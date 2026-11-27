Pravidelná páteční Tečka reportéra Aktuálně.cz Radka Bartoníčka je tady. Její autor jako obvykle pouští krátká videa, která natočil buď sám, nebo převzal odjinud. S jejich pomocí se snaží glosovat především politické dění v Česku za uplynulý týden. Zajímají ho ovšem i další témata, lidé a události mimo politiku.
V aktuální Tečce se Radek Bartoníček soustředí především na premiéra Andreje Babiše, který si velmi často stěžuje, že ve státním rozpočtu chybí peníze. Ty peníze, jež by například potřebovali lidé s těžkým postižením, kteří v tomto týdnu protestovali proti přístupu Babiše a dalších vládních politiků k nim.
Peníze, které lidé s těžkým postižením dostávají, jim stačí na asistenta, který přijde třeba jen na šest hodin. „Musím si naplánovat každodenní potřeby, včetně těch základních, přesně na určitý čas, kdy mám osobního asistenta. Takže, když se mi chce neočekávaně na záchod, tak nemůžu, musím počkat až někdo přijde,“ popise na videu například Michal, jehož zdravotní stav vyžaduje péči 24 hodin denně.
Autor videopodcastu upozorňuje, že premiér Babiš situaci těchto lidí velmi dobře zná, v minulosti s nimi vyjádřil soucit a slíbil i pomoc. „My připravujeme nový zákon o sociálních službách, ale to potrvá dva roky. A já si myslím, že tento problém, kdy tam údajně chybí 5 miliard korun, bychom měli řešit dřív,“ prohlásil loni v prosinci přímo k situaci této skupiny občanů, kteří od něj i proto očekávali pomoc.
Radek Bartoníček ale pouští i video, kde se Babiš obrací na své kritiky a mluví o prázdné pokladně. „Tak nám poraďte, kde máme brát peníze a ještě zvyšovat deficit,“ tvrdí předseda vlády, takže to vypadá, že skutečně ty peníze nemá.
Jenže, hned v následujícím videu je opět Babiš z toho týdne, kde oznamuje, že jeho vláda zvýší slevu na jízdném pro studenty a seniory na 75 procent. „Slyšeli jsme dobře? Andrej Babiš má peníze! Bude je rozdávat studentům a seniorům. Paráda! Jak je ale potom možné, že nejsou peníze například na lidi s těžkým postižením?“ ptá se autor videopodcastu tečka RB a nabízí vysvětlení.
„Jde o typické Babišovo plošné rozdávání peněz bez ohledu na to, v jaké sociální situaci konkrétní studenti a senioři jsou. Ale tvoří velkou voličskou skupinu, což je pro Babiše rozhodující. Lidí s postižením tolik není,“ dodává Bartoníček.
Videa v tomto díle Tečky:
Lidé s těžkým postižením při demonstraci před Poslaneckou sněmovnou
Paní Anna, která 35 let denně pečuje o svého syna
Premiér Andrej Babiš v prosinci 2025, kdy sliboval pomoc
Premiér Andrej Babiš si stěžuje na nedostatek peněz ve státním rozpočtu
Premiér Andrej Babiš oznamuje plošné zvýšení slev na jízdném pro studenty a seniory
Seniorka, která říká, že o peníze od Andreje Babiše nestojí
Premiér Andrej Babiš tento týden zopakoval, že nikdy neodstoupí