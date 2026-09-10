Kromě čistokrevných koaličních politiků je těžké najít někoho, kdo by obhajoval obří deficit státního rozpočtu plánovaný na příští rok. Pokud někdo nemá rád čísla, stačí uvést jediné: každý den si Česká republika vypůjčí více než jednu miliardu korun. Protože je nás necelých jedenáct milionů, připadá na každého téměř stokoruna denně. Každý den v roce.
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A vládní politici tvrdí totéž co jejich předchůdci: my rozhodně nic neprojídáme, my investujeme. Půjčené peníze prý přinesou pohodlnější život, modernější stát a vyšší příjmy v budoucnosti. Budeme bezprecedentně stavět, vyrábět, bádat a rozvíjet se.
Kdyby to byla pravda, bylo by to zcela akceptovatelné vysvětlení, které bych rád podpořil.
Zkusím nastínit jinou verzi reality. My, Češi, nemáme rádi dluhy, ale nereálné sliby nás neurážejí. Slyšíme na vyšší platy státních zaměstnanců, vyšší důchody, odkládání důchodové reformy, bezplatné zdravotnictví a školství i nejrůznější sociální dávky. Máme rádi jistoty, ale mnohem méně už reformy, kontrolu výkonu (pohleďme na úředníky ministerstva zdravotnictví, kteří se oprávněnému auditu bránili peticí), konkurenci a osobní odpovědnost.
Pokud nám někdo nabídne příjemnou verzi současnosti a naznačí, že nepříjemné účty zaplatí kdosi jiný někdy v budoucnu, nemáme problém vyměnit tento slib za volební lístek.
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A aby bylo jasno, nemám tím na mysli pouze současnou vládní koalici. Stejným mechanismem se v různé míře řídily i vlády předchozí. Rozdíl spočívá především v tom, kdo toho slíbí více a kdo má „svobodomyslnější“ vztah k budoucnosti.
Část současného dluhu skutečně směřuje do infrastruktury, obrany a energetiky. To jsou výdaje, které mohou být rozumné a někdy dokonce nezbytné. Jenže plánované kapitálové výdaje jsou nižší než celý schodek. Nelze proto tvrdit, že si půjčujeme pouze na investice. Dluhem financujeme také běžný provoz státu a okamžitou spotřebu. A to je evidentní i bez toho, aby byl člověk ekonomem či dokonce odborníkem na státní rozpočet.
Bezprostředně se přitom pravděpodobně nestane nic dramatického. Česká národní banka bude inflaci držet v přijatelných mezích, platy porostou, nezaměstnanost zůstane nízká a většina z nás se po ekonomické stránce bude mít docela dobře. Stát své dluhopisy jednoduše prodá a žádný bankrot se konat nebude.
Protože relativní pohodu a současný sociální smír si politici kupují na účet budoucí sociální nespokojenosti. Dluhy totiž nakonec někdo zaplatí. Nejspíš nejprve nenápadně vzrostou spotřební a majetkové daně. Zdraží cigarety, alkohol, slazené nápoje, pohonné hmoty, energie nebo vlastnictví nemovitostí. Budou se rušit daňové výjimky a zvyšovat různé odvody a poplatky, přičemž se to, pokud možno, nebude označovat za zvyšování daní.
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Potom pravděpodobně poroste spoluúčast na službách, které dnes považujeme za bezplatné. Zdravotnictví sice zůstane formálně hrazené z veřejného pojištění, ale na některé výkony se bude čekat a rychlejší či komfortnější péče bude placená. Podobný vývoj by zasáhl sociální služby a částečně i školství.
Pokud nebude stačit ani to, může přijít zvýšení DPH, daní z příjmů nebo sociálních a zdravotních odvodů. Důchody patrně nebudou nominálně snižovány, ale budou ve vztahu k průměrné mzdě méně štědré než dnes.
A ještě jedna klíčová otázka. Kdo by nesl hlavní břemeno těchto změn? Nejspíš střední třída a věkově dnešní mladší a střední generace. Chudší občané nebudou mít dostatečný daňový potenciál, nejbohatší svůj majetek ochrání a zajistí si daňovou optimalizaci.
Politiky řízené zadlužování považuji za jednu z největších slabin současné demokracie. Jsem přesvědčen, že o tomto mechanismu by se mělo mluvit co nejvíce. Je to zřejmě jediná možnost, jak se nenechat zmámit tvrzením, že obří dluhy vlastně ničemu neškodí.
