Reforma zdravotnictví potřebuje někoho, kdo se nebude bát

Jedna z definic politiky říká, že je to umění možného. Tato charakteristika má samozřejmě své praktické konsekvence. Z její logiky totiž například vyplývá, že politici často nehledají řešení nejlepší, ale nejprůchodnější. Představme si například některé z nutných reformních kroků ve zdravotnictví.
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Všichni insideři dávno, a tím myslím desetiletí, vědí, že reforma je naprosto nutná, protože jsme na prahu demografické změny a do zdravotnictví naléváme více než dvojnásobek prostředků oproti stavu před deseti lety.
Jenže kromě vyšších platů zdravotníků jsme celý systém v podstatě nikam neposunuli.
Jak se píše reforma
Předkladatelé reformních zákonů tradičně čelí dvěma výzvám. První je, aby zákon prošel Poslaneckou sněmovnou, a ta druhá, abychom ho poté opravdu uvedli v život.
Všimněte si, že za výzvu neoznačuji to nejdůležitější, tedy fakt, že by měli přijít s tím nejlepším, co pro české zdravotnictví vymyslet lze. Jenže to už právě z definice politiky nemohou. Obávají se, že by jim to neprošlo.
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Do tohoto nastavení přichází reformní tým s jistou vizí a pokusí se napsat novely zákonů, které by mohly zdravotnictví posunout o krok dál, ale současně by (logicky) došlo k omezení pravomocí a finančního krytí některých subjektů.
Jak jinak, změna přece nemůže znamenat, že všem se dá víc. Vzhledem ke struktuře naší nemocniční sítě bude například nutné část akutních kapacit omezit a jiné přeměnit na zařízení, v nichž se bude ve stále větší míře poskytovat následná a dlouhodobá péče seniorům.
Jenže politický kalkul říká, že nikdo ve městě nechce místo dobré nemocnice zařízení pro seniory. Proto se budou hledat všemožné důvody, proč je novela špatná, a její předkladatelé budou naopak hledat cesty, jak ji napsat pro všechny zúčastněné co nejpříjemněji.
Správný přístup to evidentně není ani na jedné z obou stran.
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Cesta skutečných reformátorů
Jeden z nejpozoruhodnějších lékařů, se kterým jsem měl tu čest spolupracovat, razil coby šéf kliniky heslo, že lidé se mají přizpůsobovat projektům, a nikoliv projekty lidem.
Podíváme-li se na tento výrok ve světle hledání optimálních řešení pro české zdravotnictví, pak by se nositelé takového myšlenkového nastavení vymykali tradičnímu pohledu předkladatelů zákonů.
Nejprve by totiž zkoumali, co nejlepšího by pro naši zemi mohli vymyslet, a teprve dodatečně, když už by celý produkt měli hotový, by pro něj hledali podporu.
Tím by si sice udělali mnoho nepřátel mezi těmi, kterých by se změny dotkly, ale pakliže by byli úspěšní, přinesli by do celého systému opravdovou změnu.
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Možná se tento text zdál až doposud příliš obecný, ale můžeme ho klidně konkretizovat. Ministerstvo zdravotnictví totiž dalo do připomínkového řízení novelu zákona týkající se veřejného zdravotního pojištění a Kanceláři zdravotního pojištění v ní přiřadilo nové kompetence. Není jich mnoho a nejsou příliš velké.
Přesto se do návrhu nejrůznější subjekty ve zdravotnictví pustily a zkritizovaly ho. Nyní se budou jednotlivé strany přetlačovat a výsledná podoba bude předmětem politického vyjednávání. Obávám se, že konečným arbitrem elegance bude muset být premiér.
Kancelář by mohla mít pravomocí ještě víc
Bizarní na tom je, že Kancelář zdravotního pojištění by mohla mít kompetencí ještě daleko více, než zatím novela předpokládá, a že naše zdravotnictví by nutně potřebovalo nejen takto navrhované centrum pro analytickou činnost ve zdravotnictví, ale především nezávislou instituci, která by náš medicínský systém zkultivovala.
Její vedení by muselo mít dlouhý mandát, který by se nepřekrýval s volebním cyklem, mělo by být obtížně odvolatelné, instituce by měla pracovat velmi transparentně a pro potenciální konflikty zájmů jejího managementu by musela platit velmi přísná pravidla.
A proč zakládat nějakou další instituci? Protože ani ministerstvo zdravotnictví, ani zdravotní pojišťovny nejsou a ani nebudou řízeny lidmi, kteří by neměli základní instinkty politiků, jak byly popsány na začátku tohoto textu. Tři dekády náš zdravotní systém nebyli schopni zreformovat a i nyní přinášejí taková řešení, v nichž se změny mají udát tak, že za ně vlastně neponese odpovědnost nikdo.
A to je poslední pozoruhodnost této zašmodrchané situace. Představa, že české zdravotnictví nakonec zkultivují zdravotní pojišťovny, protože dostanou výsledky analýz, z nichž vyplyne, že to prostě udělat mají, je podle mne naprosto lichá.
