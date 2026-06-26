Tečka: Když se poslanci ANO pokouší o „humor“ na adresu prezidenta. A hlas, který bude moc chybět

S mokrým hadrem na čele začíná Radek Bartoníček svou pravidelnou páteční Tečku, ve které opět přináší aktuální videoukázky nejen z české politiky. Místo stálice premiéra Andreje Babiše na nich tentokrát uvidíte dva jeho poslance, kteří se pokouší o „humor“ na adresu prezidenta Petra Pavla. Jako obvykle v pořadu nechybí témata, která by měla Česko spojovat.
Výkony českých fotbalistů na mistrovství světa pokazily náladu mnoha sportovním fanouškům a fanynkám, takže se mezi nimi našli i tací, kteří vypadnutí fotbalistů z turnaje nakonec uvítali.
Právě fotbalem začíná i nejnovější Tečka Radka Bartoníčka. S cílem začít svůj pořad optimisticky však netočil fotbalisty dospělácké ani profesionální.
Autor Tečky se snaží vidět hledat pozitivní témata, která mohou rozhádanou společnost spojovat. Další video vás tak zavede k obecně prospěšné společnosti Polovina nebe, která připravuje benefiční koncert Muzikálem bez bariér.
„Furt tomu nechci věřit, že jsem to zrovna já. Myslím si, že by si jiní pomoc zasloužili víc než já,“ říká skromně pan Jiří, kterého potkal těžký osud a k jehož rodině bude výtěžek z koncertu putovat.
Prezident vs. vláda
Samozřejmě ale v pravidelném pořadu Aktuálně.cz nechybí emotivní a horké politické dění přímo z první linie. Autor v terénu mapoval spory mezi vládou a prezidentem Petrem Pavlem ohledně jeho účasti na summitu NATO v Turecku, což nakonec skončilo až u Ústavního soudu.
Ve videopořadu si budete moci poslechnout ukázku z rozhodnutí Ústavního soudu, reakci ministra zahraničí Petra Macinky nebo příspěvky poslanců ANO.
Jak je u nich už pravidelně zvykem, ostře útočí na své oponenty. Tentokrát si vybrali jako svůj terč právě prezidenta Petra Pavla. V podobném duchu vystupuje celá řada vládních politiků. Často jsou na sítích aktivnější než v samotné sněmovně.
Občas veřejnost spekuluje, jestli některý z poslanců nepřebral i trošku alkoholu, na což reagují poslanci STAN, kteří by rádi zavedli zákaz alkoholu na zákonodárné půdě. Jedno z videí v Tečce RB se tohoto problému týká, budete moci vidět ukázku, jak by kontrola poslanců mohla vypadat.
Závěr pořadu je věnovaný vzpomínce na jednu skvělou rozhlasovou moderátorku, která bohužel tento týden po statečném boji s nemocí zemřela. Její dojemná slova, plná naděje, Tečku RB uzavírají.