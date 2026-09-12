Ukrajinský deník: proč dávají vojáci na frontě přednost kočkám před psy?

Tohle je Tom. Kocourek, kterého jsme rekvírovali v jedné vesnici poblíž fronty. Narodil se vlastně už ve vojenském ležení. Majitelé jeho kočičí mámy už dávno utekli před ruskými pumami a drony.
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Tyhle opuštěné, více či méně zdevastované vesnice bývají plné domácích zvířat – psů a koček, ale občas i drůbeže.
Nejlehčí to mívají kočky, i když někdy narazíme na domy, které jsou kočičím pohřebištěm. Zápach jejich zdechlin je strašný. Většinou si ale umí poradit. Na rozdíl třeba od psů si samy obstarají žrádlo i vodu. Navíc jsou mezi vojáky vítané. Pomáhají jim totiž bojovat proti myším. A myši jsou strašný nepřítel.
Psi jsou na tom o dost hůř. Sami se nakrmit nedokážou a vztah vojáků k nim bývá ambivalentní. Psí společník je fajn. Umí upozornit na cizí lidi, takže vás nepřátelští vojáci tak snadno nepřekvapí. Jenže když psy velkoryse krmíte, stahují se k vaší pozici a demaskují vás. Pokud nepřítel na záběrech z dronu spatří větší množství psů, může si být jistý, že tam jsou i vojáci.
Ti zodpovědnější vojáci proto psy nekrmí a vyhánějí je. Jsou i jednotky, kde je rovnou střílejí.
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Čas od času má ale některé ze zvířátek štěstí – tak jako náš Tom – a vojáci si ho osvojí a vyvezou z „kill zóny.“
Na závěr ještě jeden postřeh, který boří zažité představy o vztahu zvířat k hluku. Už při základním výcviku na vojenském cvičišti jsem si všiml, že tam pobíhá obrovské množství psů, kteří žijí ze zbytků z polní kuchyně. Přitom se tam střílelo z tanků a menší či větší výbuchy byly slyšet neustále.
Pro neznalé: když nedaleko od vás vystřelí tank, přímo fyzicky to bolí. Psům to ale jakoby vůbec nevadilo. Stejné je to i v přifrontových vesnicích. Kolikrát to tam zní jako u Verdunu, ale psům a kočkám je to šumafuk.
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v pátek amerického prezidenta Donalda Trumpa k okamžitému zavedení tvrdých protiruských sankcí, které by omezily schopnost Moskvy vyrábět rakety. Podle agentury AFP to ukrajinský prezident řekl v Kyjevě na fóru Jaltské evropské strategie. Zelenskyj se pozastavil nad tím, proč nelze rozhodnutí přijímat rychleji.
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Ukrajinský deník: proč dávají vojáci na frontě přednost kočkám před psy?
Tohle je Tom. Kocourek, kterého jsme rekvírovali v jedné vesnici poblíž fronty. Narodil se vlastně už ve vojenském ležení. Majitelé jeho kočičí mámy už dávno utekli před ruskými pumami a drony.
Tyhle opuštěné, více či méně zdevastované vesnice bývají plné domácích zvířat – psů a koček, ale občas i drůbeže.
Nejlehčí to mívají kočky, i když někdy narazíme na domy, které jsou kočičím pohřebištěm. Zápach jejich zdechlin je strašný. Většinou si ale umí poradit. Na rozdíl třeba od psů si samy obstarají žrádlo i vodu. Navíc jsou mezi vojáky vítané. Pomáhají jim totiž bojovat proti myším. A myši jsou strašný nepřítel.
Psi jsou na tom o dost hůř. Sami se nakrmit nedokážou a vztah vojáků k nim bývá ambivalentní. Psí společník je fajn. Umí upozornit na cizí lidi, takže vás nepřátelští vojáci tak snadno nepřekvapí. Jenže když psy velkoryse krmíte, stahují se k vaší pozici a demaskují vás. Pokud nepřítel na záběrech z dronu spatří větší množství psů, může si být jistý, že tam jsou i vojáci.
Ti zodpovědnější vojáci proto psy nekrmí a vyhánějí je. Jsou i jednotky, kde je rovnou střílejí.
Čas od času má ale některé ze zvířátek štěstí – tak jako náš Tom – a vojáci si ho osvojí a vyvezou z „kill zóny.“
Ukrajinci představili vlastní spásu před ruskou silou. Prsty v tom mají i Češi
Na závěr ještě jeden postřeh, který boří zažité představy o vztahu zvířat k hluku. Už při základním výcviku na vojenském cvičišti jsem si všiml, že tam pobíhá obrovské množství psů, kteří žijí ze zbytků z polní kuchyně. Přitom se tam střílelo z tanků a menší či větší výbuchy byly slyšet neustále.
Pro neznalé: když nedaleko od vás vystřelí tank, přímo fyzicky to bolí. Psům to ale jakoby vůbec nevadilo. Stejné je to i v přifrontových vesnicích. Kolikrát to tam zní jako u Verdunu, ale psům a kočkám je to šumafuk.
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Vietnamský soud řeší jednu z největších drogových kauz v dějinách země. Začala přitom nenápadným nálezem v zavazadlech čtyř letušek na lince z Paříže do Ho Či Minova Města. Letušky podle vyšetřovatelů o pašovaných drogách nevěděly. Pašeráci použili starý fígl, který už dekády zatahuje nic netušící cestující do kriminální činnosti. Jedenáct lidí dostalo rozsudek smrti, dalších devatenáct doživotí.
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