Ani managementy zdravotních pojišťoven totiž neudělají nic jiného, než doposud dělala celá plejáda ministrů zdravotnictví a šéfů zdravotních pojišťoven. Což znamená, že neudělají nic.
Respektive cosi vyhlásí a pak se stejně, jako tomu bylo v minulosti vždy, s různými subjekty „nějak“ domluví a vše poběží postaru. Bude to nadále příliš drahé a málo funkční, ale my si budeme donekonečna nalhávat, že máme nejlepší zdravotnictví na světě. Což má jinými slovy znamenat, že ho není třeba měnit.
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Dánové ukázali, že to jde
Jenže měnit ho třeba je a v Evropě se můžeme podívat třeba do Dánska. Jejich recept, jak to udělat, můžeme klidně opsat.
Kromě velmi důsledné centralizace zavedli národní zdravotní autoritu Sundhedsstyrelsen, jež definuje specializované výkony, stanovuje podmínky jejich poskytování a rozhoduje, které veřejné a soukromé nemocnice je mohou vykonávat. Takto národně regulovaná část zdravotnictví představuje o něco více než desetinu nemocničních činností.
Nevěřím však, že by podobnou změnu u nás dokázali prosadit samotní politici nebo zdravotní pojišťovny. Odporuje to jejich mentálnímu nastavení.
Proto by měla vzniknout nezávislá instituce se silnými pravomocemi, která bude mít nejen data a schopnost systém analyzovat, ale také jasně vymezenou exekutivní pravomoc. Tato instituce by změny prosadila mimo jiné i proto, že by nebyla nijak závislá na těch, jejichž postavení by měla změnit.
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Nespoléhejme se tedy na to, že změnu nakonec přece jen někdo udělá a že bude bezbolestná. Neudělá a nebude. Za změnu někdo odpovědnost nést musí a její nositel musí být nejen vzdělaný a pracovitý, ale také odvážný.
Rozsáhlý požár zachvátil v pátek večer Kehlsteinhaus, známý také jako Orlí hnízdo, někdejší horské sídlo nacistického vůdce Adolfa Hitlera v bavorských Alpách. Napsala to agentura DPA, podle níž ještě v sobotu kolem 07:00 na místě hořelo a hasiči pokračovali ve snahách plameny uhasit. Policie oznámila, že v souvislosti s požárem, jehož příčina zatím není známa, předběžně zadržela podezřelého.
Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku zastavil silný vítr, lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h. Vrchol hory je zledovatělý, řekl v sobotu ráno vedoucí provozu lanové dráhy Jiří Špetla. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. Situace se může změnit, aktuální informace o provozu lanovky jsou na webu.
Z ruské naděje je česká. Osmnáctiletá vycházející hvězda Alisa Okťabreva letos změnila občanství a v posledních týdnech svými výkony ohromuje. Aktuálně nastřádala fantastickou sérii dvaceti vyhraných zápasů v řadě, na čtyřech turnajích během jediného měsíce nenašla přemožitelku a už v lednu v Melbourne může zažít grandslamovou premiéru.
Severokorejský vůdce Kim Čong-un dorazil do čínského Tan-tungu na severokorejsko-čínské hranici. Informoval o tom Reuters s odvoláním na jihokorejskou tiskovou agenturu Jonhap. V posledních dnech se spekulovalo o Kimově zdravotním stavu.
Reforma zdravotnictví potřebuje někoho, kdo se nebude bát
Jedna z definic politiky říká, že je to umění možného. Tato charakteristika má samozřejmě své praktické konsekvence. Z její logiky totiž například vyplývá, že politici často nehledají řešení nejlepší, ale nejprůchodnější. Představme si například některé z nutných reformních kroků ve zdravotnictví.
Všichni insideři dávno, a tím myslím desetiletí, vědí, že reforma je naprosto nutná, protože jsme na prahu demografické změny a do zdravotnictví naléváme více než dvojnásobek prostředků oproti stavu před deseti lety.
Jenže kromě vyšších platů zdravotníků jsme celý systém v podstatě nikam neposunuli.
Jak se píše reforma
Předkladatelé reformních zákonů tradičně čelí dvěma výzvám. První je, aby zákon prošel Poslaneckou sněmovnou, a ta druhá, abychom ho poté opravdu uvedli v život.
Všimněte si, že za výzvu neoznačuji to nejdůležitější, tedy fakt, že by měli přijít s tím nejlepším, co pro české zdravotnictví vymyslet lze. Jenže to už právě z definice politiky nemohou. Obávají se, že by jim to neprošlo.
Do tohoto nastavení přichází reformní tým s jistou vizí a pokusí se napsat novely zákonů, které by mohly zdravotnictví posunout o krok dál, ale současně by (logicky) došlo k omezení pravomocí a finančního krytí některých subjektů.
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Jak jinak, změna přece nemůže znamenat, že všem se dá víc. Vzhledem ke struktuře naší nemocniční sítě bude například nutné část akutních kapacit omezit a jiné přeměnit na zařízení, v nichž se bude ve stále větší míře poskytovat následná a dlouhodobá péče seniorům.
