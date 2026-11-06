Tečka: To nejsilnější z protestů studentů a novinářů. A radost z Havlovy knihovny i ze Zlaté vážky

V aktuálním vydání videopodcastu TEČKA Radka Bartoníčka se jeho autor vrací v první části ještě k akcím na podporu nezávislosti České televize a Českého rozhlasu. Z celodenního pobytu v ulicích metropole nabízí ukázky z rozhovorů a také se svěřuje, jak on sám toto dění prožíval. Následně přibližuje další zajímavé události a lidi, kteří za nimi stojí.
„Vidět zaměstnance a zaměstnankyně Českého rozhlasu, jak vycházejí protestovat na Václavské náměstí, a najednou s úžasem sledují spoustu studentů, kteří jim vyjadřují podporu, to bylo nesmírně silné,“ říká Radek Bartoníček. S tím, že myslel především na odpovědnost novinářů, na to, aby novináři a novinářky dělali svou práci co nejlépe.
„Když vidíte tolik mladých lidí, kteří vyjadřují důvěru a podporu nezávislé novinařině, tak je to obrovský závazek,“ podotýká autor TEČKY RB.
Zároveň upozorňuje na pokojný ráz všech protestů a zdůrazňuje, že řadě studentů nevadí na současné vládě „jen“ přístup k médiím veřejné služby. Pouští také video, na kterém jeden ze studentů DAMU upozorňuje na hlubší výhrady k vládě.
„Populistická vláda si zakládá na tom, že společnost rozděluje, nelíbí se jí aktivní občané, kteří se nebojí projevit svou vizi směřování společnosti. Politikům takového ražení vadí lidé svobodní a tvořící, protože ti nemůžou být základem konformních mas, které populismus pro své fungování potřebuje,“ míní student DAMU Lukáš Niedermayer.
Bartoníček přináší také ukázku z rozhovoru mimo jiné s Janem Moláčkem, který patří k nejvýraznějším protestujícím z řad novinářů České televize a stojí za iniciativou Veřejnoprávně.
„My jsme připraveni protestovat tak dlouho, dokud vláda bude pokračovat ve svém plánu ovládnout veřejnoprávní média. My říkáme, že to neudělá, protože proti těmto protestům, které teprve teď začínají, ten zákon nepůjde prosadit,“ tvrdil Moláček ve chvíli, kdy šel v čele obrovského davu protestujících z České televize.
Ve videopodcastu ale nechybí ani odlišný pohled, tedy kritici toho, že pracovníci České televize a Českého rozhlasu šli do stávky. S jejich kritikou vystoupili komunisté, kteří demonstrovali přímo před Českým rozhlasem. A jak říká Bartoníček, snaží se objektivně a nezávisle zachytit různé části české společnosti – proto i komunisty.
„Je nutné vnímat také je, stejně jako další lidi, kteří jsou při vládě a odmítají platit koncesionářské poplatky,“ vysvětluje. A přimlouvá se zejména za ty, proti kterým jsou za neplacení poplatků vedeny exekuce.
A jak je u něj zvykem, snaží se udržovat pozitivní část svého pořadu, takže se svěřuje se svou radostí z existence 1. prezidentské knihovny, která navazuje na Knihovnu Václava Havla.
„Jsem velmi šťastný, že knihovna pokračuje a pokračují její výborné programy,“ říká redaktor Aktuálně.cz při návštěvě knihovny v tomto týdnu. A přináší také slova dvou zástupců této ctihodné instituce: Bohuslava Fliedra a Martina Palouše.
Poslední příspěvek v Tečce Radka Bartoníčka je ze sociální oblasti, což je další téma, kterému se pravidelně věnuje.
Bartoníček přibližuje soutěž Zlatá vážka, která propaguje sociální podnikání a lidi, kteří v něm mnohdy obdivuhodně pracují. S odkazem na Českou televizi přitom přináší informaci o jedné z oceněných Zuzaně Dudákové, která byla „korunována“ právě tento týden.
„Když vám bude někdy smutno a budete mít pocit, že to s naší zemí není až tak dobré, tak si vzpomeňte na lidi jako je paní Dudáková. A na spoustu a spoustu dalších aktivních, pracovitých a vstřícných lidí. Je jich ohromné množství,“ doporučuje Bartoníček.
Zároveň upozorňuje, že takoví lidé jsou velmi často vidět díky České televizi a slyšet díky Českému rozhlasu.
„Myslete i na to, že reportáž o sociálním podnikání a paní Dudákové přinesla Česká televize. Sociálním a zdravotním tématům se nikdo nevěnuje tak jako tato dvě média. A těch témat, kterým se jiní zdaleka tolik nevěnují, protože nejsou atraktivní, je mnoho a mnoho,“ prohlašuje autor videopodcastu a dodává, že už proto má smysl podporovat nezávislost a dosavadní způsob placení těchto médií.
Seznam videoukázek v dnešní Tečce Radka Bartoníčka:
Video reportáž z protestu studentů HAMU na podporu České televize a Českého rozhlasu
Studenti vysokých škol při podpoře pracovníků a pracovnic Českého rozhlasu v Praze
Mezi studenty a rozhlasáky
Průvod protestujících z České televize, rozhovor s Pavlou Kubálkovou, Eliškou Záleskou a Janem Moláčkem
Demonstrace KSČM proti stávkujícím pracovníkům Českého rozhlasu a České televize, mluví předseda Roman Roun
Z protestu studentů DAMU,Lukáš Niedermayer a Veronika Bíbová
1. prezidentská knihovna, mluví Bohuslav Fliedr a Martin Palouš
Zdeněk Kosour, ředitel národních cen Zlatá Vážka
Reportáž o vítězce ceny Zlatá vážka 2026 v kategorii Osobnost roku Zuzaně Dudákové, zakladatelce Modrého domečku