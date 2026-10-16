Tečka Radka Bartoníčka: V čem Babišovi dochází dech. A kteří politici ho mohou nahradit

Pravidelná páteční Tečka Radka Bartoníčka je tady. Její autor jako obvykle pouští krátká videa, která buď sám natočil, nebo ho zaujala jinde. S jejich pomocí se snaží glosovat především politické dění v Česku za uplynulý týden. Kromě politiky ho ale zajímají i další témata, lidé a události mimo politiku.
Podle mnoha komentátorů a podcasterů to po tomto týdnu vypadá, že premiér Andrej Babiš je i se svým hnutím ANO v politice na ústupu a jde vstříc jisté porážce v příštích parlamentních volbách. Radek Bartoníček ale ve svém podcastu Tečka namítá, že až tak slabý Babiš není, pevně totiž drží v rukou otěže vlády a ještě toho může mnoho udělat – dobrého i špatného.
„Hnutí ANO je tady natrvalo,“ tvrdí na jedné z videoukázek samotný Babiš. Ani to ale nenechává Bartoníček bez komentáře. Byť si nemyslí, že předsedu vlády už teď čeká pád, upozorňuje, že premiér skutečně začíná působit dojmem, jako by ztrácel dech. Nebo jinými slovy: začíná se topit v mnoha problémech, které se snaží řešit sám, bez ohledu na ostatní – a to i své spolustraníky.
„Navíc můžeme sledovat stále větší a silnější nástup mládí, což potvrdily i nynější komunální volby. Kromě toho přichází i noví politici, kteří mohou buď sami, nebo ve spojení s dalšími být pro Babiše velmi těžkými soupeři,“ říká Bartoníček a postupně pouští ukázky s některými těmito Babišovými potenciálními rivaly.
Kromě nich ale ukazuje také mladé lidi, kteří se zajímají o veřejné dění – a už ovlivňují i politiku jako například poslankyně STAN Anežka Nedomová. Ta se tento týden dočkala mnoha pochval voličů opozičních stran, když se postavila proti tomu, aby v „jejích“ Pardubicích vládli Starostové s hnutím ANO. Pro takový případ oznámila, že by jako zastupitelka přešla do opozice.
Poslední videoukázka aktuální Tečky se od všech ostatních liší, protože není z politiky. Zazní na ní hlas Krále fejetonů Rudolfa Křesťana, který tento týden zemřel. „Je určitým darem, za který jsem vděčný, spatřovat v životě spíš ty příjemné stránky a jít jim naproti,“ svěřil se v minulosti tento spisovatel, který byl nadšený z toho, kolik zajímavého toho všude kolem sebe vidí.
Videoukázky v dnešním videopodcastu
O atmosféře ve volebním štábu ODS
Ostře sledovaná tisková konference ANO s Andrejem Babišem
Naštvaný Andrej Babiš na stejné tiskovce
Sebevědomá slova Andreje Babiše
Předseda lidovců a nový senátor Jan Grolich o porážce ANO
Předseda STAN Vít Rakušan o tom, že nechce jít na radnicích s ANO
Poslankyně STAN Anežka Nedomová při setkání s prezidentem Petrem Pavlem
Absolvent Smíchovské střední školy Martin Slezák o důležitosti mladých lidí v politice
Spisovatel Rudolf Křesťan v pořadu Českého rozhlasu Stříbrný vítr v roce 2016