Městský soud v Praze podle České televize (ČT) zrušil osvobozující rozsudek v kauze bývalého poslance Dominika Feriho, který čelí obžalobě ze znásilnění tehdy sedmnáctileté dívky. Případem se tak bude muset znovu zabývat Obvodní soud pro Prahu 3. Mluvčí městského soudu Julie Haluzová informaci nepotvrdila, středeční rozhodnutí podle ní dosud nebylo doručeno všem účastníkům.
Přesně před 25 lety, 10. září 2001, propuklo televizní studio britské verze soutěže Chcete být milionářem v nadšení. Major britské armády Charles Ingram právě správně zodpověděl finální patnáctou otázku a moderátor Chris Tarrant mu před kamerami předal šek na milion liber, v tehdejším kurzu asi 55 milionů korun.
Německý kancléř Friedrich Merz v současnosti nevidí, že by Rusko bylo ochotné jednat s Ukrajinou o možném míru. Šéf německé vlády to podle agentury DPA řekl ve čtvrtek po schůzce s předsedou Evropské rady Antóniem Costou. Rusko vede válku proti Ukrajině přes čtyři a půl roku.
Americká společnost Anthropic zveřejnila další případ, kdy se její model umělé inteligence (AI) při testování naboural do externích systémů. Incident se stal v lednu a týkal se rané verze modelu Claude Opus 4.6. Firma jej však odhalila až v srpnu, i když předtím provedla rozsáhlou kontrolu, uvedla agentura Reuters.
„Současná tvrzení ministra, že předchozí vedení ministerstva životního prostředí situaci neřešilo a neinformovalo ministerstvo obrany, nejsou pravdivá.“ Tak reaguje na úterní slova šéfa resortu životního prostřední Igora Červeného (Motoristé) o údajně neřešené ekologické katastrofě na Šumavě bývalý ministerský náměstek David Surý.
Současný sociální smír vyměňujeme za budoucí neklid. To není férový obchod
Kromě čistokrevných koaličních politiků je těžké najít někoho, kdo by obhajoval obří deficit státního rozpočtu plánovaný na příští rok. Pokud někdo nemá rád čísla, stačí uvést jediné: každý den si Česká republika vypůjčí více než jednu miliardu korun. Protože je nás necelých jedenáct milionů, připadá na každého téměř stokoruna denně. Každý den v roce.
A vládní politici tvrdí totéž co jejich předchůdci: my rozhodně nic neprojídáme, my investujeme. Půjčené peníze prý přinesou pohodlnější život, modernější stát a vyšší příjmy v budoucnosti. Budeme bezprecedentně stavět, vyrábět, bádat a rozvíjet se.
Kdyby to byla pravda, bylo by to zcela akceptovatelné vysvětlení, které bych rád podpořil.
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Jiná verze reality
Zkusím nastínit jinou verzi reality. My, Češi, nemáme rádi dluhy, ale nereálné sliby nás neurážejí. Slyšíme na vyšší platy státních zaměstnanců, vyšší důchody, odkládání důchodové reformy, bezplatné zdravotnictví a školství i nejrůznější sociální dávky. Máme rádi jistoty, ale mnohem méně už reformy, kontrolu výkonu (pohleďme na úředníky ministerstva zdravotnictví, kteří se oprávněnému auditu bránili peticí), konkurenci a osobní odpovědnost.
Pokud nám někdo nabídne příjemnou verzi současnosti a naznačí, že nepříjemné účty zaplatí kdosi jiný někdy v budoucnu, nemáme problém vyměnit tento slib za volební lístek.
A aby bylo jasno, nemám tím na mysli pouze současnou vládní koalici. Stejným mechanismem se v různé míře řídily i vlády předchozí. Rozdíl spočívá především v tom, kdo toho slíbí více a kdo má „svobodomyslnější“ vztah k budoucnosti.
Část současného dluhu skutečně směřuje do infrastruktury, obrany a energetiky. To jsou výdaje, které mohou být rozumné a někdy dokonce nezbytné. Jenže plánované kapitálové výdaje jsou nižší než celý schodek. Nelze proto tvrdit, že si půjčujeme pouze na investice. Dluhem financujeme také běžný provoz státu a okamžitou spotřebu. A to je evidentní i bez toho, aby byl člověk ekonomem či dokonce odborníkem na státní rozpočet.
