád nekoná, jsme rozštěpeni v pohledu na očkování a kolik mutací koronaviru nás ještě může zaskočit, není zřejmé…

Co to zkusit jinak? Alespoň na malou chvíli se v tom všem zastavit a soustředit jen na přítomnost. Co se stalo, již neovlivníme, a co bude, nemáme jen ve svých rukou. To, co ale můžeme o svátcích zvládnout sami, je pohled dovnitř. Co nás naplňuje? Dokážeme odlišit podstatné od nepodstatného? Právě to možná rozhodne o naší budoucnosti. "Zda je, či není vše ztraceno, záleží jen na tom, zda já sám jsem, či nejsem ztracen," píše Václav Havel v Dopisech Olze.

Kanadský písničkář a básník Leonard Cohen k tomu ve slavné písni Hymna (Anthem) trefně dodává: "Forget your perfect offering, there is a crack in everything, that's how the light gets in." Tedy, zapomeňte na své dokonalé dary, ve všem je trhlina, tak světlo proniká dovnitř.

Dejme tomu světlu - uprostřed vlastních obav a nedokonalostí - trochu prostoru. Alespoň na malou chvíli.

Přeji vám klidné svátky vánoční a dobrý vstup do roku 2022!