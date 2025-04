Týden v politice: Farizejství ANO, Turkova zpátečka a Součkovo (ne)odcházení

Uplynulý týden v politice potvrdil, že vládní a opoziční strany se už zcela soustřeďují na předvolební kampaň, aniž by třeba byť i jen předstíraly vzájemnou komunikaci. Zatímco hnutí ANO využilo jednání ve sněmovně k tomu, aby se pokusilo nabrat voliče cupováním vlády, její členové se věnují hlavně tématům, kterými mohou bodovat u svých voličů. A média žijí kauzami Filipa Turka a Jana Součka.

ANO by si mělo vzpomenout na Babišovu docházku

V Poslanecké sněmovně opět padala hodně ostrá slova na adresu vlády především od politiků hnutí ANO. Zejména když při čtvrtečních ranních interpelacích na členy kabinetu neseděl v lavicích žádný z nich. "Ani jeden ministr nepřijde ráno na písemnou interpelaci. To je za mě skandální. Já jsem bedlivě poslouchal vaše omluvy, někteří ani nejsou omluveni! To je chování totalitních manýr, nezlobte se na mě. Je to pohrdání opozicí," rozčiloval se například poslanec Robert Králíček z ANO, který se dočkal potlesku od svých spolustraníků, zatímco vládní poslanci toto "dostaveníčko" opozice ignorovali.

ANO tak mohlo nabrat nějaké další voliče, protože své rozhořčení dostalo do titulků médií a také si ho obratem vyvěsilo ve velkém na své sociální sítě. Nikde se už ale neobjevila informace, že politici hnutí ANO v době vládnutí nebyli v přístupu k interpelacím o mnoho lepší a také na nich často chyběli. Navíc při čtvrtečních odpoledních interpelacích byl opozici k dispozici premiér Petr Fiala (ODS), což u jeho předchůdce Andreje Babiše z ANO nebylo vůbec zvykem; ten na nich chyběl dost často. Kromě Fialy přitom přišel odpovídat na otázky opozice i ministr vnitra Vít Rakušan a ministr školství Mikuláš Bek (oba STAN). Samozřejmě, přístup řady ministrů k interpelacím by měl být mnohem lepší, ale to se opravdu netýká jen nynější vlády.

Fialovy vize jsou velké. Ale kroky jeho vlády o poznání menší

Premiér Petr Fiala se snaží plnit své základní parlamentní povinnosti, ale ze všeho nejvíce si dává záležet na svém politickém odkazu i příběhu pro své voliče. Dobře to bylo opět vidět tento týden, kdy uspořádal konferenci s ambiciózním názvem Vzdělání pro 21. století. Jak je u něho zvykem, opět nechyběla velká slova a vize, účast různých odborníků a plány, co a jak by mělo ve vzdělávání vypadat. "České školství potřebuje změnu - a my o ní na konferenci Vzdělání pro 21. století budeme mluvit," anoncoval Fiala akci na sítích.

Čemuž se vysmál dřívější (a dost možná i budoucí) ministr školství za ANO Robert Plaga s dovětkem, že v této Fialově citaci je vlastně všechno o jeho vládnutí. Narážel na to, co je skutečně zásadním problémem současné vlády v oblasti vzdělávání - že o různých změnách se mnohem a mnohem více mluvilo, než že by se skutečně v praxi děly.

I když tvrdit, že se neudělalo vůbec nic, by nebyla tak úplně pravda. Ale hned tři ministři školství za necelé čtyři roky vlády svědčí o mnohém. První v pořadí Petr Gazdík přicházel s mnoha sliby a velkým očekáváním voličů, ale kvůli kauze Dozimetr skončil ve funkci ještě rychleji, než začal. A následně se už víc věnoval postu ředitele školy než řešení vzdělávání ve sněmovně. Druhý ministr Vladimír Balaš nestačil v krátké době udělat nic a třetí ministr Mikuláš Bek také nepřesvědčil. Ke cti premiéra lze dodat, že problémy těchto ministrů za koaliční STAN ani moc neskrýval. "Reformy neprobíhají tak rychle, jak bych si přál," přiznává opakovaně.

Turek hazarduje s rychlostí, Souček a radní s Českou televizí

Jména europoslance za Motoristy sobě Filipa Turka a generálního ředitele České televize Jana Součka v tomto týdnu dominovala mnohým zprávám. Turek si pozornost "vysloužil" svou rychlou jízdou s mobilním telefonem v ruce i výzvou, aby se mu jeho příznivci pochlubili, jak moc rychle jezdí oni. Souček je naopak pranýřovaný za to, jak špatně podle kritiků vede veřejnoprávní televizi. A zatímco v případě europoslance běží spekulace, jestli s kauzou své zamilovanosti v rychlosti nepřišel schválně, aby oživil svou popularitu, u šéfa ČT není pochyb, že z humbuku kolem sebe nemá žádnou radost.

Teď jde o to, jaká budoucnost oba zmiňované muže čeká.

Turek evidentně zařadil rychle zpátečku. Pochopil, že nemá smysl dál tvrdit, že jezdit rychle na veřejných silnicích je vlastně paráda, a vyzval své příznivce, ať také poněkud zpomalí. Je ovšem docela dobře možné, že Filip Turek, který zvažuje kandidaturu do podzimních sněmovních voleb, nakonec zůstane po této kauze raději v Bruselu. Oproti české Poslanecké sněmovně je tam přece jen ve větším bezpečí před otázkami novinářů, které opravdu, ale opravdu nemá nijak rád. Bohužel si neuvědomuje, že jako veřejný činitel má povinnost na ně odpovídat…

Mnohem horší vyhlídky než on má však zmiňovaný Souček. Ten na volání po tom, aby skončil, zareagoval dost naštvaně a pustil se do radních ČT. Vypadá to tedy, že na rozdíl od Turka zařazuje vyšší rychlost a jde do střetu s radními, kteří mají moc ho odvolat. Však už jejich předseda Karel Novák oznámil, že se o to pokusí 6. května.

Šance Součka přežít ve funkci nejsou moc velké. Ke všemu zlému ještě uspořádal v pátek setkání s novináři, kam ale mohli jen ti vybraní. Jiní nebyli vpuštěni. Největší radost z dění kolem ČT mají ovšem zjevně politici ANO, SPD a těch mimoparlamentních stran, které veřejnoprávní televizi tvrdě tepou a nejraději ze všeho by ji fakticky zlikvidovaly. Teď spokojeně sledují bouřlivé dění a dobře se u něho baví.