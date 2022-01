Udělám z ní kněze, dupl si tajný biskup Davídek. A vysvětil svou přítelkyni z dětství

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová sdílí český pohled na dočasné označení jádra a plynu za udržitelné energie. Po podvečerním jednání s šéfkou unijni exekutivy to řekla předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, která bruselské sídlo komise navštívila spolu s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem. Řeč byla i o plnění klimatických závazků Evropské unie či o přípravách českého předsednictví sedmadvacítky, které začne v červenci. Oba představitelé českého parlamentu pozvali německou političku na začátek předsednictví do Prahy.

Šéfové parlamentních komor se do Bruselu vypravili krátce před tím, než komise zveřejní konečnou podobu takzvané taxonomie, tedy klasifikace ekologicky udržitelných investic. Za ty mají být při splnění určitých podmínek označeny i peníze vložené do jaderných či plynových elektráren.

"Shodli jsme se na tom, co považuje Česká republika dlouhodobě.... za důležité, a to jsou otázky stran jádra. Tam je teď ještě asi jediný problém k řešení, a to co s jaderným odpadem," řekla novinářům po setkání s von der Leyenovou předsedkyně sněmovny. Zatímco samotnou podporu jaderných elektráren Česko na rozdíl od Rakouska či Lucemburska vítá, návrh omezit ji časově či podmínit fungováním hlubinných úložišť odpadu od roku 2050 se českým vládním politikům líbil méně. O detailech návrhu zatím komise nerozhodla.

Oba parlamentní lídři hovořili s von der Leyenovou rovněž o Zelené dohodě pro Evropu (tzv. Green Deal), která je zaměřená na ochranu klimatu a která bude také za českého předsednictví jednou z priorit komise. Podle Vystrčila byla řeč i o zahraničněpolitických tématech, zejména napětí mezi Ruskem a Ukrajinou. Von der Leyenová ujistila české politiky, že EU stojí jednotně za Ukrajinou a připravuje tvrdé sankce pro případ ruské invaze.

"Ty sankce, pokud by byly realizovány, by byly velmi tvrdé a věřím, že si to Rusko velmi dobře uvědomuje," řekl novinářům předseda Senátu.