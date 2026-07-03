TEČKA: Záchranáři Česku dělají čest, Okamura šíří nenávist. A Babišovo účtování postrádá důležité položky

V aktuální Tečce Radka Bartoníčka můžete opět zhlédnout několik videoukázek, z nichž ke každé uslyšíte také krátkou glosu autora. Tentokrát se ovšem pořad zaměřil i na jednu fotografii, na které je premiér Andrej Babiš (ANO) se svou manželkou Monikou a jejich synem Frederikem – a komentář si můžete poslechnout i k ní.
Nejnovější díl Tečky otevírají záběry na český záchranářský USAR tým, který vyrazil pomáhat do Venezuely. Tuto zemi postihlo o víkendu mohutné zemětřesení, při kterém přišly o život více než dva tisíce lidí a mnozí další jsou pohřešovaní.
„Člověk je pyšný na naši zemi, když vidí takové reprezentanty naší země v zahraničí,“ říká Radek Bartoníček. S přáním, jak by bylo skvělé, kdyby takto reprezentovali Česko například… politici.
Následně ukazuje na videu Andreje Babiše, který mluví o tom, jak je spor s prezidentem Petrem Pavlem ohledně jeho účasti na summitu NATO v Turecku zbytečný a jak poškozuje Česko.
„Národ se jako obvykle rozdělil na příznivce předsedy vlády a prezidenta. Jenže celý spor nemusel vůbec vzniknout, kdyby vláda souhlasila s účastí Pavla už jen proto, že předcházející prezidenti pravidelně na summity NATO jezdili,“ uvádí autor pořadu. A pouští ještě další video s Babišem, ve kterém bilancuje první půlrok své vlády.
„A je to tady! Jak jsem slíbil, tak jsem splnil: 119 vyhodnocených položek a celkově jsme vyhodnotili 978 vyhodnocených položek. A můj analytik Darek mi označil zeleně a oranžově plnění. Tak já si to prověřím,“ prohlašuje Babiš s nadšením v hlase.
Bartoníček se nepřímo premiéra ptá, jestli kromě položek, tabulek a čísel vnímá také atmosféru v Česku, kterou silně ovlivňuje styl politiky vládní většiny. Jeho součástí jsou i nenávistné útoky předsedy sněmovny a SPD Tomia Okamury, který se na jednom videu strefuje do redaktorky České televize a na druhém si vybírá jako terč ukrajinskou menšinu v Česku.
„Aby se vládě Andreje Babiše nakonec nestalo to, co politikům Motoristů sobě, Petru Macinkovi a Otovi Klempířovi. Bartoníček pouští videa z vypískání obou politiků na folklorním festivalu ve Strážnici, přičemž polemizuje s jejich tvrzením, že diváci se snažili udělat ze Strážnice politický festival nebo byli v zajetí buranství, jak tvrdili Motoristé.
Podle Bartoníčka nepochopili atmosféru ve společnosti, kdy se celé řadě lidí styl současného vládnutí nelíbí. Autor pořadu jmenuje několik výhrad vůči vládě, ať už jde o opovrhování Poslaneckou sněmovnou, nezávislými médii, či občanským sektorem v podání vládní většiny.
Nakonec se ale Bartoníček ohrazuje i proti lidem, kteří útočí na syna Andreje Babiše Frederika, a vyzývá českou veřejnost, aby dopřála lidem, včetně premiéra, radost v osobním životě. V tomto případě radost ze studijních výsledků Frederika Babiše.
Přehled video ukázek:
0.00–0.36 Český USAR tým záchranářů ve Venezuele
0.36–0.54 Premiér Andrej Babiš k účasti prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Turecku
0.54–1.16 Exprezident Miloš Zeman kritizuje prezidenta Petra Pavla
1.16–1.45 Předseda sněmovny Tomio Okamura útočí na redaktorku České televize
1.45–2.12 Tomio Okamura útočí na ukrajinskou menšinu v Česku
2.12–2.23 Ruskem zasažený autobus v Chersonu
2.23–2.54 Andrej Babiš si pochvaluje bilanci půlročního vládnutí
2.54–3.30 Vystoupení Oty Klempíře a Petra Macinky ve Strážnici