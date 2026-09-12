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Petr Židek

Ukrajinský deník: proč dávají vojáci na frontě přednost kočkám před psy?

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Tohle je Tom. Kocourek, kterého jsme rekvírovali v jedné vesnici poblíž fronty. Narodil se vlastně už ve vojenském ležení. Majitelé jeho kočičí mámy už dávno utekli před ruskými pumami a drony.

Na ukrajinské frontě to kolikrát zní jako u Verdunu, ale psům a kočkám je to šumafuk.
Na ukrajinské frontě to kolikrát zní jako u Verdunu, ale psům a kočkám je to šumafuk.Foto: UkrARMY cats & dogs
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Tyhle opuštěné, více či méně zdevastované vesnice bývají plné domácích zvířat – psů a koček, ale občas i drůbeže.

Nejlehčí to mívají kočky, i když někdy narazíme na domy, které jsou kočičím pohřebištěm. Zápach jejich zdechlin je strašný. Většinou si ale umí poradit. Na rozdíl třeba od psů si samy obstarají žrádlo i vodu. Navíc jsou mezi vojáky vítané. Pomáhají jim totiž bojovat proti myším. A myši jsou strašný nepřítel.

kocourek Tom
Kocourek Tom měl štěstí - vojáci ho adoptovali.Foto: Petr Židek

Psi jsou na tom o dost hůř. Sami se nakrmit nedokážou a vztah vojáků k nim bývá ambivalentní. Psí společník je fajn. Umí upozornit na cizí lidi, takže vás nepřátelští vojáci tak snadno nepřekvapí. Jenže když psy velkoryse krmíte, stahují se k vaší pozici a demaskují vás. Pokud nepřítel na záběrech z dronu spatří větší množství psů, může si být jistý, že tam jsou i vojáci.

Ti zodpovědnější vojáci proto psy nekrmí a vyhánějí je. Jsou i jednotky, kde je rovnou střílejí.

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Čas od času má ale některé ze zvířátek štěstí – tak jako náš Tom – a vojáci si ho osvojí a vyvezou z „kill zóny.“

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Na závěr ještě jeden postřeh, který boří zažité představy o vztahu zvířat k hluku. Už při základním výcviku na vojenském cvičišti jsem si všiml, že tam pobíhá obrovské množství psů, kteří žijí ze zbytků z polní kuchyně. Přitom se tam střílelo z tanků a menší či větší výbuchy byly slyšet neustále.

Pro neznalé: když nedaleko od vás vystřelí tank, přímo fyzicky to bolí. Psům to ale jakoby vůbec nevadilo. Stejné je to i v přifrontových vesnicích. Kolikrát to tam zní jako u Verdunu, ale psům a kočkám je to šumafuk.

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