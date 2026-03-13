„Řezník“ Klempíř to schytal za kroj i kulturu. Senátor Hraba od Kupky za neziskovky

Tečka Radka Bartoníčka z 13. března, ve které můžete vidět čerstvá videa z české politiky a zároveň slyšet krátké komentáře tohoto novináře Aktuálně.cz.
V pravidelné páteční Tečce Radka Bartoníčka si můžete pustit glosování uplynulých dní v české politice vždy s využitím několika krátkých videoukázek. Tentokrát budete moci vidět mimo jiné usměvavé politiky vlády a opozice v krojích, kteří se vzápětí do sebe pustili kvůli škrtům v rozpočtu i sporu ohledně registrace neziskových organizací se zahraničními vazbami.
Když si poslanci a poslankyně v úterý připomínali potřetí Den lidových krojů, které měli mnozí i na sobě, přišli s novinkou: součástí akce byla poprvé také taneční a hudební vystoupení souborů Visegrádské čtyřky (V4). Tedy známého politického uskupení, které se nyní snaží oživit nová vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě. Za předcházející vládní koalice premiéra Petra Fialy (ODS) přitom V4 strádala, protože politika Maďarska a Slovenska nebyla zdaleka tolik prozápadní jako Česka a Polska.
Na první videoukázce v pořadu Tečka Radka Bartoníčka je tedy k vidění čardáš v podání maďarského souboru Nyitnikék. Jiný „čardáš“ s maďarskou stopou ukazuje druhé a třetí video, na kterém poslanec SPD Jindřich Rajchl a poslanec ANO Radek Vondráček oznamují a obhajují zahájení příprav na zavedení zákona o povinné registraci neziskových organizací se zahraničními vazbami.
Jejich slova okamžitě přinesla v tomto týdnu do sněmovny mnoho emocí, protože opoziční poslanci takový návrh tvrdě kritizovali. Mimo jiné poukazovali na to, že s obdobným zákonem přišli například politici v Rusku, v Maďarsku a na Slovensku, aby kromě jiného potlačili neziskové organizace. Přípravu zákona nicméně přivítal třeba i senátor z klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Hraba, kterého v pořadu můžete také slyšet na videu.
Když se Aktuálně.cz ale zeptalo předsedy ODS Martina Kupky, zda tedy jeho strana návrh podporuje nebo je proti, jednoznačně se vyslovil proti. „Pan senátor Hraba tento konkrétní návrh zákona nemohl číst, to by se k němu určitě pozitivně vyjádřit nemohl,“ uvedl Kupka, podle kterého je zákon formulovaný extrémně nebezpečně.
„Nejvíc strašidelné na tom je, že přesně prostřednictvím takových zákonů se ve společnosti vytváří atmosféra obav a strachu. Vyvolává se řetěz vzájemného podezřívání, že tu někdo spolupracuje se zahraničními rozkladnými živly. Vidím v tom snahu o orbanizaci a rusifikaci českého právního prostředí,“ uvedl Kupka v narážce na maďarského premiéra Viktora Orbána.
Kromě přípravy zmiňovaného zákona bylo v tomto týdnu „horko“ také kvůli schvalování rozpočtu na letošní rok. Vládní koalice využila svou převahu a schválila rozpočet v podobě, která se vůbec nelíbí opozičním poslancům. Mnozí z nich kritizovali nejen schodek rozpočtu ve výši 310 miliard korun, ale také škrty především ve výdajích na obranu Česka či v kulturní oblasti.
Proti škrtům na živou kulturu v objemu 300 milionů korun se ve středu uskutečnila i demonstrace před Poslaneckou sněmovnou na Malostranském náměstí. To bylo zcela zaplněno především studenty uměleckých škol, kteří šli následně před budovu ministerstva kultury. Mnozí z nich ostře kritizovali šéfa resortu Otu Klempíře. Přinesli si například transparenty s hesly, v nichž Klempíře označovali za „řezníka“ české kultury. Aktuálně.cz přineslo z protestní akce reportáž i s videoukázkami.
Někteří z demonstrantů poukazovali i na zmíněnou úterní akci s názvem Den lidových krojů. Na ní se mnozí poslanci, včetně těch vládních, pyšnili kroji a mluvili o tom, jak je pro ně prý kultura důležitá. Zvláště kultura lidová, tedy ta živá. Když ale poslanci schvalovali rozpočet, prosby umělců o zachování peněz na živou kulturu oslyšeli.
Mimochodem, ministr Klempíř byl v kyjovském kroji a pořádně to od lidí z tohoto regionu schytal. Podle lidí z Kyjovska jim dělal ostudu, protože neměl správné součásti kroje.