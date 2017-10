The Economist: Česku hrozí oligarchická vláda, Babiš ale nemůže napáchat "příliš mnoho škod"

před 43 minutami

Andrej Babiš není podle britského týdeníku "notorický nacionalista" ani euroskeptik, ale spíše muž bez jakékoli ideologie.

Představa, že je vítězství Andreje Babiše v českých parlamentních volbách dalším krokem k protievropské "vzpouře" na východě Evropské unie, je mylná. Předseda hnutí ANO, "magnát s populistickým talentem", je totiž pragmatik a ví, že úspěch jeho země záleží na integrovaných dodavatelských řetězcích a otevřených vnitřních hranicích. Nebezpečí, které Česku od Babiše hrozí, není ideologické, ale oligarchické, napsal dnes v komentáři britský týdeník The Economist.

Hledat jediné vysvětlení pro aktuální situaci v zemích, jako je Polsko, Maďarsko, Česko či Rakousko, je sice lákavé, ale podle The Economist jsou motivace lídrů těchto zemí ve východní části Evropské unie rozdílné.

"Ano, lidé jako (maďarský premiér Viktor) Orbán či Jaroslaw Kaczyński, který de facto ovládá Polsko, představují pro EU opravdovou hrozbu tím, jak podkopávají její právní řád," napsal The Economist. "Většina sousedních vůdců chce ale využít výhod klubu, do kterého patří," dodal.

"Pan Babiš je pragmatik, který ví, že úspěch jeho země závisí na evropském integrovaném řetězci dodavatelů a na otevřených vnitřních hranicích," napsal britský týdeník. Stejný přístup podle něj mají například i vítěz rakouských voleb, lidovec Sebastian Kurz, či slovenský premiér Robert Fico. "Všichni s radostí využívali EU jako boxovacího pytle, když se to hodilo. Nikdo ji ale nechce vyhodit do vzduchu," dodal The Economist.

Babiš není podle týdeníku "notorický nacionalista" ani euroskeptik, ale spíše muž bez jakékoli ideologie. Nebezpečím pro Česko tak nyní není "ideologická přestavba státu", ale spíše to, že slabé instituce nezvládnou zamezit oligarchické vládě. Právě absence ideologie činí podle The Economist Babišův úspěch ještě méně pochopitelným, a to vzhledem k tomu, že se Česku nyní hospodářsky tak dobře daří. Vysvětlením by mohla být mimo jiné "nerozumná očekávání" od členství v Evropské unii: platy v Česku totiž i stále zaostávají za Německem.

Vzhledem k chybějící většině v parlamentu nemůže podle britského týdeníku Babiš napáchat "příliš mnoho škod". "Samozřejmě, že Babiše a lidi jeho typu je třeba sledovat s určitou opatrností," napsal dále. Evropa se podle The Economist ale nemusí obávat protiunijní "habsburské vzpoury" vycházející ze zemí bývalé c. a k. monarchie. "Není tu žádná přílivová vlna revolučního populismu, která by se valila přes východ. To je dobře, neboť zvládnout divoké víry středoevropské politiky představuje už tak dost velkou výzvu," dodal britský týdeník.