Tečka Radka Bartoníčka: Proč naslouchat prezidentu Pavlovi. A proč odmítat nepravdivá slova Okamury

Pravidelná páteční Tečka Radka Bartoníčka je tady. Její autor jako obvykle pouští krátká videa, která natočil buď sám, nebo převzal odjinud. S jejich pomocí se snaží glosovat především politické dění v Česku za uplynulý týden. Kromě politiky ho ovšem zajímají i další témata, lidé a události mimo politiku.
„Mám opravdu velkou radost,“ opakuje několikrát Radek Bartoníček v úvodní části svého videopodcastu Tečka, který začíná třemi ukázkami z 28. října na Pražském hradě. Právě to, jakým způsobem probíhala oslava tohoto svátku na Hradě, je důvodem jeho radosti.
Potěšil ho projev prezidenta Petra Pavla, celková atmosféra i pohled na ty, kteří získali státní vyznamenání. Někteří z nich na videu i mluví, u dalších se na chvíli zastavuje.
A vyslovuje jedno přání. „Bylo by super, až se sejdou žáci ve školách po prázdninách, aby mluvili o těch, kteří byli oceněni. Jsem přesvědčený, že příběhy oceněných by mohly mladé lidi inspirovat,“ říká Bartoníček.
Pozitivní zůstává i v další části podcastu, kdy se přihlásil z demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na Staroměstském náměstí. Poukazuje na to, kolik lidí přišlo, a označuje za potěšující, že tolika lidem záleží na kvalitě a nezávislosti České televize a Českého rozhlasu.
Vnímat i druhou stranu
Zároveň ale dává prostor i odlišnému pohledu na budoucnost obou médií. Na jedné z videoukázek mluvil například s voličkou vládních stran, která stojí za premiérem Andrejem Babišem a odmítá platit koncesionářské poplatky.
„I tuto část veřejnosti je nutné vnímat a dávat jí prostor,“ tvrdí Bartoníček, který tuto voličku potkal shodou náhod na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii. „A těší mě, že se mohla v klidu a míru pohybovat mezi názorovými oponenty,“ podotýká.
Pozitivně laděná část videopodcastu se láme v okamžiku, kdy Bartoníček poukazuje na vystupování předsedy Poslanecké sněmovny a SPD Tomia Okamury. Pouští přitom ukázky z jeho proslovů, ať už Okamura mluvil před týdnem ve sněmovně proti České televizi, nebo v den státního svátku, kdy se snažil tvrdit, že je Česko loutkou Bruselu, Berlína nebo Washingtonu.
„Je to úplný nesmysl, nemá v řadě věcí pravdu. Je tristní ho poslouchat. Někdo takový v novodobé historii naší země v čele Poslanecké sněmovny nebyl,“ namítá Bartoníček s tím, že Česko rozhodně není něčí loutkou.
Naopak je podle něj znepokojivé a nebezpečné, že Okamura zcela podceňuje nebezpečí přicházející z Ruska a Číny, tedy dvou zemí, které proti Česku vedou nepřátelské operace.