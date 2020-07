Léto jak má být - nový díl nekonečného seriálu Rušíme superhrubou mzdu právě přichází

Okurková sezóna má své stálice: na Jadranu se objevují lidožraví žraloci, v Jeseníkách řádí puma, v Kohoutovících hoří pařez. A politici samozřejmě už po mnoho let touto dobou usilovně ruší supehrubou mzdu.

Nyní to ale premiér Andrej Babiš rozjel opravdu ve velkém. Nejspíše proto, abychom se přestali už šťourat v těch stále ne a ne dobře fungujících protikrizových opatřeních. Ke konci celého pochybného instrumentu by přidal i zrušení sociálních odvodů, které platí zaměstnanci.

Na jednu stranu má člověk tendenci oznámenému plánu nevěřit, protože superhrubou mzdu se nedaří rušit už roky. Na druhou stranu jde přeci jen o plán premiéra, který je částečně obsažen i v programovém prohlášení vlády.

Nesmrtelný paskvil

Superhrubá mzda ukazuje, jak snadné je v Česku uzákonit nesmysl a jak těžké je ho pak zase zrušit. Pro připomenutí: Aby se v roce 2007 skloubil fetiš ODS jménem rovná daň a realita veřejných rozpočtů, Miroslav Kalousek vymyslel, co nikde jinde v Evropě nemají - tedy danění daní. V našem případě opětovné danění zdravotního a sociálního pojištění. Výsledek byl politicky krásný - rovná patnáctiprocentní daň. V reálu jde ale o ekonomický paskvil.

Větším problémem však je, že se jej nedaří odstranit. Pouhé samotné přeúčtování současné superhrubé mzdy na hrubou potěší snad jen ekonomy, protože celý systém bude trochu normálnější. Politicky z toho ale nic nekouká - v peněženkách nic nepřibude.

Proto politici už dekádu slibují rušení superhrubé mzdy vždy ve spojení s nějakou další ingrediencí do daňového guláše. ČSSD již roky chce zavést progresivní zdanění příjmů fyzických (i právnických) osob. ODS chce spojit vše s razantním snížením daní. A protože nic z toho politici nedokáží prosadit, rušení superhrubé mzdy defiluje vždy jen ve volebních programech - kde pak i zůstává.

Superhrubý populismus

S ANO to není jiné. Babiš sice chce vyhladit po své nemesis Kalouskovi úplně vše, tedy i superhrubou mzdu, jenže zatím nevěděl, jak na to. Jeho snahy blokuje zleva ČSSD a KSČM, zprava chce ODS nerealisticky velké snížení daní. A do toho nesměle klepe na dveře i realita: v krizi se státu tenčí příjmy a zvyšují výdaje, takže na nějaké velké daňové úlevy není prostor.

To ale neznáte našeho pana premiéra.

Když se jeho ministryni financí Aleně Schillerové už dvakrát nepodařilo najít kompromis, obul se do toho sám. V létě chce mít návrh ve vládě vyjednaný, na podzim přijatý tak, aby od Nového roku začal platit.

Pozor! Nejen že v recesi je rušení supehrubé mzdy opravdu tím posledním, na co bychom měli plýtvat energií a časem, ale varující je i nový záměr, s kterým chce celou věc předseda vlády spojit. Zatímco dosud se na vládě operovalo s verzí v níž by se zrušením instrumentu i mírně snížila nová daň z hrubé mzdy (konkrétně na 19 procent), premiér teď nově oznámil snížení nebo dokonce zrušení sociálních odvodů, které platí zaměstnanci.

Vítejte v říši pohádek. Na jednu stranu musí Andrej Babiš opakovaně chodit do parlamentu, protože mu v krizi nelícují příjmy a výdaje o půl bilionu. Na druhou stranu zároveň oznamuje, že chce schválit každoroční výpadek příjmů za 80 miliard.

Buď nám předseda vlády něco tají, nebo neví, co jsou udržitelné finance.

Penzisté ať se o sebe postarají sami

Nový Babišův návrh je nebezpečný ještě z jednoho důvodu. Je jistě správné se pokoušet o snížení vysokého odvodového zatížení práce v České republice. Dokonce je i správné se podívat na extrémně vysoké sociální pojištění. Ale nic z toho se nemůže dít bez reformy sociálního systému. Sociální pojištění - de facto rovná důchodová daň - drží při životě průběhový penzijní systém. A najednou by z něj bez dalšího mělo každý rok zmizet 80 miliard?

Stát plný mladých lidí, kteří rodí spoustu dětí, by to možná zvládl. Jenže my stárneme a směřuje k demografickému nárazu, který začne ve 30. letech a vyvrcholí o dvacet let později, kdy na jednoho důchodce nebudou odvádět daně už ani dva Češi v produktivním věku. Z aktuálních asi sedmi procent HDP bude muset stát na penze vyčlenit přes 12 procent - do tolika miliard ani nikdo neumí zatím počítat.

A v takové situaci chce premiér zrušit sociální odvody placené zaměstnancem zjevně bez jakékoliv náhrady pro penzijní systém.

Musíme tak doufat, že je opravdu jen okurková sezóna a tento nápad má stejný světodějný význam jako hořící pařez v Kouhoutovicích.