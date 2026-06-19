V čem je Babiš z českých premiérů nejlepší? Kde má ODS ženy? A na co být hrdí!

V pravidelném pátečním pořadu Tečka Radka Bartoníčka nechybí jako obvykle čerstvé a kritické videoukázky i glosy z politiky, ale také pozitivní informace mimo ni. Tentokrát takovými zprávami a videi dokonce začíná. Následně probírá faktický útok vlády Andreje Babiše (ANO) na Českou televizi i Český rozhlas a zastavuje se také u premiérova Agrofertu. Zároveň ale Babišovi přiznává jedno plus.
Poslechnout si v tomto týdnu nové, naprosto špičkové varhany v katedrále sv. Víta byl opravdu mimořádný zážitek. Umocněný o to více, že celé generace toužily po tom, aby neslavnější „svatostánek“ v České republice měl i odpovídající královský nástroj.
V první videoukázce si ho můžete poslechnout a dozvědět se i některé podrobnosti. V druhé už uslyšíte slova předsedy správní rady Nadačního fondu Svatovítské varhany Vojtěcha Mátla, který s dojetím vzpomínal na dárce, kteří na pořízení varhan přispěli.
Radek Bartoníček v této souvislosti upozorňuje, že Česko se může chlubit touto bohulibou duchovní a kulturní aktivitou, zatímco vládní politici se chystají poničit jinou pýchu země: Českou televizi a Český rozhlas.
Obě veřejnoprávní instituce patří v evropském měřítku k tomu nejlepšímu ve svém oboru, takže je na pováženou, že je vláda Andreje Babiše plánovanými škrty a možností ovlivňování jejich vysílání silně poškozuje.
Na dalších videích vystupuje ministr kultury za Motoristy Oto Klempíř, který ještě ke konci loňského roku tvrdil, že je pro zachování poplatků obou médií, a také je možné vidět premiéra Babiše ve slovní přestřelce s jezdím z redaktorů České televize.
Vztah Babiše k ČT nakonec nejlépe ilustruje on sám, když v jedné větě řekne, že prý proti ní nic nemá, aby vzápětí dal najevo svůj odpor vůči ní. Tvrdí totiž, že do ČT nechodí a nepotřebuje ji.
Přesto má autor pořadu pro Babiše pochvalu. Za to, že Babiš je podle něj předsedou vlády, který často odpovídá na otázky novinářů a dává jim možnost položit mu řadu dotazů. Nikdo z předcházejících českých premiérů neodpovídal na otázky v takovém množství jako právě on.
Což ovšem samo o sobě nemění nic na tom, že Babiš se často chová k některým novinářům a novinářkám nepřátelsky a ostře je kritizuje. „To například předcházející premiér Petr Fiala neměl ve zvyku, vždy odpovídal korektně a bez útoků,“ podotýká Bartoníček.
Na řadu ale přijde i opozice, konkrétně ODS a TOP 09 v hlavním městě. V pořadu je možné si pustit video s přehledem kandidátů do komunálních voleb v Praze, kde mezi prvními 16 je pouze jedna jediná žena. A to Alexandra Udženija, která se udržuje v popředí už řadu let. Za tu dobu přitom vedení ODS s TOP 09 nepřišla s žádnou další političkou, která by se dostala na přední místa kandidátky.
Konec pořadu je ovšem jako obvykle pozitivní. Radek Bartoníček si zašel do centra Prahy na dobročinnou akci spolku KampaNula, který zorganizoval prostřený stůl na podporu nevidomých a slabozrakých - Nadace Artevide a Konzervatoře Jana Deyla.
„Byla to moc hezká akce, navíc v centru Prahy, která potřebuje podobná setkání starousedlíků,“ upozorňuje autor pořadu, který si všímá i hesla spolku: Dobrým být a jiné blažit.