Tečka Radka Bartoníčka: Stýskání po Babišovi u moře. A radost z Daru pro Putina i novorozeněte

Ve svém pravidelném pořadu se redaktor Aktuálně.cz Radek Bartoníček s nadhledem i humorem ohlíží za událostmi nejen české politiky z uplynulého týdne. Tentokrát můžete vidět a slyšet kromě premiéra Andreje Babiše, který odpočíval u moře, také Petra Macinku či Martina Kupku a Petra Fialu z ODS. K vidění je toho ale podstatně více, a to nejen z politiky.
Byl to takový zvláštní týden. Nejenže byl díky velikonočním svátkům kratší, ale především - v Česku chyběl samotný premiér Andrej Babiš. Už na svátky vyrazil k moři a zůstal několik dní - navzdory světové krizi, kdy hrozil ještě větší konflikt s Íránem a nejen v Česku se motoristé s obavami dívali na stále vyšší ceny benzínu i nafty.
V nenovějším díle Tečky Radka Bartoníčka můžete mimo jiné vidět video, kdy se Babiš od moře hlásí a hned se zostra pouští do největších distributorů pohonných hmot v Česku. „Nepochopitelně navýšili velkoobchodní ceny o dvě koruny. Tak to se mi vůbec nelíbí, doufám, že to byl jenom omyl dočasný a očekávám, že dnes půjdou ceny dramaticky dolů,“ hrozil firmám, které se následně proti jeho slovům ohradily.
Babišovi nedělají ale starosti „jen“ ceny benzínu a nafty, ale také jeho ministr zahraničí Petr Macinka, který nechce, aby jel prezident Petr Pavel na velmi důležitý červencový summit NATO do Ankary. Nikdy, nikdy, nikdy, opakuje na videu, které si můžete pustit, ministr Macinka, zatímco prezident Babišovi napsal, že na summit pojede - a předsedovi vlády nabídl, aby jel s ním.
Velké starosti ale měli tento týden také opoziční politici, a to kvůli tomu, že někteří jejich poslanci podpořili do užšího výběru radních ČT provládní kandidáty. Jediný, kdo z nich předstoupil před veřejnost, ale byli zástupci ODS, kteří se k takovému hlasování přiznali a tvrdili, že už to neudělají. „Uplatnili jsme strategii menšího zla,“ říká na videu exministr kultury za ODS Martin Baxa, který ale následně odmítl vysvětlit, co oním menším či větším zlem přesně myslí.
K vidění ale byly v tomto týdnu i události, které minimálně část české veřejnosti potěšily. Například lidé z projektu Dárek pro Putina ukázali video, na kterém se jeden z ukrajinských obránců před ruskou agresí raduje z toho, že díky projektu dostal jako dárek bagr, který nutně potřebuje. „Přál jsem si to jako dárek k Vánocům a dostal jsem ho k Velikonocům. Dárek pro Putina to zařídil. Děkuji přátelé vám, děkuji všem, kdo nám přispívá, kdo pomáhá Ukrajině čelit nepříteli. Sláva dobrým lidem,“ raduje se tento statečný muž, který žil v Česku a odešel bránit svou zemi.
A v přehledu tohoto týdne na Aktuálně.cz nechybí ani zmínka o úžasné práci lékařů a sester v pražské porodnici U Apolináře, kteří popsali příběh „malé bojovnice Verunky“. Holčičky, která přišla na svět hodně předčasně, vážila pouhopouhých 530 gramů a její první dny a týdny byly nesmírně náročné - jak upozornila porodnice. „Prošla si řadou komplikací, ale díky obrovskému nasazení neonatologického týmu a neuvěřitelné síle zvládla postupně každou z nich,“ popsali lékaři. Ve videu Tečky si malou Verunku můžete prohlédnout.
Možná si i díky tomuto příspěvku uvědomíte, kolik dobrého a pozitivního se kolem nás děje, kolik máme například úžasných zdravotníků, na jaké vysoké úrovni naše zdravotnictví je. A nepochybně nejen zdravotnictví. Je dobré si na to občas vzpomenout a nežít jen politikou, která často vyvolává v lidech i společnosti spíše negace a depresi.