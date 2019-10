Komentář: Snad Kellner kupuje Novu kvůli penězům. Konzervativní TV PPF nepotřebujeme

Kéž by chtěl nejzámožnější Čech ještě více zbohatnout a budoval proto mediální byznys budoucnosti. Byla by to vlastně dobrá zpráva. Touží-li ale po páce na ovlivňování české veřejnosti, čekají nás dny horší, než za časů, kdy se na Novu volalo řediteli Železnému.

Mohlo to dopadnout hůře. Nejpopulárnější česká televize Nova byla už dlouho k prodeji. Okolo kroužili svého času Číňané z CEFC či česko-slovenská skupina Penta. Nakonec zbyl pro americkou CME jen Petr Kellner. A ten si podle všeho už s Američany plácne. Kellnerova PPF má sice nyní v Česku dost mizernou pověst, opepřenou skandálem kolem "partnerské" smlouvy mezi společností Home Credit a Univerzitou Karlovou. Podíváme-li se ale na další uchazeče, není to nakonec vlastně tak zlé.

Na televizním trhu dnes panuje trend, který byl na tom novinovém patrný už v první půlce dekády. Zahraniční vlastníci, na které jsme tak usilovně od 90. let nadávali, se po finanční krizi rozhodli ze střední a východní Evropy odejít. Zastoupili je domácí miliardáři, kteří dělají všechno proto, aby mezi byznysem, politikou a médii stálo co nejméně zdí, ideálně žádné. Z nadávání na zpropadené cizáky je najednou stesk po vlastnících, které zajímala jen účetní závěrka a domácí politicko-ekonomické machinace byly pod jejich rozlišovací úroveň.

Největší zprávou tak nebude ani koupě Novy (pokud na ni opravdu dojde), třebaže by šlo od vstupu Andreje Babiše do Mafry v roce 2013 o nejzásadnější změnu na zdejším mediálním trhu. Největší zprávou bude až zveřejnění plánu, co by Petr Kellner s televizí vlastně zamýšlel.

Vzhledem k tomu, že se v poslední době snaží prezentovat coby konzervativní ochránce tradičních hodnot, doufejme, že nemá zálusk na českou obdobu Fox News, ale zůstane u toho, co mu jde tak dobře - u byznysu.

Jeden Kellner vládne všem

Začneme tedy s tou lepší variantou - že jde o peníze až na prvním místě. Detaily prodeje neznáme, je ale jisté, že na české půdě půjde o největší Kellnerovu koupi od roku 2013, kdy s ním začalo ze dne na den volat pět milionů klientů O2. Cena nebude nízká, Američané neprodávají ojetou fabii, ale mercedes, kterému ve třetím čtvrtletí stoupl provozní zisk skoro o čtvrtinu na 960 milionů korun.

Vedle drahoty Kellner jistě zvažoval i své minulé nepříliš dobré avantýry s českým mediálním trhem.

Přesto se rozhodl pro koupi, protože se před ním otevírá něco mnohem většího, než jen obyčejný televizní trh, kde jednou za rok nakoupíte balík amerických béčkových seriálů, necháte domácí hvězdičky natočit něco na Silvestra a inzertní bloky se samy naplní.

Související Antimonopolní úřad zhatil Kellnerovy plány na převzetí bulharské televize Nova

Kellner, který začínal ve finančnictví, za poslední roky opanoval v Česku strategickou informační infrastrukturu. Vedle O2 jsou to především dráty vyčleněné do CETINu, k nimž navíc přidal i silniční mýto a další důležité podíly. Například v Bulharsku se ale místním regulátorům právem zdálo, že Kellnerova chuť kombinovat ve velkém telekomunikační a mediální služby, už by jej činila nadměrně silným a vystavili mu stopku.

V Česku tedy asi nyní dostaneme nezáviděníhodnou šanci zjistit, jak si tu kombinaci Petr Kellner v praxi vlastně představuje. Podaří-li se mu ovládnout mediální obsah i nové mediální kanály, stane se králem.

