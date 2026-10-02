Tečka: Proč naslouchat kritikům Babiše a Okamury. A slova Ukrajinky i bojovnice za děti

Pravidelná páteční Tečka Radka Bartoníčka je tady. Její autor jako obvykle pouští krátká videa, která buď sám natočil, nebo ho zaujala jinde. S jejich pomocí se snaží glosovat především politické dění v Česku za uplynulý týden. Kromě politiky ho ale zaujala i spousta dalších věcí, lidí a událostí mimo politiku.
Radek Bartoníček tentokrát začíná svůj videopodcast na pražském Staroměstském náměstí, kde v pondělí pořádal demonstraci spolek Milion chvilek pro demokracii.
V pořadu jsou k vidění hned tři videoukázky: na jedné z nich zpívá legendární písničkář Jaroslav Hutka, na další vyzývá předseda spolku Mikuláš Minář přítomné, aby šli o příštím víkendu volit proti kandidátům hnutí ANO.
„Někdo by mohl říct, že se na Staroměstském náměstí sešla nějaká skupinka nostalgiků nebo idealistů, které nemá smysl si všímat,“ říká autor podcastu Tečka. Podle něj ale jde o lidi, kterým na Česku záleží.
„Někdo se tomu může smát, ale často jsou pro ně hodnoty důležitější než peníze. Potkávám tam například seniory, kteří si nestěžují na malý důchod, i když ho často nízký mají, a není pro ně důležité ani, jestli jim premiér Andrej Babiš pošle 200 nebo 300 korun,“ pokračuje reportér Aktuálně.cz.
Další videoukázky pouští z Poslanecké sněmovny, kde zachytil v tomto týdnu jednání o vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše, včetně rozčileného premiéra a naopak spokojeného předsedy sněmovny a SPD Tomia Okamury.
„Jsem tady od toho, abych to uklidňoval. Aby se šlo dopředu. A aby obě strany byly v podstatě spokojené. Všichni se schází u mě v kanceláři,“ tvrdí na videu Okamura, který se snaží působit velmi vstřícně.
Vzpomínka na ředitelku centra Locika
Bartoníček ale připomíná i jiné Okamurovo chování, kdy útočil například na ukrajinskou menšinu v Česku. Proto se v podcastu objeví i povídání ukrajinské maminky z Přerova nad Labem, která popisuje, jak společně s mnoha dalšími Ukrajinci pracuje a odvádí daně státu.
Tato žena také vysvětluje, proč se Ukrajinci musí bránit agresi Ruska a proč není za současného stavu pro mír a územní ústupky Rusku. Což je v přímém protikladu k tomu, co prosazuje mimo jiné Okamura, jehož SPD odmítá jakoukoliv pomoc Ukrajině.
Ten, kdo chce ale pochopit, co chtěl Bartoníček v tomto díle sdělit především, ten si musí pustit poslední dvě videoukázky. Na nich je zakladatelka a ředitelka centra Locika Petra Wünschová, která se 25 let věnovala pomoci dětem ohroženým násilím v rodině.
Wünschová v tomto týdnu zemřela a Radek Bartoníček apeluje na vládní i opoziční politiky, aby pokračovali v jejím odkazu — ochraně dětí.
„Její slova byla nepřímo vzkazem i rozhádané Poslanecké sněmovně a Tomio Okamurovi, který vyvolává proti některým částem české společnosti nenávist.
Ale i Andreji Babišovi s jeho mnohdy drsnými, ostrými, emotivními výlevy. Je to vzkaz, že mnohem podstatnější je spolupráce, spojování společnosti, řešení konkrétních problémů,“ míní Bartoníček.
Poznámka: Autor videopodcastu se velmi omlouvá, že ve videu omylem označil Centrum LOCIKA jako Centrum LUCIKA. Moc ho to mrzí.