Pravidelná páteční Tečka reportéra Aktuálně.cz Radka Bartoníčka je tady. Její autor jako obvykle pouští krátká videa, která natočil buď sám, nebo převzal odjinud. S jejich pomocí se snaží glosovat především politické dění v Česku za uplynulý týden. Zajímají ho ovšem i další témata, lidé a události mimo politiku.
„Tento týden byl hodně hektický a reportérsky také náročný,“ říká hned v úvodu Radek Bartoníček, který natáčel v tomto týdnu na několika místech. Mimo jiné na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii na Letné, v pražských ulicích ve sváteční 17. listopad i kousek od železničního neštěstí.
Na všech těchto místech si také povídal s lidmi a ve svém videopodcastu následně hledal souvislosti těchto událostí. Výsledkem je jeho apel na premiéra Andreje Babiše, aby se snažil o dialog ve společnosti, aby se pokoušel stavět symbolické mosty a uměl naslouchat i svým kritikům.
„I pro pana premiéra by mohlo být cenné, kdyby si poslechl celou demonstraci na Letné, jaké výtky vůči jeho vládě zaznívaly,“ říká. „Je pro něj skutečně tak obtížné vnímat, co lidé jeho vládě vyčítají? Skutečně se nedokáže vcítit alespoň trochu do obav lidí?“ pokračuje Bartoníček.
Připomíná přitom, jak natáčel také v minulosti na demonstracích proti tehdejší vládě Petra Fialy a pouští i ukázku z jednoho rozhovoru s Fialovou kritičkou. „I tehdy jako nyní jsem měl pocit, že se mění atmosféra ve společnosti, v té době se začínala propadat důvěra ve Fialovu vládu. A já jsem se ptal pana premiéra, jestli by neměl dávat více najevo, že vnímá starosti lidí,“ upozorňuje reportér Aktuálně.cz.
Zároveň pouští video z roku 2023, kdy dnešní vládní poslanec Jindřich Rajchl vystupoval na demonstracích značně agresivně a dokonce hrozil blokováním vládních budov, pokud vláda nepodá demisi. „Dovedete si představit, že by předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář řekl nyní něco podobného na Letné? Dovedete si představit, co by říkali ti, kteří dnes útočí na Mináře, jako pan Rajchl a někteří další vládní politici?“ ptá se autor Tečky RB.
Svůj videopodcast nicméně končí smířlivě. Přímo z místa zmiňovaného železničního neštěstí přibližuje výbornou spolupráci všech, kteří tu pomáhali zraněným, a zamýšlí se nad tím, jak jdou najednou všechny politické postoje a názory bokem, když jde o záchranu lidských životů.
„Když funguje spolupráce a souhra, je to skvělé. A bylo by perfektní, kdyby to tak fungovalo v celé naší společnosti,“ přeje si Bartoníček, který končí otázkou na předsedu vlády. „Pane premiére, nezkusíte ten dialog?“
Videa v této Tečce Radka Bartoníčka:
- Ewa Farna zpívá Modlitbu pro Martu 17. 11. 2026 Povídání s lidmi 17. listopadu 2026
- Povídání lidí o vztahu k demokracii a svobodě u Srdce Václava Havla
- Reportáž z demonstrace Milionu chvilek pro demokracii
- Kritické názory z demonstrace na řízení ministerstva obrany hnutím SPD
- Odmítavé reakce Andreje Babiše na požadavky z demonstrace
- Z demonstrace proti vládě Petra Fialy v roce 2023
- Jindřich Rajchl na demonstraci v roce 2023
- Začátek reportáže o srážce vlaků 15. listopadu 2026 v Praze
- Závěr reportáže o záchraně zraněných