Není těžké si představit, že D1 se bude stále opravovat ještě v roce 2030. A nám, kteří nadále budeme tvrdnout v kolonách někde mezi Prahou a Brnem, čekání ukrátí multimediální obsah Novy šířený skrze mobilního operátora i informační silniční infrastrukturu - to vše made by Petr Kellner.

Liberál v zákulisí, konzervativec na scéně

A pak je tady horší varianta. Že byznys není tím prvořadým, oč nejbohatšímu Čechovi jde. Okolo Novy bylo vždy hodně politiky a není nutné zabíhat až k Vladimírovi Železnému.

Stačí připomenout, kdo o Novu s Kellnerem v minulých letech soutěžil. Číňané, kteří zde chtějí získat politicko-ekonomický vliv. Jejich honosně oznamovaná investiční erekce ale rychle ochabla a už ji pravděpodobně nic nevzkřísí. Dále Penta, která se na Slovensku "proslavila" kauzou Gorila. Ta si ale nakonec koupila Deník coby "atomový kufřík" a jeho šéfkomentátorem udělala bývalého vládního poslance Martina Komárka.

Kellner se po několika minulých avantýrách s médii (včetně toho, že PPF už jednou Novu ovládala) raději stáhl a dal přednost zákulisnímu ovlivňování veřejnosti přes spřízněné politiky. Přímluvce v médiích měl ale vždy. Šéf České televize Petr Dvořák je někdejším dlouholetým vysokým manažerem PPF a také bývalým ředitelem Novy. Dnes se sice úspěšně pasoval do role neohroženého bojovníka za nezávislost médií veřejné služby, ale třeba elitní reportér z Číny Tomáš Etzler raději z ČT odešel. Stejně tak na trhu vždy byla a jsou nějaká média, která Kellnerův vliv pokládala či stále pokládají za noblesu.

V posledních měsících se ale Kellner rozhodl nenechat už vše na zákulisních tazích. Kauza kolem "partnerské" smlouvy Home Creditu s Univerzitou Karlovou ukázala, že Kellnerova pravá ruka Vladimír Mlynář už zjevně nestíhá obíhat celou Prahu a krotit kritiku PPF za její mocenské choutky.

Nejbohatší Čech ve svém úvodním slově v poslední výroční zprávě PPF jasně naznačil, že někdejší mladistvý liberál, co jezdí na snowboardu, sbírá Sudka a stanuje v teepee už odrostl. Dospěl v nasupeného postaršího konzervativce, který žádá úctu.

Poslední tahem je nyní založení nové Nadace PPF, která rovnou deklaruje obranu konzervativních hodnot.

Modleme se, ať jde o prachy

Proto je teď velkou otázkou, jak do toho všeho zapadne Nova. Má nejgeniálnější český finančník nový byznys plán na propojení médií a technologií, který by ho vyšvihl na špičku evropské podnikatelské elity? Nebo mu nejde ani tak o peníze, ale o vliv na českou společnost, která poslušně odebírá Kellnerovy služby, ale nemá ještě ty správné názory?

První možnost by byla výzvou pro antimonopolní úřad a další regulátory: dokázaly by uhlídat tak velkého hráče? Na druhou stranu by to ale byla i skvělá zpráva, že se českému byznysu daří a pokouší se vymýšlet stále něco progresivního.

Druhou možnost nazvěme jejím pravým jménem: byla by to tragédie. Jestli v Česku něco zmohou média, pak jsou to Nova a Blesk. Novu nyní tedy nejspíše přebírá Kellner, Blesk má jeho obchodní partner Daniel Křetínský. To není zdravý mediální trh (o patronovi všech ve střetu zájmů Andreji Babišovi ani nemluvě).

Modleme se tedy, aby v dosud velmi profesionálně vedené a nezávislé největší české televizi někdo brzo nevykřikoval slova otce Fox News Rogera Ailese: "Lidé jsou líní. A před televizí si můžeš jen sednout, koukat a poslouchat. Myšlení udělá někdo za tebe."