Tečka: Kdo je solí této země. Není to Babiš ani David. A jak moc nám chybí Havel

Pravidelná páteční Tečka Radka Bartoníčka je tady. Její autor jako obvykle pouští krátká videa, která buď sám natočil, nebo ho zaujala jinde. S jejich pomocí se snaží glosovat především politické dění v Česku za uplynulý týden. Kromě politiky ho ale zajímají i další témata, lidé a události mimo politiku.
V dnešním díle se autor Tečky Radek Bartoníček snaží hledat souvislosti v několika zdánlivě zcela odlišných událostech, kterých se v minulých dnech osobně účastnil. „Byly to dvě tváře naší země, dva odlišné světy, které ukazují, jak a proč je Česko rozpolcená země,“ říká.
„První svět“ tvoří často lidé, které autor pořadu zachytil v Aši a Tachově, kam přijel Michal David podpořit kandidátku hnutí ANO. Jednoho z koncertů se účastnil i předseda hnutí a premiér Andrej Babiš, který patří k Davidovým fanouškům. Na koncertu se zdviženýma rukama „křepčil“, tleskal, tančil a zpíval, a do toho se ještě stíhal s řadou lidí fotit a dávat autogramy. Jeho voliči byli nadšeni.
„Druhý svět“ ukazuje Bartoníček na videoukázkách z odhalení pamětní desky Václavu Havlovi v Senátu, z besedy s bývalou diplomatkou a herečkou Magdou Vašáryovou a také z rozhovoru s Radkou Čáslavskou, dcerou Věry Čáslavské, která patří se svými sportovními úspěchy a občanskými postoji k největším osobnostem minulého století.
„Vy jste ti aktivní lidé, vy jste sůl této země, protože kdyby to vzdali lidé jako vy, tak střední Evropa se znovu ponoří do chaosu,“ děkovala Vašáryová účastníkům besedy, kterou organizoval spolek Klíče pro demokracii. Spolek, který sdružuje právě aktivní lidi, kteří si nejen zvou zajímavé hosty, ale také se živě zajímají o veřejné dění a někteří například kandidují v komunálních volbách.
Pokud jde ještě o „první svět“, autor Tečky popisuje, že se mnohým lidem v místech, kde David vystupoval, nežije lehce, region trápí například nízké mzdy, horší dostupnost dobré práce i zdravotní péče a k tomu se přidává i pocit menšího bezpečí.
„Téměř nikdo ale tyto problémy nepřičítal předsedovi vlády,“ říká Bartoníček, podle kterého řada těchto lidí rezignovala na lepší budoucnost a do určité míry žijí nostalgií po minulosti – což je patrné i z toho, jak si užívali Davidových písniček.
Jak zazní v podcastu, lidé jsou v této časti země zvyklí volit Andreje Babiše podobně, jako tady v minulosti volili Miloše Zemana. Toho Bartoníček také zařadil mezi dnešní videa, konkrétně ukazuje, jak Zeman vystoupil v tomto týdnu na semináři v Poslanecké sněmovně.
Ve svém proslovu zaútočil na prezidenta Petra Pavla a předsedu Senátu Miloše Vystrčila, když naznačil, že se mohli nedávno dopustit kolaborace. „Ve skutečnosti jim šlo o česko-německé usmiřování, sám jsem byl toho svědkem v Brně, kde jsem naopak pozoroval nenávist u příznivců pana Zemana,“ podotýká Bartoníček.
Ten v závěru upozorňuje na slova Radky Čáslavské, která se podivuje, kolik lidí vystupuje proti známým slovům Václava Havla o pravdě a lásce, která musí zvítězit nad lží a nenávistí. „Mrzí mě, že je to tak zprofanované. Vždyť kdo by měl mít něco proti lásce a pravdě? Po roce 1989 jsme byli všichni tak semknutí a všichni jsme táhli za jeden provaz,“ říká s lítostí, že dnes je česká společnost rozpolcená.