Bezprostředně se přitom pravděpodobně nestane nic dramatického. Česká národní banka bude inflaci držet v přijatelných mezích, platy porostou, nezaměstnanost zůstane nízká a většina z nás se po ekonomické stránce bude mít docela dobře. Stát své dluhopisy jednoduše prodá a žádný bankrot se konat nebude.
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Tak proč se rozčilovat nebo se tím vůbec zabývat?
Protože relativní pohodu a současný sociální smír si politici kupují na účet budoucí sociální nespokojenosti. Dluhy totiž nakonec někdo zaplatí. Nejspíš nejprve nenápadně vzrostou spotřební a majetkové daně. Zdraží cigarety, alkohol, slazené nápoje, pohonné hmoty, energie nebo vlastnictví nemovitostí. Budou se rušit daňové výjimky a zvyšovat různé odvody a poplatky, přičemž se to, pokud možno, nebude označovat za zvyšování daní.
Potom pravděpodobně poroste spoluúčast na službách, které dnes považujeme za bezplatné. Zdravotnictví sice zůstane formálně hrazené z veřejného pojištění, ale na některé výkony se bude čekat a rychlejší či komfortnější péče bude placená. Podobný vývoj by zasáhl sociální služby a částečně i školství.
Pokud nebude stačit ani to, může přijít zvýšení DPH, daní z příjmů nebo sociálních a zdravotních odvodů. Důchody patrně nebudou nominálně snižovány, ale budou ve vztahu k průměrné mzdě méně štědré než dnes.
A ještě jedna klíčová otázka. Kdo by nesl hlavní břemeno těchto změn? Nejspíš střední třída a věkově dnešní mladší a střední generace. Chudší občané nebudou mít dostatečný daňový potenciál, nejbohatší svůj majetek ochrání a zajistí si daňovou optimalizaci.
Politiky řízené zadlužování považuji za jednu z největších slabin současné demokracie. Jsem přesvědčen, že o tomto mechanismu by se mělo mluvit co nejvíce. Je to zřejmě jediná možnost, jak se nenechat zmámit tvrzením, že obří dluhy vlastně ničemu neškodí.
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Soud zrušil osvobození Dominika Feriho, obžaloba ze znásilnění se znovu vrátí k soudu
Městský soud v Praze podle České televize (ČT) zrušil osvobozující rozsudek v kauze bývalého poslance Dominika Feriho, který čelí obžalobě ze znásilnění tehdy sedmnáctileté dívky. Případem se tak bude muset znovu zabývat Obvodní soud pro Prahu 3. Mluvčí městského soudu Julie Haluzová informaci nepotvrdila, středeční rozhodnutí podle ní dosud nebylo doručeno všem účastníkům.
Vykašlal si milion v přímém přenosu. Podvodník z Milionáře dnes prodává korálky na trhu
Přesně před 25 lety, 10. září 2001, propuklo televizní studio britské verze soutěže Chcete být milionářem v nadšení. Major britské armády Charles Ingram právě správně zodpověděl finální patnáctou otázku a moderátor Chris Tarrant mu před kamerami předal šek na milion liber, v tehdejším kurzu asi 55 milionů korun.
ŽIVĚ Málo nasvědčuje tomu, že by Rusko bylo ochotné jednat o míru, uvedl Merz
Německý kancléř Friedrich Merz v současnosti nevidí, že by Rusko bylo ochotné jednat s Ukrajinou o možném míru. Šéf německé vlády to podle agentury DPA řekl ve čtvrtek po schůzce s předsedou Evropské rady Antóniem Costou. Rusko vede válku proti Ukrajině přes čtyři a půl roku.
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Jak to bylo s „motoristickými“ jedy na Šumavě. Muž z ministerstva popisuje jiný příběh
„Současná tvrzení ministra, že předchozí vedení ministerstva životního prostředí situaci neřešilo a neinformovalo ministerstvo obrany, nejsou pravdivá.“ Tak reaguje na úterní slova šéfa resortu životního prostřední Igora Červeného (Motoristé) o údajně neřešené ekologické katastrofě na Šumavě bývalý ministerský náměstek David Surý.