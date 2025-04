"Ten chlap není šílenec!" Liberální komik po večeři s Trumpem šokoval své příznivce

"Volil jsem Clintonovou i Obamu, ale nikdy bych se s nimi necítil tak dobře, jako když jsem se bavil s Donaldem Trumpem." Touto větou šokoval americký liberální komik Bill Maher své publikum po návratu z večeře s americkým prezidentem. Ve třináctiminutovém videu shrnul známý kritik Trumpa své dojmy z návštěvy Bílého domu, které by se daly shrnout do věty: "Ten chlap není tak hrozný, jak se zdá."

Bill Maher je stand-up komik, politický komentátor a herec a jedna z nejznámějších hvězd specificky amerického žánru politických talk show - asi něco, jako kdybyste u nás namixovali Jana Krause s Jindřichem Šídlem. Bydlí v Kalifornii, je liberál, podporuje manželství homosexuálů, legalizaci marihuany a práva zvířat. Zároveň se vyhraňuje proti přehnané politické korektnosti a "woke" progresivistické agendě.

V každém případě je to člověk, který si už deset let dělá z Donalda Trumpa legraci. Stihl ho označit za lháře, rasistu, syfilitickou opici a jeho původ vysvětloval románkem Trumpovy matky s orangutanem (za což ho Trump žaloval o pět milionů dolarů). Donald Trump mu nezůstal nic dlužen. Když jel Maher do Washingtonu, nechal si vytisknout celkem 60 urážek, které pro změnu na jeho účet řekl Donald Trump, například blbec, hlupák, podřadná forma života, slizoun atd. A Trump mu seznam podepsal.

Nicméně Maher i Trump mají společného kamaráda, kterým je zpěvák Kid Rock. Toho napadlo, že by si místo nadávání přes kamery mohli v klidu sednout a věci vyříkat. A tak se i stalo.

Když se Maher vrátil z Bílého domu do Kalifornie a předstoupil před kamery, neměl monokl, ani Trumpa neproklel. Naopak…

"To, co udělám, je, že popíšu přesně to, co se stalo," řekl na začátku vysílání o setkání s Trumpem Maher. "Ten chlapík, kterého jsem potkal, nebyl tím chlapíkem, který den předtím doslova vyblil na své sociální síti, jaký jsem idiot a že ta večeře je vlastně blbý nápad," řekl. "Když jsem tam přišel, tenhle chlapík tam nebyl… Ano, vyžaduje respekt, proto jsem se také neoblékl jako Zelenskyj. Ale jen pro začátek - on se například směje. Nikdy jsem ho neviděl smát se na veřejnosti, ale v soukromí se směje, a to i sám sobě. A je to upřímný smích. Věřte mi - jako komik se čtyřicetiletou praxí poznám falešný smích," popsal večeři s americkým prezidentem.

Ano, Trump v některých věcech nezklamal. Když Maherovi ukazoval portréty prezidentů, zastavil se u Reagana a zeptal se Mahera: "Víš, co je na něm nejlepší? Jeho vlasy!" Když mu Maher naznačil, že třeba také porazil komunismus, tak pochopil a zasmál se. A několikrát dal Maherovi dokonce za pravdu. Nerozčílil se, když mu vytýkal jeho roli při zpochybňování Obamova amerického občanství (Trump kdysi tvrdil, že se Obama nenarodil v USA a nemá mít americké občanství).

A dokonce v jednu chvíli uznal, že prohrál volby v roce 2020. Když Maher reagoval tím, že nikdy netušil, že to od něj uslyší, Trump se jen usmál. "Kontroluje se mnohem víc, než když je na veřejnosti," prohlásil překvapený komik. A to je podle Mahera dobré: "Beru to jako pozitivní fakt, že existuje příčetný Trump. Protože všechno, co jsem na něm vždycky nesnášel, tak - přísahám Bohu - ten večer to tam nebylo," dodal.

Trump mu prý neskákal do řeči, nechal ho mluvit a poslouchal ho. "Mluvil jsem se spoustu prominentních lidí, kteří vás ve skutečnosti neposlouchají, nedívají se vám do očí a jen čekají, kdy budou moci vypadnout… U Trumpa to bylo jiné. Držel se konverzace a chtěl vědět, co si o tématu myslím já. Byla tam spousta situací, kdy jsem mu oponoval, dělal si z něj legraci a nebyl to sebemenší problém," popsal.

Maher prý například řekl Trumpovi, že jeho plán s Gazou je šílený. Nebo že Obamova jaderná dohoda s Íránem nebyla špatná. A nestalo se nic. Trump to vzal sportovně. "Ani vteřinu jsem neměl dojem, že bych kolem něj musel nějak opatrně našlapovat. A to jsem volil Obamu. A volil jsem Clintonovou. Ale nikdy bych se s nimi necítil tak dobře a nemohl bych s nimi mluvit tak, jak jsem mluvil s Donaldem Trumpem. Tak to prostě je," dodal komik a dokonce se prý s Trumpem zasmál i nad vtipem o orangutanovi coby svém biologickém otci.

"V Bílém domě nesídlí šílenec. Žije tam člověk, který si hraje na šílence před kamerami. Vím, že je to blbý. Ale není to tak blbý, jak jsem si myslel," uzavřel Maher.