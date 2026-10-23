Tečka: Babiš s vládou dělají vše pro to, aby dostali lidi do ulic. A skončili v izolaci

Pravidelná páteční Tečka Radka Bartoníčka je tady. Její autor jako obvykle pouští krátká videa, která natočil buď sám, nebo převzal odjinud. S jejich pomocí se snaží glosovat především politické dění v Česku za uplynulý týden. Kromě politiky ho ovšem zajímají i další témata, lidé a události mimo politiku.
Přestože politické dění v Česku bylo i v tomto týdnu bohaté na události, nezačíná Radek Bartoníček svou pravidelnou páteční Tečku politikou, ale něčím zcela jiným. A sice unikátním pracovním setkáním stovek lidí, kteří na akci s názvem Rakathon 2026 hledali řešení na pomoc lidem s onkologickým onemocněním.
„Měl jsem obrovskou radost, když jsem sledoval jejich setkání i vyhlašování výsledků. Znovu jsem si uvědomil, jak ohromný potenciál má naše země ve spoustě šikovných, aktivních a vzdělaných lidech,“ říká Bartoníček.
A dodává, že politici bez rozdílu stran a hnutí by se měli snažit ze všeho nejvíce rozšiřovat prostor pro takové lidi.
„To by mělo být to hlavní, co by naše vlády měly dělat, soustředit se na rozvoj naší země a co nejlepší podmínky pro život,“ dodává redaktor Aktuálně.cz. A ukazuje i vítězné družstvo, které získalo odměnu sto tisíc korun.
Na dalších videoukázkách už ale ukazuje, jak vláda Andreje Babiše (ANO) vede Česko zcela opačným směrem. Staví se právě proti té aktivnější, vzdělanější části společnosti a zbytečně vyvolává ostré názorové střety. Jen v tomto týdnu se to ukázalo hned několikrát.
Přestože Babiš ví, že právě ona vzdělanější a aktivnější část společnosti považuje za jeden z pilířů země veřejnoprávní média, rozhodl se v tomto týdnu tato média oslabit. Oznámil totiž, že vládní většina se definitivně rozhodla prosadit zrušení koncesionářských poplatků za ČT a Český rozhlas, což v konečném důsledku povede k jejich oslabení a také závislosti na politické moci.
Klempířův krok není náhodný
Babiš si je sice vědom toho, že lidé vyjdou do ulic, ale podlehl tlaku předsedy koaličního hnutí SPD Tomia Okamury, který se snaží zrušením poplatků udržet si přízeň svých voličů. Kromě toho Okamurova politika stojí fakticky především na vyvolávání strachu z migrantů a vyvolávání nenávisti k Ukrajině a Ukrajincům.
„Přitom v Česku neexistuje strana, která by chtěla nelegální migranty, takže Okamurova hra, že on je jediný, je zcela falešná. Jeho voliči, kteří nemají mnohdy velký přehled, mu to ale baští,“ říká Bartoníček. A pozastavuje se i nad cynickým chováním Okamury vůči napadené zemi i jejím občanům.
„Celý civilizovaný svět vidí, jaká zvěrstva páchá Rusko, které i v tomto týdnu zabilo řadu ukrajinských civilistů, včetně dětí. Bohužel, předseda české vládní strany před tím zavírá oči,“ konstatuje autor tohoto pořadu.
Přitom poukazuje i na zatím poslední krok ministra kultury za Motoristy sobě Oto Klempíře. Ministerstvo pod jeho vedením rozhodlo, že neposkytne dotaci na projekt Korzo Národní, který se odehrává už 13 let při oslavách výročí 17. listopadu na pražské Národní třídě.
Klempíř tvrdí, že projekt prý nesplnil podmínky vyhlášené dotační výzvy, přestože příslušná komise udělení dotace podpořila.
„V kontextu celkového vystupování motoristických politiků, kteří často kritizují různé občanské iniciativy, toto rozhodnutí nepřekvapí. V konečném důsledku ale nepovede k ničemu jinému než k dalšímu zhoršení atmosféry v zemi a k dalšímu střetu této občanské společnosti s vládou,“ avizuje Bartoníček.
Andrej Babiš sice ve čtvrtek, obklopen spolustraníky z vedení, optimisticky tvrdil, že ANO je na tom výborně, že bude hledat nové osobnosti a těší se na spolupráci, ovšem realita je zcela jiná.
„Už letošní volby ukázaly, že k ANO se téměř žádné osobnosti nemají chuť hlásit. A je možné, že to bude vzhledem k poslední politice vlády pro ANO ještě horší. Což by byl začátek konce tohoto hnutí. A také této vlády,“ uzavírá Radek Bartoníček, podle kterého se vláda bude dostávat do stále větší izolace.