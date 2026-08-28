TEČKA Radka Bartoníčka: Kdo je nejdražší ministryní, „nezávislé“ vysílání Motoristů a Rakušan o voličích Babiše

Po měsíční letní přestávce se vrací videopodcast TEČKA Radka Bartoníčka, v němž redaktor Aktuálně.cz pouští krátké videoukázky nejen z české politiky a doplňuje je stručnými komentáři. Tentokrát se věnuje především dění v Poslanecké sněmovně, do které se po dovolených vrátili členové vlády i další zákonodárci.
V Poslanecké sněmovně bylo tento týden rušno především kvůli stavu státní pokladny a plánu vlády ji dál zadlužovat. Proto můžete v aktuální Tečce Radka Bartoníčka zhlédnout hned dvě ukázky z tohoto jednání, včetně ostré kritiky ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) od lidoveckého poslance Benjamina Činčily.
„Jste nejdražší ministryně v historii,“ vyčetl Schillerové, která kritiku odmítla.
Radek Bartoníček ovšem nepopisuje jen samotné dění, poukazuje i na celkovou atmosféru ve sněmovně. Vládní a opoziční poslanci pokračují ve vzájemném ostrém napadání, přestože je zřejmé, že Česko by potřebovalo jejich spolupráci.
Oba tábory navíc mají „zásluhu“ na tom, že Česko hospodaří stále hůř a hůř, protože ani minulé vládě se příliš nedařilo snižovat schodek a tvořit realistický rozpočet.
V této souvislosti bude zajímavé sledovat opoziční politiky, zda nějak využijí nedobrého stavu státní kasy. V pořadu můžete slyšet předsedu STAN Víta Rakušana, který tvrdí, že zhoršující situaci pocítí i voliči ANO – a přitom avizuje, že se je bude snažit co nejvíce oslovit.
Zatím ale Rakušan neřekl, jak to konkrétně míní dělat, aby na setkání s ním vůbec přišli, nebo zda našel jiný způsob, jak je seznámit se svými názory.
Autor videopodcastu se věnuje také chování řady vládních politiků, kteří opakovaně útočí na novináře s tím, že prý patří do tábora opozice.
V tomto případě se tak zachoval ministr životního prostředí za Motoristy Igor Červený, který na novinářskou otázku reagoval mimo jiné slovy: „Pane kolego, já chápu, že máte rád opozici…“ Radek Bartoníček se proti jeho slovům hned ohradil a označil je za nepravdivá a neférová.
Zároveň poukázal na to, že právě tento ministr označil za „nezávislé vysílání“ kanál Xaver Live na YouTube, kde mimo jiné Červený promlouvá desítky minut, aniž by musel čelit nějakým novinářským otázkám.
Ostatně, v Tečce RB si můžete začátek jednoho takového „nezávislého vysílání“ pustit. Vládní politici v něm často útočí právě proti novinářům, což jenom přispívá k dalšímu rozdělování společnosti a růstu napětí mezi lidmi.
Jak je ale zvykem, ve videopodcastu se objevují i ukázky, které často přináší pozitivní informace a mají schopnost společnost spojovat. Tentokrát si lidé mohou pustit takové příspěvky na úplném začátku i na konci.
První video je totiž z rumunské vesnice Eibenthal, ve které žijí čeští krajané. Jsou mezi nimi i mladí lidé, kteří vystoupili minulou sobotu v rámci Festivalu Banát.
A poslední video ukazuje, jak se Češi dokáží semknout, když jde o pomoc nadějnému studentovi Danu Káčerkovi. Tomu teď už nic nebrání, aby mohl studovat na prestižní univerzitě v Cambridgi.
Přehled jednotlivých videopříspěvků v tomto díle podcastu TEČKA RB:
0.00–0.58
Naši čeští krajané v rumunském Eibenthalu
0.59–1.28
Předseda ODS Martin Kupka při kritice vlády
1.29–2.06
Polemika mezi prvním místopředsedou KDU-ČSL Benjaminem Činčilou a ministryní financí Alenou Schillerovou
2.07–2.35
Předseda STAN Vít Rakušan
2.36–3.02
Ministr životního prostředí Igor Červený
3.03–3.37
Politici Motoristů v pořadu Xaver Live
3.38–4.13
Talentovaný vědec Dan Káčerek, kterému lidé pomohli ve sbírce, aby mohl studovat na prestižní univerzitě v Cambridgi