Jenže politický kalkul říká, že nikdo ve městě nechce místo dobré nemocnice zařízení pro seniory. Proto se budou hledat všemožné důvody, proč je novela špatná, a její předkladatelé budou naopak hledat cesty, jak ji napsat pro všechny zúčastněné co nejpříjemněji.
Správný přístup to evidentně není ani na jedné z obou stran.
Cesta skutečných reformátorů
Jeden z nejpozoruhodnějších lékařů, se kterým jsem měl tu čest spolupracovat, razil coby šéf kliniky heslo, že lidé se mají přizpůsobovat projektům, a nikoliv projekty lidem.
Podíváme-li se na tento výrok ve světle hledání optimálních řešení pro české zdravotnictví, pak by se nositelé takového myšlenkového nastavení vymykali tradičnímu pohledu předkladatelů zákonů.
Nejprve by totiž zkoumali, co nejlepšího by pro naši zemi mohli vymyslet, a teprve dodatečně, když už by celý produkt měli hotový, by pro něj hledali podporu.
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Tím by si sice udělali mnoho nepřátel mezi těmi, kterých by se změny dotkly, ale pakliže by byli úspěšní, přinesli by do celého systému opravdovou změnu.
Možná se tento text zdál až doposud příliš obecný, ale můžeme ho klidně konkretizovat. Ministerstvo zdravotnictví totiž dalo do připomínkového řízení novelu zákona týkající se veřejného zdravotního pojištění a Kanceláři zdravotního pojištění v ní přiřadilo nové kompetence. Není jich mnoho a nejsou příliš velké.
Přesto se do návrhu nejrůznější subjekty ve zdravotnictví pustily a zkritizovaly ho. Nyní se budou jednotlivé strany přetlačovat a výsledná podoba bude předmětem politického vyjednávání. Obávám se, že konečným arbitrem elegance bude muset být premiér.
Kancelář by mohla mít pravomocí ještě víc
Bizarní na tom je, že Kancelář zdravotního pojištění by mohla mít kompetencí ještě daleko více, než zatím novela předpokládá, a že naše zdravotnictví by nutně potřebovalo nejen takto navrhované centrum pro analytickou činnost ve zdravotnictví, ale především nezávislou instituci, která by náš medicínský systém zkultivovala.
Její vedení by muselo mít dlouhý mandát, který by se nepřekrýval s volebním cyklem, mělo by být obtížně odvolatelné, instituce by měla pracovat velmi transparentně a pro potenciální konflikty zájmů jejího managementu by musela platit velmi přísná pravidla.
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A proč zakládat nějakou další instituci? Protože ani ministerstvo zdravotnictví, ani zdravotní pojišťovny nejsou a ani nebudou řízeny lidmi, kteří by neměli základní instinkty politiků, jak byly popsány na začátku tohoto textu. Tři dekády náš zdravotní systém nebyli schopni zreformovat a i nyní přinášejí taková řešení, v nichž se změny mají udát tak, že za ně vlastně neponese odpovědnost nikdo.
A to je poslední pozoruhodnost této zašmodrchané situace. Představa, že české zdravotnictví nakonec zkultivují zdravotní pojišťovny, protože dostanou výsledky analýz, z nichž vyplyne, že to prostě udělat mají, je podle mne naprosto lichá.
Ani managementy zdravotních pojišťoven totiž neudělají nic jiného, než doposud dělala celá plejáda ministrů zdravotnictví a šéfů zdravotních pojišťoven. Což znamená, že neudělají nic.
Respektive cosi vyhlásí a pak se stejně, jako tomu bylo v minulosti vždy, s různými subjekty „nějak“ domluví a vše poběží postaru. Bude to nadále příliš drahé a málo funkční, ale my si budeme donekonečna nalhávat, že máme nejlepší zdravotnictví na světě. Což má jinými slovy znamenat, že ho není třeba měnit.
Dánové ukázali, že to jde
Jenže měnit ho třeba je a v Evropě se můžeme podívat třeba do Dánska. Jejich recept, jak to udělat, můžeme klidně opsat.
Kromě velmi důsledné centralizace zavedli národní zdravotní autoritu Sundhedsstyrelsen, jež definuje specializované výkony, stanovuje podmínky jejich poskytování a rozhoduje, které veřejné a soukromé nemocnice je mohou vykonávat. Takto národně regulovaná část zdravotnictví představuje o něco více než desetinu nemocničních činností.
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Nevěřím však, že by podobnou změnu u nás dokázali prosadit samotní politici nebo zdravotní pojišťovny. Odporuje to jejich mentálnímu nastavení.
Proto by měla vzniknout nezávislá instituce se silnými pravomocemi, která bude mít nejen data a schopnost systém analyzovat, ale také jasně vymezenou exekutivní pravomoc. Tato instituce by změny prosadila mimo jiné i proto, že by nebyla nijak závislá na těch, jejichž postavení by měla změnit.
Nespoléhejme se tedy na to, že změnu nakonec přece jen někdo udělá a že bude bezbolestná. Neudělá a nebude. Za změnu někdo odpovědnost nést musí a její nositel musí být nejen vzdělaný a pracovitý, ale také odvážný.
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