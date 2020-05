Noví kamarádi Donald a Elon? To by byla pro Trumpa vesmírná výhra!

Zpochybňuje vážnost pandemie. Jako lék propaguje neprověřené antimalarikum. Chce, aby úřady přestaly kvůli zdravotním obavám blokovat ekonomiku a šikanovat podnikatele. A vůbec nemusí CNN. Kdo je to? Donald Trump? Nikoli, Elon Musk!

Možná právě v přímém přenosu sledujeme zrod jednoho krásného přátelství. Pokud by to bylo na prezidentu Trumpovi, je to navíc už dávno hotová věc. "Je už dlouho můj přítel," pronesl Trump, když se ve středu dostavil na floridský Cape Canaveral, aby sledoval start vesmírné lodi Crew Dragon, vyrobené v Muskově firmě SpaceX.

Počasí sice "za pět minut dvanáct" start nedovolilo (přesněji, bylo to v čase -16:54 do zážehu), ale už zítra přijde další pokus. A Trump na Twitteru oznámil, že u toho bude znovu. Kdyby to nevyšlo ani v sobotu, podaří se to jindy. A prezident u toho bude, i kdyby měl na poslední minutu překopat svůj program.

Thank you to @NASA and @SpaceX for their hard work and leadership. Look forward to being back with you on Saturday! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

Donald Trump by byl blázen, kdyby si tuhle příležitost nechal ujít. Ostatně jako si obdobné vzlety a starty - ať už ve vizích nebo skutečné - nenechal ujít žádný z jeho předchůdců v Bílém domě. Protože vesmírný program je, zcela právem, výkladní skříní Ameriky.

America is back!

Skříní, která ovšem byla posledních takřka deset let dost prázdná, zabydlená už trochu obnošeným zbožím z Ruska, na jehož rakety se museli Američané spolehnout. Nyní se ovšem Spojené státy vracejí ve velkém stylu.

Chtějí se zastavit na Měsíci, aby pokračovaly k Marsu. A v ukázce toho nejlepšího amerického dobyvatelského ducha už to nebude jen stát, kdo to dokáže. Ale právě odvaha a podnikavost byznysu. Američané tady světu vzkazují: dali jsme si pauzu, ale jsme zpět - a ještě silnější.

Jen pár národů má na to, aby nemusely o mříže jen bít (i když jako lvi), ale ve výsledku zůstávaly se Zemí stále spjatí. Spojené státy nejenže patří mezi těch několik vyvolených, ale nyní se chystají být opět první, vést ostatní.

Neboli, jak NASA nazvala obnovení raketového programu, Launch America. Amerika startuje. A pokud svět v předchozích měsících strnule sledoval, jak si američtí zdravotníci museli vyrábět provizorní ochranné roušky a jak lékaři v "triáži" rozhodovali, koho se pokusí zachránit ventilátorem a na koho se nedostane, pak tohle je ten nejlepší možný kontrast.

Úder pandemie nového koronaviru na řadě míst Ameriky poslal tamní zdravotnictví do kolen. Ale tahle země má stále nedostižnou energii, skvělou vědu a obrovsky silný byznys. A stále v sobě má ten odvážný, nepokojný nerv osadníků po dobývání nových hranic a obzorů. Žádná "frontier" není dost daleko či vysoko, aby ji nešlo pokořit.

Trumpova hroší kůže

Ale teď už zpátky na Zemi, a to navíc docela nízko k povrchu, k politice. Trump toho "příteli" Muskovi už nápadně dost odpustil. V roce 2016, když kandidoval na prezidenta, o něm Musk prohlásil, že "nemá správný charakter". Pak ho kritizoval, když Trump už jako prezident stáhl USA z Pařížské dohody o ochraně klimatu. Na protest proti tomu demonstrativně opustil místo v neformální, ale prezidentem hodně propagované radě podnikatelů.

Take the red pill 🌹 — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2020

Na začátku letošních demokratických primárek pak Musk podpořil jednoho z kandidátů, podnikatele Andrewa Yanga. Což by šlo vyložit i tak, že by raději napříště viděl v Bílém domě tohoto demokrata než Donalda Trumpa. Ale tam, kde se jinak stačí Trumpova ega jen lehce dotknout, aby jeho oslabená imunita okamžitě spustila twitterovou bouři, má prezident vůči Muskovi trpělivou, až laskavou hroší kůži.

Jejich přátelství, jak to nazývá Trump, by jistě rychle vzalo za své, kdyby se Musk v nadcházející předvolební kampani před listopadovými prezidentskými volbami zapletl s demokraty, tedy s jejich kandidátem Joem Bidenem. To se ale s pravděpodobností, která hraničí až s jistotou, nestane.

Demokraté si na Muska sice rádi dlouho činili nárok, jenže on nikdy takto pravověrný nebyl. Spíše má v sobě silný libertariánský tik lidského a podnikatelského samorosta. A nyní se navíc zdá, že pokud by si Musk musel vybrat mezi demokraty a republikány, mezi Bidenem a Trumpem, byl by to možná ten druhý z nich.

Souručenství červené pilulky

"Vezměte si červenou pilulku," vyslal Musk před dvěma týdny na Twitter vzkaz, který v Americe není jen citací z filmu Matrix, ale dnes už spíše republikánskou hláškou. Přihlášením se ke kmeni. Mohlo to být jen těžké rozladění z toho, že v Kalifornii Muskovi právě stála kvůli bezpečnostním opatřením jeho automobilka na vozy Tesla. Trumpův klan si ovšem nenechal ujít příležitost.

"Vzala!" napsala první dcera Ivanka, jako by i za otce chtěla co nejrychleji potvrdit, že tohle souručenství platí, než si to hektický Elon třeba zase rozmyslí.

Možná má Trump pro Muska slabé místo. Možná mu je sympatický jako skutečný "originál", kterým je - i když jinak než Elon - také sám Donald. Nebo je to jen politický kalkul. Musk je vizionář, který současné Americe připomíná její lepší chvíle. A takoví přátelé se hodí. V každém případě: pro Trumpa je Elon Musk nyní člověkem, kterého on, americký prezident, potřebuje více, než by byznysmen Musk potřeboval Trumpa.

Trump nemá s Muskem co ztratit, může jen získat. Kdyby ho náhodou Musk politicky zradil, může Trump vždy říct: Však všichni dobře víme, že je napůl šílený. A pokud by ho Musk před volbami naopak otevřeně podpořil, bylo by to skutečně vesmírné MAGA. Vlastně MTGA: Make Trump Great Again! Až ke hvězdám, až na Mars.